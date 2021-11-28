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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

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Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на Церемонии подписания и запуска Программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025 годы
28.11.2021 10:43

ОБЗОР ПРЕССЫ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемая госпожа Вали,

Уважаемые главы делегаций, дамы и господа,

Искренне рад приветствовать вас в Узбекистане по случаю проведения Церемонии подписания и запуска Программы Управления ООН по наркотикам и преступности для Центральной Азии на 2022-2025 годы.

В условиях глобализации и трансформации международных конфликтов вопрос эффективного регионального взаимодействия в противодействии транснациональным угрозам без сомнения является одной из приоритетных задач повестки дня наших стран.

Организованная преступность подрывает стабильность, мир и безопасность, приводя к усилению насилия, дестабилизации и ослаблению государств. Она затрагивает все слои общества, но основная тяжесть ложится на уязвимые группы населения.

Предыдущая фаза Программы УНП ООН для Центральной Азии показала свою эффективность в плане содействия странам Центральной Азии в достижении практических результатов в борьбе с наркотиками, организованной преступностью, коррупцией и терроризмом.

Вопросы, отраженные в Программе УНП ООН для стран Центральной Азии, имеют большое значение для дальнейшего повышения эффективности нашего взаимодействия в борьбе с многоаспектной проблемой транснациональных угроз.

Уверен, что нам удастся придать новый импульс этой чрезвычайно ответственной и актуальной работе, а также заложить прочную основу для углубления и расширения нашего взаимодействия в этом направлении.

Уважаемые коллеги,

В Узбекистане принимаются всеобъемлющие меры по борьбе с транснациональными угрозами. Реализуются соответствующие национальные стратегии и программы комплексных мер. Совершенствуется нормативно-правовая база.

Во-первых, в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, за прошедшие годы был накоплен значительный опыт сотрудничества.

Ярким примером являют проекты национального и регионального характера на общую сумму около $15 млн., включая создание межведомственных мобильных групп и офисов пограничного взаимодействия, а также открытие трех пунктов портового контроля, которым удалось выявить и пресечь более 100 серьезных случаев контрабанды на общую сумму $14,6 млн.

Во-вторых, глобальное распространение коронавируса, которое усугубило экономическое развитие во всем мире, негативно отразилось и на показателях в сфере торговли людьми. Пандемия сказалась на уязвимых слоях населения, в первую очередь мигрантах, которые составляют более половины жертв торговли людьми.

Вопросу противодействия торговле людьми в Узбекистане уделяется самое серьезное внимание. Как Вам известно, в опубликованном в июле 2021 года ежегодном докладе Государственного департамента США Узбекистан был впервые исключен из т.н. "контрольного списка" и включен в категорию стран, прилагающих значительные усилия для борьбы с торговлей людьми.

Успешным примером нашего сотрудничества в этой области стало предоставление Региональным офисом УНП ООН для нужд МВД Узбекистана оборудования для создания национальной базы данных торговли людьми, а также проведение серии семинаров, в работе которых в только в 2021 году приняли участие более 100 наших представителей.

В-третьих, в качестве одного из важных направлений сотрудничества с УНП ООН признаем сферу противодействия коррупции, в т.ч. реализацию положений Конвенции ООН против коррупции.

В Узбекистане противодействие коррупции возведено в ранг государственной политики и определено в качестве одного из основных стратегических направлений развития страны.

В целях повышения эффективности системы противодействия коррупции, принята Государственная программа по противодействию коррупции на 2019-2020 годы.

В июне 2020г. принят Указ Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан", в соответствии с которым было создано Агентство по противодействию коррупции Республики Узбекистан.

Агентство является специально уполномоченным государственным органом, ответственным за формирование и реализацию государственной политики в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

В-четвертых, объединение национальных и международных усилий в сфере предотвращения экстремизма и терроризма является одним из важных направлений государственной политики.

Экстремистские и международные террористические организации, прикрываясь религиозными догмами, продолжают распространять радикальные взгляды в обществе, подстрекая молодежь к насилию, утрате национальной идентичности, нравственных и семейных ценностей. Все это создает условия для вовлечения граждан в ряды экстремистских и террористических организаций.

В 2019-2021 годах в рамках Программы "Мехр" мы репатриировали в Узбекистан из Афганистана, Сирии и Ирака более 520 женщин и детей, которые по заблуждению вовлеклись в деятельность международных террористических организаций. Возвращенным лицам оказана всесторонняя помощь по их социальной адаптации и реинтеграции.

В этой связи, Президентом Республики Узбекистан утверждена Национальная стратегия по противодействию экстремизму и терроризму на 2021-2026 годы, которая предусматривает реализацию "Дорожной карты" по выполнению Национальной стратегии.

Одна из основных целей разработки данного документа - повышение эффективности координации деятельности государственных и негосударственных организаций путем консолидации и аккумулирования средств технического и экспертного содействия международных партнеров в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

Вместе с тем, в современном глобальном мире ни одно государство не может в одиночку противостоять вызовам, связанным с этими транснациональными угрозами и только объединяя наши усилия и ресурсы, опыт и знания, мы сможем добиться прогресса в этом направлении.

Уважаемые участники,

Дамы и господа,

Узбекистан высокого оценивает вклад УНП ООН в обеспечение безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии.

Мы признательны УНП ООН за оказываемую поддержку региональных усилий в противодействии транснациональным угрозам.

Настроены на укрепление сотрудничества на региональном уровне, налаживание тесного взаимодействия между правоохранительными органами наших стран.

Привержены и далее развивать и углублять эффективное сотрудничество с Региональным представительством УНП ООН в г.Ташкенте для упрочнения заслона на пути транснациональных угроз.

Желаю всем участникам встречи успешной работы и приятного пребывания в нашей стране!

Благодарю за внимание. "

УЗИНФОРМ

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