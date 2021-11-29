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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

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Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 15-м саммите Организации экономического сотрудничества
29.11.2021 10:50

ОБЗОР ПРЕССЫ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич!

Уважаемые главы делегаций!

Искренне рад встретиться с вами в прекрасном городе Ашхабаде в день, когда была создана наша Организация экономического сотрудничества.

Присоединяюсь к словам признательности Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову за высокий уровень организации сегодняшней встречи и душевное гостеприимство, оказанное всем её участникам.

Хотел бы особо подчеркнуть успешное председательство Туркменистана в Организации и весомый вклад в расширение многостороннего практического взаимодействия.

В частности, принятая в сентябре этого года Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций о сотрудничестве между ООН и ОЭС стала важным шагом в данном направлении.

Уважаемые участники саммита!

Наши братские народы, которые объединяют общие история и религия, схожие обычаи и традиции, издревле были тесно связаны торговыми и культурными отношениями.

Организация экономического сотрудничества за период со времени создания превратилась в крупную региональную структуру с огромным экономическим потенциалом, представляющую общие интересы наших стран.

Все высказанные сегодня мнения и оценки моих уважаемых коллег подтверждают растущие роль и значение Организации на международной арене, наше общее стремление к укреплению взаимной дружбы, сотрудничества и обеспечению стабильности.

Узбекистан в свою очередь выступает за дальнейшее развитие всеобъемлющих отношений в рамках Организации. Мы настроены на эффективное осуществление нашего предстоящего председательства.

Уважаемые главы государств и правительств!

Сегодня мы являемся свидетелями все большего осложнения международной и региональной ситуации.

До сих пор нет однозначного ответа на вопросы: каковы тенденции развития мировой экономики под влиянием продолжающейся пандемии, а также с какими новыми угрозами и вызовами столкнётся мировое сообщество?

В этих быстро меняющихся условиях мы считаем необходимым объединить наши усилия в следующих приоритетных направлениях.

Первое. Нам необходимо более полно использовать значительный потенциал наших стран, имеющих огромный рынок с населением 500 миллионов человек, в сферах торговли и инвестиций.

На основе принятой программы "Перспективы Организации экономического сотрудничества - 2025" целесообразно дальнейшее расширение торгово-экономических и инвестиционных связей между нашими странами и, самое главное, достижение за счёт этого более значимых практических результатов.

В этой связи считаем, что пришло время для разработки и принятия обновлённого и всеобъемлющего Торгового соглашения в рамках нашей Организации.

В данный документ должны быть включены вопросы снятия торговых барьеров, цифровизации таможенных процедур, а также внедрения электронной торговли, приобретающей в настоящее время все более важное значение.

Кроме того, требованием сегодняшнего дня является принятие Плана совместных действий, направленного на увеличение потока взаимных инвестиций и усиление их надёжной защиты, углубление производственной кооперации между нашими странами.

В то же время нам необходимо расширять взаимную торговлю, развивать проекты регионального значения и повышать нашу общую конкурентоспособность на мировом рынке.

С этой целью предлагаем создать Центр торговли, инвестиций и инноваций в рамках нашей Организации в сотрудничестве с Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) и Специальной программой ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) и разместить штаб-квартиру этого Центра в городе Ташкенте.

Второе. Более эффективное использование имеющихся и создание новых транспортных коридоров в нашем регионе.

В данном контексте представляется важным найти конкретные решения по ряду насущных вопросов. Прежде всего это – создание межрегиональных транзитных узлов, развитие современной транспортной и дорожной инфраструктуры, оптимизация транспортных и транзитных тарифов и предоставление дополнительных скидок, упрощение условий для международных грузовых и пассажирских перевозок, внедрение цифровизации в транспортную отрасль.

Для реализации этих планов целесообразно разработать региональную стратегию, направленную на развитие транспортно-коммуникационных связей и расширение транзитного потенциала наших государств.

Третье. Мы должны мобилизовать и направить наши практические усилия на обеспечение "зеленого развития".

В настоящее время усиливаются проблемы экологии и изменения климата, что требует решения таких наиболее актуальных задач нашей повестки, как эффективное использование передового опыта, накопленного в наших странах и за рубежом, активное совместное развитие "зеленой экономики",  широкое внедрение ресурсосберегающих технологий в промышленных отраслях, достижение углеродной нейтральности.

С этой целью мы предлагаем создать постоянно действующий Совет по диалогу на высоком уровне с участием зарубежных учёных и международных экспертов в области окружающей среды.

Четвертое. Восстановление туристического обмена.

На следующей встрече министров туризма в городе Бухаре в 2022 году планируем выступить с инициативой о принятии региональной программы по развитию безопасного туризма в постпандемический период.

Исходя из этого серьёзное внимание будет уделено развитию "паломнического туризма" и других совместных туристических продуктов, расширению географии авиаперевозок, развитию туристической инфраструктуры.

Уважаемые участники саммита!

Хотел бы отдельно остановиться на сложной ситуации в Афганистане, который является членом нашей Организации.

Эта страна день ото дня приближается к тяжелому гуманитарному кризису.

В одиночку, без помощи международного сообщества, в том числе ближайших соседей, афганский народ не сможет выдержать эти трудные испытания.

Поэтому мы должны объединить усилия для выработки общих подходов и оказания необходимой помощи афганскому народу.

Мы также поддерживаем последовательное продолжение реализации совместно с Афганистаном крупных торговых, транспортных и энергетических проектов регионального значения.

Уважаемые главы государств и правительств!

Хотел бы затронуть ещё другую важную тему.

На сегодняшний день востребованы дальнейшее повышение международного авторитета нашей Организации, установление собственной повестки дня, отличающейся от повесток других региональных организаций, укрепление взаимодействия с ведущими международными структурами, развитие институциональных механизмов нашего сотрудничества.

Мы продвигаем инициативу создания Экспертной группы высокого уровня для подготовки конкретных предложений и рекомендаций по дальнейшему совершенствованию деятельности Организации.

В то же время, исходя из приоритетов и текущих задач нашего сотрудничества, считаем целесообразным установить традицию объявления каждого года годом развития какой-либо сферы.

Предлагаем в период председательства Узбекистана в Организации объявить в наших странах Год укрепления взаимосвязанности.

Уважаемые коллеги!

Мы также поддерживаем принятие заключительного документа нашего сегодняшнего саммита – Ашхабадского консенсуса для действий.

Пользуясь возможностью, искренне поздравляем нового Генерального секретаря нашей Организации Хусрава Нозири с началом ответственной деятельности на этом посту, желаем ему успехов.

Благодарю всех вас за искренние пожелания в связи с передачей Узбекистану – впервые в истории ОЭС – председательства в Организации.

В завершение своего выступления хочу выразить уверенность в том, что в результате общих устремлений и усилий мы уже в ближайшем будущем выйдем на качественно новый уровень многостороннего и взаимовыгодного сотрудничества в рамках нашей Организации.

С большим удовольствием приглашаю всех вас в Узбекистан принять участие в нашем следующем саммите.

Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ

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