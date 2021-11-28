



Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на Церемонии подписания и запуска Программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025 годы



ОБЗОР ПРЕССЫ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемая госпожа Вали,



Уважаемые главы делегаций, дамы и господа,



Искренне рад приветствовать вас в Узбекистане по случаю проведения Церемонии подписания и запуска Программы Управления ООН по наркотикам и преступности для Центральной Азии на 2022-2025 годы.



В условиях глобализации и трансформации международных конфликтов вопрос эффективного регионального взаимодействия в противодействии транснациональным угрозам без сомнения является одной из приоритетных задач повестки дня наших стран.



Организованная преступность подрывает стабильность, мир и безопасность, приводя к усилению насилия, дестабилизации и ослаблению государств. Она затрагивает все слои общества, но основная тяжесть ложится на уязвимые группы населения.



Предыдущая фаза Программы УНП ООН для Центральной Азии показала свою эффективность в плане содействия странам Центральной Азии в достижении практических результатов в борьбе с наркотиками, организованной преступностью, коррупцией и терроризмом.



Вопросы, отраженные в Программе УНП ООН для стран Центральной Азии, имеют большое значение для дальнейшего повышения эффективности нашего взаимодействия в борьбе с многоаспектной проблемой транснациональных угроз.



Уверен, что нам удастся придать новый импульс этой чрезвычайно ответственной и актуальной работе, а также заложить прочную основу для углубления и расширения нашего взаимодействия в этом направлении.



Уважаемые коллеги,



В Узбекистане принимаются всеобъемлющие меры по борьбе с транснациональными угрозами. Реализуются соответствующие национальные стратегии и программы комплексных мер. Совершенствуется нормативно-правовая база.



Во-первых, в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, за прошедшие годы был накоплен значительный опыт сотрудничества.



Ярким примером являют проекты национального и регионального характера на общую сумму около $15 млн., включая создание межведомственных мобильных групп и офисов пограничного взаимодействия, а также открытие трех пунктов портового контроля, которым удалось выявить и пресечь более 100 серьезных случаев контрабанды на общую сумму $14,6 млн.



Во-вторых, глобальное распространение коронавируса, которое усугубило экономическое развитие во всем мире, негативно отразилось и на показателях в сфере торговли людьми. Пандемия сказалась на уязвимых слоях населения, в первую очередь мигрантах, которые составляют более половины жертв торговли людьми.



Вопросу противодействия торговле людьми в Узбекистане уделяется самое серьезное внимание. Как Вам известно, в опубликованном в июле 2021 года ежегодном докладе Государственного департамента США Узбекистан был впервые исключен из т.н. "контрольного списка" и включен в категорию стран, прилагающих значительные усилия для борьбы с торговлей людьми.



Успешным примером нашего сотрудничества в этой области стало предоставление Региональным офисом УНП ООН для нужд МВД Узбекистана оборудования для создания национальной базы данных торговли людьми, а также проведение серии семинаров, в работе которых в только в 2021 году приняли участие более 100 наших представителей.



В-третьих, в качестве одного из важных направлений сотрудничества с УНП ООН признаем сферу противодействия коррупции, в т.ч. реализацию положений Конвенции ООН против коррупции.



В Узбекистане противодействие коррупции возведено в ранг государственной политики и определено в качестве одного из основных стратегических направлений развития страны.



В целях повышения эффективности системы противодействия коррупции, принята Государственная программа по противодействию коррупции на 2019-2020 годы.



В июне 2020г. принят Указ Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан", в соответствии с которым было создано Агентство по противодействию коррупции Республики Узбекистан.



Агентство является специально уполномоченным государственным органом, ответственным за формирование и реализацию государственной политики в сфере предупреждения и противодействия коррупции.



В-четвертых, объединение национальных и международных усилий в сфере предотвращения экстремизма и терроризма является одним из важных направлений государственной политики.



Экстремистские и международные террористические организации, прикрываясь религиозными догмами, продолжают распространять радикальные взгляды в обществе, подстрекая молодежь к насилию, утрате национальной идентичности, нравственных и семейных ценностей. Все это создает условия для вовлечения граждан в ряды экстремистских и террористических организаций.



В 2019-2021 годах в рамках Программы "Мехр" мы репатриировали в Узбекистан из Афганистана, Сирии и Ирака более 520 женщин и детей, которые по заблуждению вовлеклись в деятельность международных террористических организаций. Возвращенным лицам оказана всесторонняя помощь по их социальной адаптации и реинтеграции.



В этой связи, Президентом Республики Узбекистан утверждена Национальная стратегия по противодействию экстремизму и терроризму на 2021-2026 годы, которая предусматривает реализацию "Дорожной карты" по выполнению Национальной стратегии.



Одна из основных целей разработки данного документа - повышение эффективности координации деятельности государственных и негосударственных организаций путем консолидации и аккумулирования средств технического и экспертного содействия международных партнеров в сфере противодействия экстремизму и терроризму.



Вместе с тем, в современном глобальном мире ни одно государство не может в одиночку противостоять вызовам, связанным с этими транснациональными угрозами и только объединяя наши усилия и ресурсы, опыт и знания, мы сможем добиться прогресса в этом направлении.



Уважаемые участники,



Дамы и господа,



Узбекистан высокого оценивает вклад УНП ООН в обеспечение безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии.



Мы признательны УНП ООН за оказываемую поддержку региональных усилий в противодействии транснациональным угрозам.



Настроены на укрепление сотрудничества на региональном уровне, налаживание тесного взаимодействия между правоохранительными органами наших стран.



Привержены и далее развивать и углублять эффективное сотрудничество с Региональным представительством УНП ООН в г.Ташкенте для упрочнения заслона на пути транснациональных угроз.



Желаю всем участникам встречи успешной работы и приятного пребывания в нашей стране!



Благодарю за внимание. " УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи