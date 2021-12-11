



Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Высшего Евразийского экономического совета



ОБЗОР ПРЕССЫ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!



Уважаемый Нурсултан Абишевич!



Уважаемые главы делегаций!



Искренне рад приветствовать всех участников очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета.



Хотел бы присоединиться к словам моих коллег и отметить успешное председательство Республики Казахстан в Евразийском экономическом союзе.



По инициативе наших казахстанских партнеров были приняты важные решения, которые способствовали расширению многопланового сотрудничества в рамках Объединения.



Выражаю особую признательность за поддержку совместных мероприятий, направленных на углубление конструктивного взаимодействия Узбекистана и Евразийского экономического союза.



Уважаемые коллеги!



Прошел ровно год с момента присоединения Республики Узбекистан к Евразийскому экономическому союзу в качестве наблюдателя.



За этот период мы заложили прочную основу для всестороннего развития долгосрочных отношений.



Выстроена системная и эффективная работа с Евразийской экономической комиссией.



Реализуется Меморандум и трехлетний План конкретных мероприятий.



Узбекистан активно участвует в работе других органов Евразийского экономического союза.



Мы последовательно продвигаемся в вопросах сближения национального законодательства с нормами Евразийского экономического союза, в первую очередь в области стандартизации и мер нетарифного регулирования внешней торговли.



Наша страна подключилась к цифровой платформе "Путешествую без COVID".



Начат процесс присоединения Узбекистана к Евразийскому банку развития.



Несмотря на вызовы современности, нам удается адаптироваться к непростым условиям и находить новые "точки роста".



Так, внешнеторговый оборот Узбекистана со странами Евразийского экономического союза за 11 месяцев текущего года увеличился на 30 процентов.



При этом по сравнению с допандемийным 2019 годом наша торговля со странами Объединения выросла на 11 процентов.



Уважаемые участники заседания!



Узбекистан выступает за выработку согласованных мер по сохранению позитивной динамики и обеспечению устойчивого развития торгово-экономических связей с государствами-участниками нашей Организации.



В этой связи хотел бы остановиться на наиболее актуальных задачах, требующих совместных решений.



Первое. Считаем важным дальнейшее устранение барьеров и ограничений во взаимной торговле.



Готовы к совместной выработке подходов и механизмов по созданию наиболее благоприятных условий для увеличения товарооборота со странами Евразийского экономического союза.



Продолжаем работу по гармонизации норм технического регулирования, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных требований.



В данном контексте совместно с Евразийской экономической комиссией завершаем согласование отдельной "Дорожной карты".



Второе. На прошлом саммите много говорилось о важности углубления промышленной кооперации.



Сегодня наша работа в данном направлении выстраивается с государствами-участниками преимущественно на двусторонней основе.



Мы приняли и последовательно реализуем "дорожные карты" по укреплению промкооперации с Россией, Казахстаном, Беларусью и Кыргызстаном.



Считаем целесообразным организовать соответствующее взаимодействие с Объединением на системной основе.



В частности, мы готовы принять участие в создании онлайн Карты индустриализации Евразийского экономического союза.



Третье. Продвижение проектов строительства новых транспортных коридоров придаст дополнительный импульс совместной работе по наращиванию транзитного потенциала наших стран.



Рассматриваем также возможности для присоединения Узбекистана к программе внедрения навигационных пломб для отслеживания грузоперевозок, соглашение о реализации которой подписывается сегодня.



Для нас представляет интерес и новая инициатива о создании Цифровой экосистемы развития логистических цепочек Евразийского экономического союза.



Четвертое. Важно объединить усилия государств-членов и наблюдателей в реализации проектов "зеленой" энергетики с учетом глобальной климатической повестки.



В этой связи готовы присоединиться к Рабочей группе высокого уровня, о которой сейчас говорил Владимир Владимирович, и предлагаем в рамках ее деятельности утвердить совместный План мероприятий в сфере "зеленого" развития.



Пятое. Переход к цифровой экономике, широкое внедрение инноваций и передовых IT-решений имеют определяющее значение для повышения конкурентоспособности наших стран.



Для обмена знаниями, опытом и передовыми технологиями, развития системного взаимодействия между IT-парками и центрами наших стран, расширения делового партнерства в данной сфере предлагаем провести очередной Евразийский "цифровой" форум в Узбекистане.



Шестое. В целях подготовки согласованных предложений по более активному вовлечению государств-наблюдателей в реализацию важных деловых инициатив и программ на Евразийском пространстве, стимулирования научно-технического и гуманитарного обмена, намерены эффективно использовать возможности Центра развития Евразийского экономического союза.



Для этого предлагаем провести на данной площадке серию совместных мероприятий по приоритетным направлениям взаимовыгодного сотрудничества с активным участием институтов развития наших стран.



Седьмое. Исходя из целей экономической интеграции, хотели бы расширить возможности участия стран-наблюдателей в работе Совета и органов Евразийской экономической комиссии.



Это позволит повысить эффективность взаимодействия и будет способствовать выработке совместных решений.



Уважаемые коллеги!



Вновь подтверждаю твердую приверженность Узбекистана углублению взаимовыгодного сотрудничества со странами Евразийского экономического союза.



В завершение выступления хотел бы пожелать Президенту Кыргызской Республики, уважаемому Садыру Нургожоевичу Жапарову больших успехов в связи с переходом председательства в Евразийском экономическом союзе к Кыргызстану.



Пользуясь случаем, поздравляю вас, уважаемые друзья, с наступающим Новым годом, желаю крепкого здоровья, благополучия и достижения поставленных целей.



Благодарю за внимание." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи