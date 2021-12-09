Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на второй министерской встрече в формате "Италия – Центральная Азия"

ОБЗОР ПРЕССЫ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/.

(сессия "Текущие вызовы и новые возможности в Центральной Азии, национальные приоритеты")

Уважаемый сопредседатель, министр Луиджи Ди Майо,

Дорогие коллеги,

Обновленная внешняя политика Узбекистана, определенная Президентом Шавкатом Мирзиёевым, стратегически прагматична, сбалансирована и многовекторна. За последние пять лет эта политика внесла значительный вклад в продвижение имиджа нашей страны как надежного, стабильного и предсказуемого партнера.

С первых дней своего президентства глава нашего государства начал уделять приоритетное внимание коренному улучшению политической ситуации в Центральной Азии. В первую очередь было необходимо начать конструктивное решение региональных вопросов, в прошлом создававших препятствия для сотрудничества с соседями.

Установив доверительные отношения и открытый диалог с соседними государствами на высшем уровне, мы достигли необходимых договоренностей по решению двусторонних и общерегиональных вопросов на основе добрососедства, взаимного доверия, учета взаимных интересов и разумных компромиссов.

Отношения Узбекистана со всеми государствами Центральной Азии выведены на уровень стратегического партнерства. В политическом словаре мира появился термин "Центральноазиатский дух", точно отражающий созданную в нашем регионе позитивную политическую атмосферу сотрудничества и взаимопонимания.

Реализована инициатива о проведении регулярных консультативных встреч глав государств: состоялось три саммита – в Нур-Султане, Ташкенте и Авазе. Проводятся центральноазиатские экономические форумы. Ускоренными темпами развиваются торгово-экономические связи, промышленная кооперация, культурно-гуманитарное взаимодействие.

В целом, наша региональная стратегия включает в себя следующие аспекты.

Первое – реализация всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне в ходе двусторонних контактов и в рамках консультативных саммитов глав государств Центральной Азии.

Второе – совершенствование модели регионального экономического сотрудничества, повышение эффективности взаимодействия в областях торговли и инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, транзита, энергетики и инноваций.

Третье – совместная выработка ответов на современные вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наш регион, включая пандемию и преодоление ее последствий, решение экологических проблем, предотвращение транснациональных угроз экстремизма и терроризма, а также укрепление межнационального согласия, дружественных и братских связей между народами Центральной Азии.

Говоря об остающихся вопросах, необходимо выделить дальнейшее решение вопросов границ, совместное и рациональное использование водно-энергетических ресурсов, развитие транспортно-коммуникационной системы, обеспечение региональной безопасности, а также продолжение работы по комплексу экологических вопросов.

Наряду с этим, очевидно, что на перспективы стабильности и экономического развития нашего региона будет продолжать оказывать влияние ситуация в Афганистане.

С Афганистаном нас связывают вековые узы дружбы, общность истории, религии, обычаев и традиций. В этой стране - новая власть, Временное правительство во главе с Движением "Талибан", которое стремится получить признание мирового сообщества.

Полагаем, что в нынешних реалиях необходимо проводить конструктивный диалог с новыми властями Афганистана во избежание повторного превращения этой многострадальной страны в т.н. "государство-изгоя".

Поэтому Узбекистан в числе первых приветствовал создание Временного правительства Афганистана в надежде на его успешное функционирование во благо многонационального афганского общества.

Сегодня афганский народ оказался в очень трудном положении. Нынешняя гуманитарная ситуация в стране близка к катастрофической.В наших силах оказать эффективную помощь афганскому народу.

Необходимо обеспечить гуманитарный коридор в Афганистан, в целях недопущения гуманитарной катастрофы. Также, призываем мировое сообщество принять меры для снятия санкций, разморозки международных активов Афганистана и помощи в восстановлении банковской системы страны.

На наш взгляд, ключевым вопросом является разработка постконфликтной стратегии в отношении Афганистана. Приоритетом должно оставаться более активное вовлечение Афганистана в региональные интеграционные процессы экономического характера, а также реализация в стране социально-экономических проектов.

Вместе с тем, мы надеемся и рассчитываем на то, что новые власти Афганистана выполнят свои обещания и международные обязательства, в числе которых:

- создание правительства на основе широкого представительства;

- борьба с международным терроризмом и наркотрафиком;

- недопущение размещения на территории страны различных террористических группировок, прекращение любых контактов с ними;

- поддержка добрососедских связей со странами региона;

- соблюдение основных прав и свобод человека, в том числе женщин и национальных меньшинств.

С территории Афганистана больше никогда не должна исходить малейшая угроза, как государствам региона, так и другим странам мира.

Наряду с отношениями со странами Центральной Азии, за последние пять лет мы расширили и активизировали наши отношения с ведущими мировыми державами - Россией, Китаем, США, а также Европейским Союзом и его странами-членами, включая Италию, как на двустороннем, так и многостороннем уровнях.

Мы приветствуем растущий интерес Италии к Центральной Азии. Узбекистан с самого начала поддержал инициативу Рима по проведению регулярных министерских конференций "Италия-Центральная Азия", полагая, что этот формат имеет значительный потенциал для развития многогранного и устойчивого сотрудничества между Италией и странами региона.

С учетом авторитета и влияния Италии в Европейском Союзе, ООН и других ведущих мировых площадках, как "Группа семи" и "Группа двадцати", на наш взгляд, Рим мог бы оказать содействие в продвижении актуальных вопросов, стоящих перед Узбекистаном и другими странами Центральной Азии, на международном уровне.

Среди них – обеспечение региональной безопасности и стабильности на фоне повышения международной напряженности. Это также предполагает сотрудничество по Афганистану, в частности в вопросе координации усилий по содействию нормализации ситуации в этом государстве, а также доставке гуманитарных грузов для его населения.

Италия может сыграть важную роль в обеспечении устойчивого экономического развития Узбекистана и соседних стран. Так, привлечение промышленного и технологического потенциала, инноваций и ноу-хау, а также инвестиций и льготных кредитов из Италии может способствовать созданию у нас высокотехнологичных предприятий, производящих широкий спектр продукции для местного рынка и экспорта.

Кроме того, мы видим большой потенциал коллаборации с Италией в рамках всеобщей системы преференций Евросоюза GSP+ и Всемирной торговой организации, а также в вопросах стандартизации, сертификации и логистики, в целях увеличения объемов экспорта из нашего региона.

Более того, с учетом новых перспектив, которые были выявлены и обсуждены в ходе Ташкентской конференции по региональной взаимосвязанности Центральной и Южной Азии в июле т.г., наша платформа с Италией может открыть дополнительные экономические и логистические возможности для всех вовлеченных стран.

В целом, рассчитываем, что сегодняшние обсуждения позволят создать условия для активизации и расширения нашего практического взаимодействия по широкому спектру направлений, представляющих общий интерес.

Благодарю за внимание."

г.Ташкент, 8 декабря 2021 года