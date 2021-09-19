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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

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Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
19.09.2021 14:22

ОБЗОР ПРЕССЫ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. 17 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшем в Душанбе юбилейном, 20-м саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничкества.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемый Эмомали Шарипович!

Уважаемые коллеги! Участники заседания!

Сердечно приветствую вас и присоединяюсь ко всем поздравлениям в связи с двадцатилетием создания Шанхайской организации сотрудничества.

Хочу выразить особую признательность Президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Шариповичу Рахмону за традиционно тёплое гостеприимство и прекрасную организацию нашей юбилейной встречи.

Мы высоко оцениваем успешное председательство таджикской стороны, в ходе которого был обеспечен открытый и плодотворный диалог по всем направлениям нашего многостороннего взаимодействия.

Душанбинский саммит – это хорошая возможность обменяться мнениями о роли и значении нашей Организации, по-новому взглянуть на её потенциал и перспективы совместной работы.

Действительно, за прошедший период ШОС стала важным субъектом мировой политики, заняла достойное место в ряду влиятельных международных структур.

Укрепляется региональное партнёрство на основе принципов "Шанхайского духа".

Растёт наш совместный потенциал в противостоянии новым вызовам и угрозам, расширяется экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Уважаемые коллеги!

Сегодня все мы являемся свидетелями растущей напряжённости в мире и регионе.

Сохраняются негативные последствия пандемии.

Всё это требует от нас ещё большей сплочённости и взаимной поддержки в рамках нашей Организации.

Считаем, что в этих целях необходимо:

- сохранить открытость, ненаправленность ШОС против третьих государств и других организаций;

- своевременно и совместно реагировать на общие вызовы и угрозы;

- наращивать региональное экономическое сотрудничество;

- укреплять дружбу, добрососедство и доверие, углублять культурно-гуманитарное взаимодействие на пространстве ШОС.

Уважаемые участники саммита!

Как отмечалось в выступлениях моих коллег, мы все крайне обеспокоены нынешней обстановкой в Афганистане.

Сегодня в этой стране сложилась новая реальность, к власти пришли новые силы. Это уже свершившийся факт. В этой связи необходимо выработать согласованные подходы относительно ситуации в Афганистане, а также развития диалога с новыми властями страны.

В частности, важно достичь широкого политического представительства всех слоёв афганского общества в государственном управлении; не допустить возможный рост экстремизма в регионе и экспорт радикальной идеологии, использования территории Афганистана для подрывных действий против сопредельных государств; обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека, в том числе женщин и национальных меньшинств;  предотвратить масштабный гуманитарный кризис, рост потока беженцев, продолжить содействие этой стране в решении социальных проблем.

В этом плане следует рассмотреть возможность разморозки государственных активов Афганистана, находящихся в зарубежных банках.

Для консолидации наших усилий и широкого обсуждения вопросов политического урегулирования в этой стране предлагаем регулярно проводить встречи высокого уровня в формате "ШОС – Афганистан", с привлечением государств-наблюдателей и партнёров по диалогу. Готовы организовать первую такую встречу в Ташкенте.

Уважаемые друзья!

По итогам сегодняшнего саммита к Республике Узбекистан переходит почётная и весьма ответственная миссия председательства в Шанхайской организации сотрудничества.

Искренне благодарю моих уважаемых коллег за поздравления и добрые пожелания.

В свою очередь, хотел бы обозначить приоритеты и задачи совместной работы на предстоящий период.

Первое. Важно продолжить усилия по дальнейшему укреплению потенциала и авторитета ШОС.

Предлагаем подготовить к нашей следующей встрече Комплексную программу по реализации Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на предстоящие пять лет.

Второе. Выступаем за разработку Плана совместных действий по развитию внутрирегиональной торговли ШОС.

В него необходимо включить совместные шаги по устранению торговых барьеров, сближению технических регламентов, цифровизации таможенных процедур, а также другие мероприятия по облегчению взаимного доступа на рынки.

Третье. Важно ускорить принятие Программы промышленной кооперации ШОС.

Практическим механизмом её реализации станет создание Центров индустриальной кооперации в наших странах.

Мы также готовы провести Экономический форум и Неделю промышленных новаций Шанхайской организации сотрудничества в следующем году в Узбекистане.

Четвёртое. Принятие Стратегии ШОС по развитию транспортной взаимосвязанности позволит в полной мере задействовать транзитный потенциал наших стран и повысить эффективность системы коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг".

Кроме того, выступаем с инициативой о совместной подготовке долгосрочной Программы инфраструктурного развития на пространстве ШОС, в которую, могли бы войти трансграничные проекты в области энергетики, коммуникаций, "зелёного" развития.

Пятое. Особую актуальность для нас представляют вопросы сокращения бедности и обеспечения продовольственной безопасности.

Считаем крайне важным в ближайшее время запустить механизм регулярных министерских встреч и экспертных консультаций по этим направлениям.

Шестое. Ключевым приоритетом является активизация усилий по обеспечению мира и стабильности на пространстве ШОС.

Этому послужит практическая реализация принимаемого Решения о совершенствовании механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности, в том числе более полное использование потенциала РАТС ШОС.

Отражённые в данном документе инициативы позволят укрепить наше взаимодействие в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью, а также в сфере кибербезопасности.

Кроме того, предлагаем возобновить встречи министров внутренних дел и общественной безопасности наших стран.

Седьмое. Учитывая наработанный нашими партнёрами успешный опыт в области информационной безопасности, целесообразно учредить экспертный Форум ШОС по данной тематике.

Это позволит вырабатывать согласованные меры по адекватному реагированию на современные угрозы и вызовы в киберпространстве.

Восьмое. Мы положительно оцениваем совместные достижения "народной дипломатии", заинтересованы в развитии многопланового сотрудничества между регионами наших стран, проведении совместных культурных, научно-образовательных, спортивных и других мероприятий.

В этих целях выступаем за учреждение института "Посла доброй воли ШОС".

Также вносим предложение о подготовке межправительственного Соглашения о сотрудничестве наших стран в области туризма.

Девятое. Пандемия показала необходимость более тесного взаимодействия в сфере здравоохранения. В данном контексте нам следует принять "Дорожную карту" по сотрудничеству в вопросах профилактики и лечения инфекционных заболеваний, постковидной реабилитации, взаимного признания сертификатов о вакцинации.

Десятое. Узбекистан в качестве председателя намерен активно привлекать наблюдателей и партнёров по диалогу к проектам сотрудничества в рамках нашей Организации.

Мы приветствуем принимаемые сегодня решения о начале процедуры приёма Исламской Республики Иран в члены ШОС и предоставлении Королевству Саудовская Аравия, Арабской Республике Египет и Государству Катар статуса партнёров по диалогу.

Уважаемые главы делегаций!

Поддерживаем кандидатуру господина Чжана Мина на пост генерального секретаря ШОС и желаем ему больших успехов.

Благодарю моих коллег за поддержку кандидатуры Руслана Мирзаева на пост директора Исполкома Региональной антитеррористической структуры.

Выражаю также признательность Секретариату и Исполнительному комитету РАТС ШОС за их активную деятельность в продвижении общих целей и задач нашей Организации.

Уважаемые коллеги!

Убеждён, что принимаемые сегодня важнейшие решения и документы будут способствовать дальнейшему развитию наших стран и повышению авторитета ШОС.

Пользуясь случаем, приглашаю вас на очередное заседание Совета глав государств, которое мы намерены провести 15-16 сентября следующего года в Узбекистане.

Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ

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