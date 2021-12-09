advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
11.12.2021 / 08:05 msk / 10:05 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на второй министерской встрече в формате "Италия – Центральная Азия"
09.12.2021 20:21

ОБЗОР ПРЕССЫ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/.

(сессия "Текущие вызовы и новые возможности в Центральной Азии, национальные приоритеты")

Уважаемый сопредседатель, министр Луиджи Ди Майо,

Дорогие коллеги,

Обновленная внешняя политика Узбекистана, определенная Президентом Шавкатом Мирзиёевым, стратегически прагматична, сбалансирована и многовекторна. За последние пять лет эта политика внесла значительный вклад в продвижение имиджа нашей страны как надежного, стабильного и предсказуемого партнера.

С первых дней своего президентства глава нашего государства начал уделять приоритетное внимание коренному улучшению политической ситуации в Центральной Азии. В первую очередь было необходимо начать конструктивное решение региональных вопросов, в прошлом создававших препятствия для сотрудничества с соседями. 

Установив доверительные отношения и открытый диалог с соседними государствами на высшем уровне, мы достигли необходимых договоренностей по решению двусторонних и общерегиональных вопросов на основе добрососедства, взаимного доверия, учета взаимных интересов и разумных компромиссов. 

Отношения Узбекистана со всеми государствами Центральной Азии выведены на уровень стратегического партнерства. В политическом словаре мира появился термин "Центральноазиатский дух", точно отражающий созданную в нашем регионе позитивную политическую атмосферу сотрудничества и взаимопонимания.

Реализована инициатива о проведении регулярных консультативных встреч глав государств: состоялось три саммита – в Нур-Султане, Ташкенте и Авазе. Проводятся центральноазиатские экономические форумы. Ускоренными темпами развиваются торгово-экономические связи, промышленная кооперация, культурно-гуманитарное взаимодействие.

В целом, наша региональная стратегия включает в себя следующие аспекты.

Первое – реализация всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне в ходе двусторонних контактов и в рамках консультативных саммитов глав государств Центральной Азии.

Второе – совершенствование модели регионального экономического сотрудничества, повышение эффективности взаимодействия в областях торговли и инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, транзита, энергетики и инноваций.

Третье – совместная выработка ответов на современные вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наш регион, включая пандемию и преодоление ее последствий, решение экологических проблем, предотвращение транснациональных угроз экстремизма и терроризма, а также укрепление межнационального согласия, дружественных и братских связей между народами Центральной Азии.

Говоря об остающихся вопросах, необходимо выделить дальнейшее решение вопросов границ, совместное и рациональное использование водно-энергетических ресурсов, развитие транспортно-коммуникационной системы, обеспечение региональной безопасности, а также продолжение работы по комплексу экологических вопросов.

Наряду с этим, очевидно, что на перспективы стабильности и экономического развития нашего региона будет продолжать оказывать влияние ситуация в Афганистане.

С Афганистаном нас связывают вековые узы дружбы, общность истории, религии, обычаев и традиций. В этой стране - новая власть, Временное правительство во главе с Движением "Талибан", которое стремится получить признание мирового сообщества.

Полагаем, что в нынешних реалиях необходимо проводить конструктивный диалог с новыми властями Афганистана во избежание повторного превращения этой многострадальной страны в т.н. "государство-изгоя".

Поэтому Узбекистан в числе первых приветствовал создание Временного правительства Афганистана в надежде на его успешное функционирование во благо многонационального афганского общества.

Сегодня афганский народ оказался в очень трудном положении. Нынешняя гуманитарная ситуация в стране близка к катастрофической.В наших силах оказать эффективную помощь афганскому народу. 

Необходимо обеспечить гуманитарный коридор в Афганистан, в целях недопущения гуманитарной катастрофы. Также, призываем  мировое сообщество принять меры для снятия санкций, разморозки международных активов Афганистана и помощи в восстановлении банковской системы страны. 

На наш взгляд, ключевым вопросом является разработка постконфликтной стратегии в отношении Афганистана. Приоритетом должно оставаться более активное вовлечение Афганистана в региональные интеграционные процессы экономического характера, а также реализация в стране социально-экономических проектов. 

Вместе с тем, мы надеемся и рассчитываем на то, что новые власти Афганистана выполнят свои обещания и международные обязательства, в числе которых:

- создание правительства на основе широкого представительства;

- борьба с международным терроризмом и наркотрафиком;

- недопущение размещения на территории страны различных террористических группировок, прекращение любых контактов с ними;

- поддержка добрососедских связей со странами региона;

- соблюдение основных прав и свобод человека, в том числе женщин и национальных меньшинств. 

С территории Афганистана больше никогда не должна исходить малейшая угроза, как государствам региона, так и другим странам мира. 

Наряду с отношениями со странами Центральной Азии, за последние пять лет мы расширили и активизировали наши отношения с  ведущими мировыми державами - Россией, Китаем, США, а также Европейским Союзом и его странами-членами, включая Италию, как на двустороннем, так и многостороннем уровнях. 

Мы приветствуем растущий интерес Италии к Центральной Азии. Узбекистан с самого начала поддержал инициативу Рима по проведению регулярных министерских конференций "Италия-Центральная Азия", полагая, что этот формат имеет значительный потенциал для развития многогранного и устойчивого сотрудничества между Италией и странами региона. 

С учетом авторитета и влияния Италии в Европейском Союзе, ООН и других ведущих мировых площадках, как "Группа семи" и "Группа двадцати", на наш взгляд, Рим мог бы оказать содействие в продвижении актуальных вопросов, стоящих перед Узбекистаном и другими странами Центральной Азии, на международном уровне. 

Среди них – обеспечение региональной безопасности и стабильности на фоне повышения международной напряженности. Это также предполагает сотрудничество по Афганистану, в частности в вопросе координации усилий по содействию нормализации ситуации в этом государстве, а также доставке гуманитарных грузов для его населения.

Италия может сыграть важную роль в обеспечении устойчивого экономического развития Узбекистана и соседних стран. Так, привлечение промышленного и технологического потенциала, инноваций и ноу-хау, а также инвестиций и льготных кредитов из Италии может способствовать созданию у нас высокотехнологичных предприятий, производящих широкий спектр продукции для местного рынка и экспорта.

Кроме того, мы  видим большой потенциал коллаборации с Италией в рамках всеобщей системы преференций Евросоюза GSP+ и Всемирной торговой организации, а также в вопросах стандартизации, сертификации и логистики, в целях увеличения объемов экспорта из нашего региона. 

Более того, с учетом новых перспектив, которые были выявлены и обсуждены в ходе Ташкентской конференции по региональной взаимосвязанности Центральной и Южной Азии в июле т.г., наша платформа с Италией может открыть дополнительные экономические и логистические возможности для всех вовлеченных стран. 

В целом, рассчитываем, что сегодняшние обсуждения позволят создать условия для активизации и расширения нашего практического взаимодействия по широкому спектру направлений, представляющих общий интерес.

Благодарю за внимание."

г.Ташкент, 8 декабря 2021 года

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Посол цивилизованного Востока
Назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Испании...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Обзор прессы с 6 по 12 декабря
11.12.2021
Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на второй министерской встрече в формате "Италия – Центральная Азия"
Обзор прессы с 6 по 12 декабря
09.12.2021
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 15-м саммите Организации экономического сотрудничества
Обзор прессы с 22 по 28 ноября
29.11.2021
Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на Церемонии подписания и запуска Программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025 годы
Обзор прессы с 22 по 28 ноября
28.11.2021
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ