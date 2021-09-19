



Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества



ОБЗОР ПРЕССЫ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. 17 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшем в Душанбе юбилейном, 20-м саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничкества. В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось: "Уважаемый Эмомали Шарипович!



Уважаемые коллеги! Участники заседания!



Сердечно приветствую вас и присоединяюсь ко всем поздравлениям в связи с двадцатилетием создания Шанхайской организации сотрудничества.



Хочу выразить особую признательность Президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Шариповичу Рахмону за традиционно тёплое гостеприимство и прекрасную организацию нашей юбилейной встречи.



Мы высоко оцениваем успешное председательство таджикской стороны, в ходе которого был обеспечен открытый и плодотворный диалог по всем направлениям нашего многостороннего взаимодействия.



Душанбинский саммит – это хорошая возможность обменяться мнениями о роли и значении нашей Организации, по-новому взглянуть на её потенциал и перспективы совместной работы.



Действительно, за прошедший период ШОС стала важным субъектом мировой политики, заняла достойное место в ряду влиятельных международных структур.



Укрепляется региональное партнёрство на основе принципов "Шанхайского духа".



Растёт наш совместный потенциал в противостоянии новым вызовам и угрозам, расширяется экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.



Уважаемые коллеги!



Сегодня все мы являемся свидетелями растущей напряжённости в мире и регионе.



Сохраняются негативные последствия пандемии.



Всё это требует от нас ещё большей сплочённости и взаимной поддержки в рамках нашей Организации.



Считаем, что в этих целях необходимо:



- сохранить открытость, ненаправленность ШОС против третьих государств и других организаций;



- своевременно и совместно реагировать на общие вызовы и угрозы;



- наращивать региональное экономическое сотрудничество;



- укреплять дружбу, добрососедство и доверие, углублять культурно-гуманитарное взаимодействие на пространстве ШОС.



Уважаемые участники саммита!



Как отмечалось в выступлениях моих коллег, мы все крайне обеспокоены нынешней обстановкой в Афганистане.



Сегодня в этой стране сложилась новая реальность, к власти пришли новые силы. Это уже свершившийся факт. В этой связи необходимо выработать согласованные подходы относительно ситуации в Афганистане, а также развития диалога с новыми властями страны.



В частности, важно достичь широкого политического представительства всех слоёв афганского общества в государственном управлении; не допустить возможный рост экстремизма в регионе и экспорт радикальной идеологии, использования территории Афганистана для подрывных действий против сопредельных государств; обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека, в том числе женщин и национальных меньшинств; предотвратить масштабный гуманитарный кризис, рост потока беженцев, продолжить содействие этой стране в решении социальных проблем.



В этом плане следует рассмотреть возможность разморозки государственных активов Афганистана, находящихся в зарубежных банках.



Для консолидации наших усилий и широкого обсуждения вопросов политического урегулирования в этой стране предлагаем регулярно проводить встречи высокого уровня в формате "ШОС – Афганистан", с привлечением государств-наблюдателей и партнёров по диалогу. Готовы организовать первую такую встречу в Ташкенте.



Уважаемые друзья!



По итогам сегодняшнего саммита к Республике Узбекистан переходит почётная и весьма ответственная миссия председательства в Шанхайской организации сотрудничества.



Искренне благодарю моих уважаемых коллег за поздравления и добрые пожелания.



В свою очередь, хотел бы обозначить приоритеты и задачи совместной работы на предстоящий период.



Первое. Важно продолжить усилия по дальнейшему укреплению потенциала и авторитета ШОС.



Предлагаем подготовить к нашей следующей встрече Комплексную программу по реализации Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на предстоящие пять лет.



Второе. Выступаем за разработку Плана совместных действий по развитию внутрирегиональной торговли ШОС.



В него необходимо включить совместные шаги по устранению торговых барьеров, сближению технических регламентов, цифровизации таможенных процедур, а также другие мероприятия по облегчению взаимного доступа на рынки.



Третье. Важно ускорить принятие Программы промышленной кооперации ШОС.



Практическим механизмом её реализации станет создание Центров индустриальной кооперации в наших странах.



Мы также готовы провести Экономический форум и Неделю промышленных новаций Шанхайской организации сотрудничества в следующем году в Узбекистане.



Четвёртое. Принятие Стратегии ШОС по развитию транспортной взаимосвязанности позволит в полной мере задействовать транзитный потенциал наших стран и повысить эффективность системы коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг".



Кроме того, выступаем с инициативой о совместной подготовке долгосрочной Программы инфраструктурного развития на пространстве ШОС, в которую, могли бы войти трансграничные проекты в области энергетики, коммуникаций, "зелёного" развития.



Пятое. Особую актуальность для нас представляют вопросы сокращения бедности и обеспечения продовольственной безопасности.



Считаем крайне важным в ближайшее время запустить механизм регулярных министерских встреч и экспертных консультаций по этим направлениям.



Шестое. Ключевым приоритетом является активизация усилий по обеспечению мира и стабильности на пространстве ШОС.



Этому послужит практическая реализация принимаемого Решения о совершенствовании механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности, в том числе более полное использование потенциала РАТС ШОС.



Отражённые в данном документе инициативы позволят укрепить наше взаимодействие в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью, а также в сфере кибербезопасности.



Кроме того, предлагаем возобновить встречи министров внутренних дел и общественной безопасности наших стран.



Седьмое. Учитывая наработанный нашими партнёрами успешный опыт в области информационной безопасности, целесообразно учредить экспертный Форум ШОС по данной тематике.



Это позволит вырабатывать согласованные меры по адекватному реагированию на современные угрозы и вызовы в киберпространстве.



Восьмое. Мы положительно оцениваем совместные достижения "народной дипломатии", заинтересованы в развитии многопланового сотрудничества между регионами наших стран, проведении совместных культурных, научно-образовательных, спортивных и других мероприятий.



В этих целях выступаем за учреждение института "Посла доброй воли ШОС".



Также вносим предложение о подготовке межправительственного Соглашения о сотрудничестве наших стран в области туризма.



Девятое. Пандемия показала необходимость более тесного взаимодействия в сфере здравоохранения. В данном контексте нам следует принять "Дорожную карту" по сотрудничеству в вопросах профилактики и лечения инфекционных заболеваний, постковидной реабилитации, взаимного признания сертификатов о вакцинации.



Десятое. Узбекистан в качестве председателя намерен активно привлекать наблюдателей и партнёров по диалогу к проектам сотрудничества в рамках нашей Организации.



Мы приветствуем принимаемые сегодня решения о начале процедуры приёма Исламской Республики Иран в члены ШОС и предоставлении Королевству Саудовская Аравия, Арабской Республике Египет и Государству Катар статуса партнёров по диалогу.



Уважаемые главы делегаций!



Поддерживаем кандидатуру господина Чжана Мина на пост генерального секретаря ШОС и желаем ему больших успехов.



Благодарю моих коллег за поддержку кандидатуры Руслана Мирзаева на пост директора Исполкома Региональной антитеррористической структуры.



Выражаю также признательность Секретариату и Исполнительному комитету РАТС ШОС за их активную деятельность в продвижении общих целей и задач нашей Организации.



Уважаемые коллеги!



Убеждён, что принимаемые сегодня важнейшие решения и документы будут способствовать дальнейшему развитию наших стран и повышению авторитета ШОС.



Пользуясь случаем, приглашаю вас на очередное заседание Совета глав государств, которое мы намерены провести 15-16 сентября следующего года в Узбекистане.



Благодарю за внимание." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи