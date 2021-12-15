



Совместное заявление Республики Узбекистан и Соединенных Штатов Америки по итогам инаугурационного заседания Диалога стратегического партнерства



ОБЗОР ПРЕССЫ, 15 декабря. /УЗИНФОРМ/. Текст следующего заявления был опубликован Правительствами Республики Узбекистан и Соединенных Штатов Америки.



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"13 декабря 2021 года министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов и помощник Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки в Бюро по Южной и Центральной Азии Дональд Лу успешно провели в городе Ташкенте иннаугурационное заседание Диалога стратегического партнерства между Узбекистаном и США.



Соединенные Штаты подтвердили свою неизменную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Узбекистана.



Помощник Госсекретаря Дональд Лу приветствовал проводимые в Узбекистане реформы, направленные на либерализацию экономики, поощрение уважения прав человека и защиты основных свобод, а также развитие демократических институтов и гражданского общества, и подчеркнул увеличение помощи США в поддержку этих реформ.



Делегации подтвердили важность и поддержку вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию и обменялись мнениями о возможностях увеличения объемов торговли и инвестиций частного сектора США в Узбекистане.



Стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества в области безопасности путем углубления связей между оборонными ведомствами, правоохранительными органами, пограничными и таможенными структурами.



Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов поблагодарил Соединенные Штаты за предоставление Узбекистану более шести миллионов доз вакцин против COVID-19 в рамках глобальной программы COVAX. Соединенные Штаты подчеркнули свою поддержку усилиям Узбекистана по борьбе с пандемией коронавируса.



Обе стороны отметили значимость резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в мае 2021 года, об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, и подчеркнули свои обязательства по сокращению национальных выбросов парниковых газов в соответствии с целью поддержания атмосферной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия.



Делегации подтвердили свою обоюдную заинтересованность в укреплении связей между людьми посредством академических и исследовательских обменов, а также возможностей для профессионального образования, программ изучения английского языка и STEM-дисциплин (наука, технология, инженерия и математика).



Соединенные Штаты подчеркнули свою поддержку усилиям Узбекистана по борьбе с гендерным насилием и дискриминацией, увеличению представленности женщин в процессах принятия решений и модернизации системы образования.



Узбекская сторона подчеркнула важность сотрудничества в области сохранения культурного наследия и выразила интерес к заключению соглашения об охране культурных ценностей с США.



Делегации выразили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в поощрении уважения свободы религии или вероисповедания, борьбе с торговлей людьми, поощрении уважения прав женщин и поддержке независимых средств массовой информации и гражданского общества. США признали продолжающийся прогресс Узбекистана в борьбе с принудительным трудом и искоренении пыток, подтвердили свою поддержку дальнейшей институционализации реформ, а также подчеркнули потенциал взаимовыгодного сотрудничества в этих направлениях по линии ЮСАИД и других программ.



Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов и помощник госсекретаря Дональд Лу выразили приверженность Узбекистана и Соединенных Штатов продолжить оказывать гуманитарную поддержку афганскому народу. Соединенные Штаты выразили признательность за содействие, предоставляемое поставщикам гуманитарной помощи в Карго центре в г.Термезе, и приветствовали инициативу Узбекистана по созданию регионального логистического хаба в г.Термезе под эгидой Организации Объединенных Наций для оказания срочной гуманитарной помощи народу Афганистана.



Стороны выступили за дальнейшую активизацию регионального взаимодействия в рамках формата C5+1, а также Рамочного соглашения по торговле и инвестициям (TIFA).



Достигнута договоренность продолжить конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам в рамках рабочих групп экспертного уровня.



Делегации обсудили график основных мероприятий на 2022 год, включая подготовку к празднованию 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений.



Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов и помощник госсекретаря Дональд Лу подтвердили свое намерение провести следующее заседание Диалога в 2022 году в Вашингтоне, США". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи