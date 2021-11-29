



Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 15-м саммите Организации экономического сотрудничества



ОБЗОР ПРЕССЫ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич!



Уважаемые главы делегаций!



Искренне рад встретиться с вами в прекрасном городе Ашхабаде в день, когда была создана наша Организация экономического сотрудничества.



Присоединяюсь к словам признательности Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову за высокий уровень организации сегодняшней встречи и душевное гостеприимство, оказанное всем её участникам.



Хотел бы особо подчеркнуть успешное председательство Туркменистана в Организации и весомый вклад в расширение многостороннего практического взаимодействия.



В частности, принятая в сентябре этого года Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций о сотрудничестве между ООН и ОЭС стала важным шагом в данном направлении.



Уважаемые участники саммита!



Наши братские народы, которые объединяют общие история и религия, схожие обычаи и традиции, издревле были тесно связаны торговыми и культурными отношениями.



Организация экономического сотрудничества за период со времени создания превратилась в крупную региональную структуру с огромным экономическим потенциалом, представляющую общие интересы наших стран.



Все высказанные сегодня мнения и оценки моих уважаемых коллег подтверждают растущие роль и значение Организации на международной арене, наше общее стремление к укреплению взаимной дружбы, сотрудничества и обеспечению стабильности.



Узбекистан в свою очередь выступает за дальнейшее развитие всеобъемлющих отношений в рамках Организации. Мы настроены на эффективное осуществление нашего предстоящего председательства.



Уважаемые главы государств и правительств!



Сегодня мы являемся свидетелями все большего осложнения международной и региональной ситуации.



До сих пор нет однозначного ответа на вопросы: каковы тенденции развития мировой экономики под влиянием продолжающейся пандемии, а также с какими новыми угрозами и вызовами столкнётся мировое сообщество?



В этих быстро меняющихся условиях мы считаем необходимым объединить наши усилия в следующих приоритетных направлениях.



Первое. Нам необходимо более полно использовать значительный потенциал наших стран, имеющих огромный рынок с населением 500 миллионов человек, в сферах торговли и инвестиций.



На основе принятой программы "Перспективы Организации экономического сотрудничества - 2025" целесообразно дальнейшее расширение торгово-экономических и инвестиционных связей между нашими странами и, самое главное, достижение за счёт этого более значимых практических результатов.



В этой связи считаем, что пришло время для разработки и принятия обновлённого и всеобъемлющего Торгового соглашения в рамках нашей Организации.



В данный документ должны быть включены вопросы снятия торговых барьеров, цифровизации таможенных процедур, а также внедрения электронной торговли, приобретающей в настоящее время все более важное значение.



Кроме того, требованием сегодняшнего дня является принятие Плана совместных действий, направленного на увеличение потока взаимных инвестиций и усиление их надёжной защиты, углубление производственной кооперации между нашими странами.



В то же время нам необходимо расширять взаимную торговлю, развивать проекты регионального значения и повышать нашу общую конкурентоспособность на мировом рынке.



С этой целью предлагаем создать Центр торговли, инвестиций и инноваций в рамках нашей Организации в сотрудничестве с Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) и Специальной программой ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) и разместить штаб-квартиру этого Центра в городе Ташкенте.



Второе. Более эффективное использование имеющихся и создание новых транспортных коридоров в нашем регионе.



В данном контексте представляется важным найти конкретные решения по ряду насущных вопросов. Прежде всего это – создание межрегиональных транзитных узлов, развитие современной транспортной и дорожной инфраструктуры, оптимизация транспортных и транзитных тарифов и предоставление дополнительных скидок, упрощение условий для международных грузовых и пассажирских перевозок, внедрение цифровизации в транспортную отрасль.



Для реализации этих планов целесообразно разработать региональную стратегию, направленную на развитие транспортно-коммуникационных связей и расширение транзитного потенциала наших государств.



Третье. Мы должны мобилизовать и направить наши практические усилия на обеспечение "зеленого развития".



В настоящее время усиливаются проблемы экологии и изменения климата, что требует решения таких наиболее актуальных задач нашей повестки, как эффективное использование передового опыта, накопленного в наших странах и за рубежом, активное совместное развитие "зеленой экономики", широкое внедрение ресурсосберегающих технологий в промышленных отраслях, достижение углеродной нейтральности.



С этой целью мы предлагаем создать постоянно действующий Совет по диалогу на высоком уровне с участием зарубежных учёных и международных экспертов в области окружающей среды.



Четвертое. Восстановление туристического обмена.



На следующей встрече министров туризма в городе Бухаре в 2022 году планируем выступить с инициативой о принятии региональной программы по развитию безопасного туризма в постпандемический период.



Исходя из этого серьёзное внимание будет уделено развитию "паломнического туризма" и других совместных туристических продуктов, расширению географии авиаперевозок, развитию туристической инфраструктуры.



Уважаемые участники саммита!



Хотел бы отдельно остановиться на сложной ситуации в Афганистане, который является членом нашей Организации.



Эта страна день ото дня приближается к тяжелому гуманитарному кризису.



В одиночку, без помощи международного сообщества, в том числе ближайших соседей, афганский народ не сможет выдержать эти трудные испытания.



Поэтому мы должны объединить усилия для выработки общих подходов и оказания необходимой помощи афганскому народу.



Мы также поддерживаем последовательное продолжение реализации совместно с Афганистаном крупных торговых, транспортных и энергетических проектов регионального значения.



Уважаемые главы государств и правительств!



Хотел бы затронуть ещё другую важную тему.



На сегодняшний день востребованы дальнейшее повышение международного авторитета нашей Организации, установление собственной повестки дня, отличающейся от повесток других региональных организаций, укрепление взаимодействия с ведущими международными структурами, развитие институциональных механизмов нашего сотрудничества.



Мы продвигаем инициативу создания Экспертной группы высокого уровня для подготовки конкретных предложений и рекомендаций по дальнейшему совершенствованию деятельности Организации.



В то же время, исходя из приоритетов и текущих задач нашего сотрудничества, считаем целесообразным установить традицию объявления каждого года годом развития какой-либо сферы.



Предлагаем в период председательства Узбекистана в Организации объявить в наших странах Год укрепления взаимосвязанности.



Уважаемые коллеги!



Мы также поддерживаем принятие заключительного документа нашего сегодняшнего саммита – Ашхабадского консенсуса для действий.



Пользуясь возможностью, искренне поздравляем нового Генерального секретаря нашей Организации Хусрава Нозири с началом ответственной деятельности на этом посту, желаем ему успехов.



Благодарю всех вас за искренние пожелания в связи с передачей Узбекистану – впервые в истории ОЭС – председательства в Организации.



В завершение своего выступления хочу выразить уверенность в том, что в результате общих устремлений и усилий мы уже в ближайшем будущем выйдем на качественно новый уровень многостороннего и взаимовыгодного сотрудничества в рамках нашей Организации.



С большим удовольствием приглашаю всех вас в Узбекистан принять участие в нашем следующем саммите.



Благодарю за внимание." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи