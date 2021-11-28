Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на Церемонии подписания и запуска Программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025 годы

Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на Церемонии подписания и запуска Программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025 годы28.11.2021 10:43
ОБЗОР ПРЕССЫ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемая госпожа Вали,
Уважаемые главы делегаций, дамы и господа,
Искренне рад приветствовать вас в Узбекистане по случаю проведения Церемонии подписания и запуска Программы Управления ООН по наркотикам и преступности для Центральной Азии на 2022-2025 годы.
В условиях глобализации и трансформации международных конфликтов вопрос эффективного регионального взаимодействия в противодействии транснациональным угрозам без сомнения является одной из приоритетных задач повестки дня наших стран.
Организованная преступность подрывает стабильность, мир и безопасность, приводя к усилению насилия, дестабилизации и ослаблению государств. Она затрагивает все слои общества, но основная тяжесть ложится на уязвимые группы населения.
Предыдущая фаза Программы УНП ООН для Центральной Азии показала свою эффективность в плане содействия странам Центральной Азии в достижении практических результатов в борьбе с наркотиками, организованной преступностью, коррупцией и терроризмом.
Вопросы, отраженные в Программе УНП ООН для стран Центральной Азии, имеют большое значение для дальнейшего повышения эффективности нашего взаимодействия в борьбе с многоаспектной проблемой транснациональных угроз.
Уверен, что нам удастся придать новый импульс этой чрезвычайно ответственной и актуальной работе, а также заложить прочную основу для углубления и расширения нашего взаимодействия в этом направлении.
Уважаемые коллеги,
В Узбекистане принимаются всеобъемлющие меры по борьбе с транснациональными угрозами. Реализуются соответствующие национальные стратегии и программы комплексных мер. Совершенствуется нормативно-правовая база.
Во-первых, в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, за прошедшие годы был накоплен значительный опыт сотрудничества.
Ярким примером являют проекты национального и регионального характера на общую сумму около $15 млн., включая создание межведомственных мобильных групп и офисов пограничного взаимодействия, а также открытие трех пунктов портового контроля, которым удалось выявить и пресечь более 100 серьезных случаев контрабанды на общую сумму $14,6 млн.
Во-вторых, глобальное распространение коронавируса, которое усугубило экономическое развитие во всем мире, негативно отразилось и на показателях в сфере торговли людьми. Пандемия сказалась на уязвимых слоях населения, в первую очередь мигрантах, которые составляют более половины жертв торговли людьми.
Вопросу противодействия торговле людьми в Узбекистане уделяется самое серьезное внимание. Как Вам известно, в опубликованном в июле 2021 года ежегодном докладе Государственного департамента США Узбекистан был впервые исключен из т.н. "контрольного списка" и включен в категорию стран, прилагающих значительные усилия для борьбы с торговлей людьми.
Успешным примером нашего сотрудничества в этой области стало предоставление Региональным офисом УНП ООН для нужд МВД Узбекистана оборудования для создания национальной базы данных торговли людьми, а также проведение серии семинаров, в работе которых в только в 2021 году приняли участие более 100 наших представителей.
В-третьих, в качестве одного из важных направлений сотрудничества с УНП ООН признаем сферу противодействия коррупции, в т.ч. реализацию положений Конвенции ООН против коррупции.
В Узбекистане противодействие коррупции возведено в ранг государственной политики и определено в качестве одного из основных стратегических направлений развития страны.
В целях повышения эффективности системы противодействия коррупции, принята Государственная программа по противодействию коррупции на 2019-2020 годы.
В июне 2020г. принят Указ Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан", в соответствии с которым было создано Агентство по противодействию коррупции Республики Узбекистан.
Агентство является специально уполномоченным государственным органом, ответственным за формирование и реализацию государственной политики в сфере предупреждения и противодействия коррупции.
В-четвертых, объединение национальных и международных усилий в сфере предотвращения экстремизма и терроризма является одним из важных направлений государственной политики.
Экстремистские и международные террористические организации, прикрываясь религиозными догмами, продолжают распространять радикальные взгляды в обществе, подстрекая молодежь к насилию, утрате национальной идентичности, нравственных и семейных ценностей. Все это создает условия для вовлечения граждан в ряды экстремистских и террористических организаций.
В 2019-2021 годах в рамках Программы "Мехр" мы репатриировали в Узбекистан из Афганистана, Сирии и Ирака более 520 женщин и детей, которые по заблуждению вовлеклись в деятельность международных террористических организаций. Возвращенным лицам оказана всесторонняя помощь по их социальной адаптации и реинтеграции.
В этой связи, Президентом Республики Узбекистан утверждена Национальная стратегия по противодействию экстремизму и терроризму на 2021-2026 годы, которая предусматривает реализацию "Дорожной карты" по выполнению Национальной стратегии.
Одна из основных целей разработки данного документа - повышение эффективности координации деятельности государственных и негосударственных организаций путем консолидации и аккумулирования средств технического и экспертного содействия международных партнеров в сфере противодействия экстремизму и терроризму.
Вместе с тем, в современном глобальном мире ни одно государство не может в одиночку противостоять вызовам, связанным с этими транснациональными угрозами и только объединяя наши усилия и ресурсы, опыт и знания, мы сможем добиться прогресса в этом направлении.
Уважаемые участники,
Дамы и господа,
Узбекистан высокого оценивает вклад УНП ООН в обеспечение безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии.
Мы признательны УНП ООН за оказываемую поддержку региональных усилий в противодействии транснациональным угрозам.
Настроены на укрепление сотрудничества на региональном уровне, налаживание тесного взаимодействия между правоохранительными органами наших стран.
Привержены и далее развивать и углублять эффективное сотрудничество с Региональным представительством УНП ООН в г.Ташкенте для упрочнения заслона на пути транснациональных угроз.
Желаю всем участникам встречи успешной работы и приятного пребывания в нашей стране!
Благодарю за внимание. "
УЗИНФОРМ