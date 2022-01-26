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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

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Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на саммите глав государств Центральной Азии и Китая
26.01.2022 16:28

ОБЗОР ПРЕССЫ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемый господин Председатель Си Цзиньпин!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Искренне приветствую вас и присоединяюсь к поздравлениям в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и государствами Центральной Азии.

Выражаю особую признательность господину Си Цзиньпину за организацию нашей встречи.

Уважаемые участники саммита!

За прошедшие 30 лет всесторонние стратегические отношения между Узбекистаном и Китаем приобрели динамичный и устойчивый характер.

В целях дальнейшего развития нашего взаимодействия считаем важным сконцентрировать внимание на следующих приоритетах.

Первое. Ключевой задачей в рамках инициативы по строительству Экономического пояса Шелкового пути выступает расширение торгового и инвестиционного сотрудничества.

Благодаря совместным усилиям товарооборот Узбекистана с Китаем за 30 лет увеличился в 140 раз. Объем китайских инвестиций в нашу экономику c 2017 года вырос в пять раз.

Вместе с тем эти показатели не в полной мере отражают имеющийся огромный потенциал.

Сегодня Китай – это не только "глобальная фабрика", но и "глобальный рынок".

Мы заинтересованы в максимальном использовании этих возможностей с учетом взаимодополняющих преимуществ экономик стран Центральной Азии и Китая.

Предлагаем разработать совместную Стратегию Нового экономического диалога "Китай – Центральная Азия", которая предусматривает принятие адресных мер по обеспечению беспрепятственной торговли и наращиванию объемов поставок готовой продукции из стран Центральной Азии в Китай, формирование общего пространства промышленной кооперации и локализации для производства импортируемой странами региона продукции с привлечением китайских технологий.

Второе. Драйвером развития торгово-экономического сотрудничества Центральной Азии и Китая является транспортная инфраструктура.

Логистические сбои в поставках по маршруту "Китай – Центральная Азия", вызванные пандемией, оставили многие отрасли наших стран без необходимого оборудования и сырья.

Данная ситуация негативно сказывается на сроках и качестве реализации приоритетных инвестиционных проектов.

В связи с этим считаем критически важным выработать системные решения для обеспечения бесперебойного грузопотока и развития трансрегиональных логистических сетей.

Наряду с этим, важно уже в этом году приступить к практической реализации проекта строительства железной дороги Китай –Кыргызстан – Узбекистан.

Для оперативного решения указанных вопросов предлагаем создать Координационный комитет на уровне заместителей глав правительств стран Центральной Азии и Китая.

Третье. Широкое применение цифровых технологий приобретает все более возрастающее значение в условиях постпандемического восстановления и ускоренного перехода к четвертой промышленной революции.

Учитывая накопленный опыт Китая в этой сфере, предлагаем развивать взаимовыгодное партнерство в области развития цифровой экономики и торговли, внедрения электронного правительства, технологий блокчейн и искусственного интеллекта.

Для достижения практических результатов в данном направлении, предлагаем создать на базе IT парков наших стран совместную платформу "Интеллектуального Шелкового пути".

Четвертое. Считаем важным укреплять сотрудничество наших стран в развитии системы общественного здравоохранения и борьбе с инфекционными заболеваниями.

Примечательно, что в предельно сжатые сроки налажен выпуск узбекско-китайской вакцины против коронавируса, и обеспечено ее производство в объеме более семнадцати миллионов доз.

Пользуясь случаем, выражаю благодарность Вам, уважаемый господин Си Цзиньпин, Правительству и народу Китая за оказанную Узбекистану неоценимую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Готовы наращивать наше сотрудничество в фармацевтике, традиционной медицине, повышении квалификации врачей и партнерстве между профильными больницами.

Рассчитываем на скорейшее достижение договоренностей по взаимному признанию паспортов вакцинации.

Пятое. Рассматриваем последовательную реализацию мер по сокращению бедности в качестве важнейшего условия для обеспечения благосостояния населения.

Высоко оцениваем историческую победу Китая над крайней бедностью.

Реализация мер по борьбе с бедностью в Узбекистане с применением китайского опыта позволила нам даже в условиях пандемии вывести из категории нуждающихся более полумиллиона семей.

Намерены вдвое сократить уровень бедности к 2026 году.

Для достижения этой цели рассчитываем на дальнейшее взаимодействие с Китаем в модернизации аграрного сектора, выращивании культур на засоленных и солончаковых землях, налаживании производственных цепочек между городом и селом.

Шестое. В условиях пандемии острую необходимость приобретают вопросы тесного взаимодействия в сфере обеспечения продовольственной безопасности.

Решение данной задачи возможно только при совместной реализации опережающих мер по удовлетворению быстрорастущих потребностей населения в продовольствии.

В этом контексте предлагаем совместно инициировать принятие отдельной резолюции Генеральной ассамблеи ООН по обеспечению продовольственной безопасности в условиях пандемии.

Считаем важным учесть в данном документе вопросы увеличения инвестиций в продовольственный сектор и формирования эффективных механизмов взаимных поставок с созданием "зеленых коридоров".

Седьмое. Актуальным направлением нашего сотрудничества выступает совместное продвижение "климатической" повестки и "экологически чистого развития".

Планируем к 2026 году довести долю генерации возобновляемой энергии в Узбекистане до 25 процентов, а к 2030 году – сократить выбросы парниковых газов на 35 процентов.

Предлагаем в рамках инициативы "Зеленый Шелковый Путь" разработать Дорожную карту сотрудничества по привлечению китайских инвестиций и технологий в сферу альтернативной энергетики, локализации комплектующих и оборудования для солнечных и ветровых электростанций, подготовке профильных кадров.

Восьмое. Развитие и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества призвано способствовать дальнейшему сближению наших народов.

В развитие Вашей инициативы, уважаемый господин Си Цзиньпин, по укреплению культурно-гуманитарных связей предлагаем следующий год объявить "Годом культуры и искусства народов Центральной Азии и Китая".

Учитывая, что молодежь составляет более половины населения в наших государствах, важно уделять особое внимание академическим и студенческим обменам, проведению молодежных фестивалей, форумов и спортивных соревнований.

Уважаемые коллеги!

На фоне усиливающейся конкуренции и продолжающихся конфликтов в различных точках мира важно налаживание более тесного взаимодействия по обеспечению региональной безопасности, в том числе в области противодействия силам "трех зол".

Мы рады, что благодаря мудрости народа и решительным действиям Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева ситуация в стране нормализовалась.

Безопасность неделима, и мир в Казахстане – залог стабильности всего нашего региона.

В числе наших приоритетных вопросов – стабилизация ситуации в Афганистане и недопущение усиления гуманитарного кризиса в этой стране.

Важно продолжить координацию наших усилий на афганском направлении в интересах реализации концепции "Безопасный Шелковый путь".

Мы также заинтересованы в совместной реализации с китайскими партнерами инфраструктурных проектов в Афганистане.

Уважаемые участники встречи!

Полностью поддерживаем все озвученные коллегами инициативы и предложения, а также Совместное заявление по итогам сегодняшнего саммита.

В данном документе отражены общие подходы по ключевым вопросам дальнейшего укрепления нашего многопланового партнерства.

Готовы к совместной реализации разработанного Плана празднования 30-летия установления дипломатических отношений.

В завершение своего выступления хочу ещё раз выразить искреннюю благодарность Вам, господин Си Цзиньпин, за организацию сегодняшней встречи, а также поздравить Вас и весь китайский народ с наступающим прекрасным Праздником весны – Чуньцзе.

Желаем китайским друзьям успешного проведения зимних Олимпийских Игр в Пекине.

Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ

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