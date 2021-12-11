advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
11.12.2021 / 08:05 msk / 10:05 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Высшего Евразийского экономического совета
11.12.2021 07:42

ОБЗОР ПРЕССЫ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Уважаемые главы делегаций!

Искренне рад приветствовать всех участников очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Хотел бы присоединиться к словам моих коллег и отметить успешное председательство Республики Казахстан в Евразийском экономическом союзе.

По инициативе наших казахстанских партнеров были приняты важные решения, которые способствовали расширению многопланового сотрудничества в рамках Объединения.

Выражаю особую признательность за поддержку совместных мероприятий, направленных на углубление конструктивного взаимодействия Узбекистана и Евразийского экономического союза.

Уважаемые коллеги!

Прошел ровно год с момента присоединения Республики Узбекистан к Евразийскому экономическому союзу в качестве наблюдателя.

За этот период мы заложили прочную основу для всестороннего развития долгосрочных отношений.

Выстроена системная и эффективная работа с Евразийской экономической комиссией.

Реализуется Меморандум и трехлетний План конкретных мероприятий.

Узбекистан активно участвует в работе других органов Евразийского экономического союза.

Мы последовательно продвигаемся в вопросах сближения национального законодательства с нормами Евразийского экономического союза, в первую очередь в области стандартизации и мер нетарифного регулирования внешней торговли.

Наша страна подключилась к цифровой платформе "Путешествую без COVID".

Начат процесс присоединения Узбекистана к Евразийскому банку развития.

Несмотря на вызовы современности, нам удается адаптироваться к непростым условиям и находить новые "точки роста".

Так, внешнеторговый оборот Узбекистана со странами Евразийского экономического союза за 11 месяцев текущего года увеличился на 30 процентов.

При этом по сравнению с допандемийным 2019 годом наша торговля со странами Объединения выросла на 11 процентов.

Уважаемые участники заседания!

Узбекистан выступает за выработку согласованных мер по сохранению позитивной динамики и обеспечению устойчивого развития торгово-экономических связей с государствами-участниками нашей Организации.

В этой связи хотел бы остановиться на наиболее актуальных задачах, требующих совместных решений.

Первое. Считаем важным дальнейшее устранение барьеров и ограничений во взаимной торговле.

Готовы к совместной выработке подходов и механизмов по созданию наиболее благоприятных условий для увеличения товарооборота со странами Евразийского экономического союза.

Продолжаем работу по гармонизации норм технического регулирования, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных требований.

В данном контексте совместно с Евразийской экономической комиссией завершаем согласование отдельной "Дорожной карты".

Второе. На прошлом саммите много говорилось о важности углубления промышленной кооперации.

Сегодня наша работа в данном направлении выстраивается с государствами-участниками преимущественно на двусторонней основе.

Мы приняли и последовательно реализуем "дорожные карты" по укреплению промкооперации с Россией, Казахстаном, Беларусью и Кыргызстаном.

Считаем целесообразным организовать соответствующее взаимодействие с Объединением на системной основе.

В частности, мы готовы принять участие в создании онлайн Карты индустриализации Евразийского экономического союза.

Третье. Продвижение проектов строительства новых транспортных коридоров придаст дополнительный импульс совместной работе по наращиванию транзитного потенциала наших стран.

Рассматриваем также возможности для присоединения Узбекистана к программе внедрения навигационных пломб для отслеживания грузоперевозок, соглашение о реализации которой подписывается сегодня.

Для нас представляет интерес и новая инициатива о создании Цифровой экосистемы развития логистических цепочек Евразийского экономического союза.

Четвертое. Важно объединить усилия государств-членов и наблюдателей в реализации проектов "зеленой" энергетики с учетом глобальной климатической повестки.

В этой связи готовы присоединиться к Рабочей группе высокого уровня, о которой сейчас говорил Владимир Владимирович, и предлагаем в рамках ее деятельности утвердить совместный План мероприятий в сфере "зеленого" развития.

Пятое. Переход к цифровой экономике, широкое внедрение инноваций и передовых IT-решений имеют определяющее значение для повышения конкурентоспособности наших стран.

Для обмена знаниями, опытом и передовыми технологиями, развития системного взаимодействия между IT-парками и центрами наших стран, расширения делового партнерства в данной сфере предлагаем провести очередной Евразийский "цифровой" форум в Узбекистане.

Шестое. В целях подготовки согласованных предложений по более активному вовлечению государств-наблюдателей в реализацию важных деловых инициатив и программ на Евразийском пространстве, стимулирования научно-технического и гуманитарного обмена, намерены эффективно использовать возможности Центра развития Евразийского экономического союза.

Для этого предлагаем провести на данной площадке серию совместных мероприятий по приоритетным направлениям взаимовыгодного сотрудничества с активным участием институтов развития наших стран.

Седьмое. Исходя из целей экономической интеграции, хотели бы расширить возможности участия стран-наблюдателей в работе Совета и органов Евразийской экономической комиссии.

Это позволит повысить эффективность взаимодействия и будет способствовать выработке совместных решений.

Уважаемые коллеги!

Вновь подтверждаю твердую приверженность Узбекистана углублению взаимовыгодного сотрудничества со странами Евразийского экономического союза.

В завершение выступления хотел бы пожелать Президенту Кыргызской Республики, уважаемому Садыру Нургожоевичу Жапарову больших успехов в связи с переходом председательства в Евразийском экономическом союзе к Кыргызстану.

Пользуясь случаем, поздравляю вас, уважаемые друзья, с наступающим Новым годом, желаю крепкого здоровья, благополучия и достижения поставленных целей.

Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Посол цивилизованного Востока
Назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Испании...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Обзор прессы с 6 по 12 декабря
11.12.2021
Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на второй министерской встрече в формате "Италия – Центральная Азия"
Обзор прессы с 6 по 12 декабря
09.12.2021
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 15-м саммите Организации экономического сотрудничества
Обзор прессы с 22 по 28 ноября
29.11.2021
Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на Церемонии подписания и запуска Программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025 годы
Обзор прессы с 22 по 28 ноября
28.11.2021
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ