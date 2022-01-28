Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом саммите "Индия – Центральная Азия"28.01.2022 12:41
ОБЗОР ПРЕССЫ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемый господин Нарендра Моди!
Уважаемые коллеги!
Искренне приветствую всех участников первого саммита “Индия – Центральная Азия”.
Благодарю Вас, уважаемый господин премьер-министр Моди, за инициативу проведения этой знаковой встречи, призванной укрепить многогранные отношения между нашими странами, основанные на прочной дружбе, взаимном уважении и доверии.
Присоединяюсь к теплым словам и пожеланиям всех моих коллег в адрес индийского народа в связи с Днем Республики Индия. Хочу также искренне поздравить вас с предстоящим 75-летием Независимости страны.
Сегодня Индия – это современное, динамично развивающееся государство с огромным международным авторитетом и растущим экономическим влиянием в мире.
Хотел бы особо подчеркнуть, что Индия для нас является надежным, стратегическим партнером.
Узбекско-индийские связи имеют глубокие исторические корни.
На протяжении тысячелетий наши народы вели интенсивные гуманитарные обмены и торговые связи. Происходило взаимное обогащение культур, традиций и духовных ценностей.
Такие древние города, как Ташкент и Дели, Самарканд и Агра, Бухара и Хайдарабад являются частью уникального наследия и оставили большой след в нашей общей истории.
Опираясь на это наследие, Узбекистан твердо привержен дальнейшему углублению стратегического партнерства и практического взаимодействия в формате "Индия – Центральная Азия".
Уверен, что сегодня мы сможем выработать новую повестку дня наших многосторонних отношений и определить конкретные направления плодотворного сотрудничества на долгосрочную перспективу.
Уважаемые участники саммита!
В целях дальнейшего укрепления традиционно тесных, дружественных и многоплановых отношений с Индией предлагаем определить в качестве стратегических приоритетов следующие направления регионального сотрудничества.
Первый приоритет – развитие человеческого капитала через активное взаимодействие в области образования и здравоохранения на основе широкого внедрения передового опыта, знаний и технологий Индии.
За последние годы совместно с индийскими партнерами в нашей стране создан ряд современных многопрофильных медицинских центров.
Дальнейшее расширение сети таких клиник намерены организовать при филиалах ведущих медицинских университетов Индии в Узбекистане.
В целях дальнейшего углубления сотрудничества с Индией в сфере здравоохранения считаем важным продвигать совместные проекты по выпуску фармацевтических препаратов, ускорить взаимное признание сертификатов о вакцинации, запустить программы подготовки врачей-вирусологов, на основе учений аюрведы и практики йоги, а также трактатов Ибн Сины широко внедрять методы традиционной медицины, которая будет дополнять достижения современного здравоохранения.
Для системной реализации этих инициатив предлагаем ежегодно проводить Форум здравоохранения "Индия – Центральная Азия".
Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность индийской стороне за оказанную помощь в преодолении последствий пандемии.
С удовлетворением отмечаем плодотворное партнерство в области образования. Сегодня в Узбекистане действуют три ведущих индийских университета, в которых обучаются порядка четырех тысяч студентов.
Кроме того, компании Индии начали инвестировать в создание в нашей стране международных школ по программе "IB". Внедряется индийская методика языкового обучения.
В целях углубления дальнейшего взаимодействия в сфере образования предлагаем разработать "дорожную карту", ориентированную на открытие филиалов вузов и центров профессионального образования, налаживание научного и академического обмена, поддержку инновационных разработок и стартапов.
Широкие перспективы для нас открывает партнерство в сфере информационных технологий. Будучи одним из глобальных лидеров в области цифровизации, Индия вносит большой вклад в развитие нашей IT-индустрии.
В наших ближайших совместных планах – экспорт на рынки третьих стран программных продуктов и услуг, включая аутсорсинг бизнес-процессов.
В целях развития регионального сотрудничества в IT-сфере предлагаем разработать программу действий по таким направлениям, как внедрение цифровых инноваций, фин-тэк и блокчейн-технологий, обеспечение кибербезопасности, подготовка специалистов.
Для практической реализации данной инициативы готовы задействовать платформу Узбекско-Индийского Центра информационных технологий имени Джавахарлала Неру.
Вторым важнейшим стратегическим приоритетом нашего взаимодействия является углубление экономического партнерства.
За последние пять лет товарооборот Узбекистана и Индии увеличился почти в два раза, количество совместных предприятий возросло до четырехсот.
Реализуются крупные проекты в области промышленности, инфраструктуры и строительства. Успешно развивается кооперация Андижанской области и штата Гуджарат.
В целях стимулирования прямых контактов на уровне бизнеса и регионов наших стран предлагаем придать новую динамику деятельности Делового совета "Индия – Центральная Азия".
Совет должен активно содействовать налаживанию долгосрочных партнерских связей между нашими предпринимателями для выявления новых точек роста в сфере инвестиций и торговли на основе фактора взаимодополняемости.
Вместе с тем, основным сдерживающим фактором в динамичном развитии наших экономических отношений остается отсутствие прямого наземного транспортного сообщения между Индией и Центральной Азией.
В этой связи мы приступили к проработке нового коридора через порт Чабахар. Этот порт может и должен стать ключевым звеном в доставке грузов между нашими странами в рамках инициативы “Север – Юг”.
Поддерживаем предложение о запуске формата встреч министров транспорта наших стран.
Важно обеспечить конкретную содержательность и практическую результативность данного механизма.
В повестку дня первого заседания министров предлагаем включить вопросы разработки Программы развития сети "сухих" портов, предоставления зеркальных скидок и льготных тарифов при грузоперевозках, упрощения процедур таможенного оформления грузов.
Важное внимание мы уделяем вопросам энергоэффективности и "зеленого" развития. В этой связи большой интерес для нас представляет имеющийся успешный опыт и технологии Индии.
Намерены присоединиться к Международному солнечному альянсу, созданному по инициативе уважаемого премьер-министра Индии.
Предлагаем предметно обсудить вопросы регионального сотрудничества в области "зеленой" энергетики в ходе международного форума, который пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций в сентябре этого года в Приаралье.
Третье приоритетное направление – это сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.
В целях сохранения нашего общего наследия для будущих поколений предлагаем выработать совместную программу мероприятий, которая предусматривает сотрудничество музеев, организацию выставок и конференций, в том числе в онлайн-формате, цифровизацию фондов рукописей и создание совместных виртуальных библиотек, изучение общего историко-археологического наследия.
В год 30-летия установления дипломатических отношений с Индией также предлагаем провести в странах Центральной Азии Неделю индийского кино и Фестиваль индийской культуры.
Уважаемые участники саммита!
Важнейшим условием успешной реализации намеченных нами планов является обеспечение региональной безопасности и стабильности.
В центре нашего общего внимания остается сложная ситуация в Афганистане.
Важно не допустить усугубления гуманитарного кризиса, а также содействовать мирному процессу в стране.
Это откроет новые возможности для реализации важных инфраструктурных проектов, которые будут способствовать обеспечению мира в Афганистане и усилению взаимосвязанности между Центральной Азией и Индией.
Уважаемые коллеги!
Уверен, что реализация прозвучавших сегодня важных предложений и инициатив заложит прочную основу для дальнейшего укрепления многостороннего партнерства наших стран в формате "Индия – Центральная Азия".
В данном контексте поддерживаем итоговую Делийскую декларацию.
В завершение выступления хочу еще раз выразить искреннюю благодарность господину премьер-министру Моди за организацию саммита.
Желаю всем участникам успехов и благополучия.
Благодарю за внимание!".
УЗИНФОРМ