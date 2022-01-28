Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом саммите "Индия – Центральная Азия"

ОБЗОР ПРЕССЫ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемый господин Нарендра Моди!

Уважаемые коллеги!

Искренне приветствую всех участников первого саммита “Индия – Центральная Азия”.

Благодарю Вас, уважаемый господин премьер-министр Моди, за инициативу проведения этой знаковой встречи, призванной укрепить многогранные отношения между нашими странами, основанные на прочной дружбе, взаимном уважении и доверии.

Присоединяюсь к теплым словам и пожеланиям всех моих коллег в адрес индийского народа в связи с Днем Республики Индия. Хочу также искренне поздравить вас с предстоящим 75-летием Независимости страны.

Сегодня Индия – это современное, динамично развивающееся государство с огромным международным авторитетом и растущим экономическим влиянием в мире.

Хотел бы особо подчеркнуть, что Индия для нас является надежным, стратегическим партнером.

Узбекско-индийские связи имеют глубокие исторические корни.

На протяжении тысячелетий наши народы вели интенсивные гуманитарные обмены и торговые связи. Происходило взаимное обогащение культур, традиций и духовных ценностей.

Такие древние города, как Ташкент и Дели, Самарканд и Агра, Бухара и Хайдарабад являются частью уникального наследия и оставили большой след в нашей общей истории.

Опираясь на это наследие, Узбекистан твердо привержен дальнейшему углублению стратегического партнерства и практического взаимодействия в формате "Индия – Центральная Азия".

Уверен, что сегодня мы сможем выработать новую повестку дня наших многосторонних отношений и определить конкретные направления плодотворного сотрудничества на долгосрочную перспективу.

Уважаемые участники саммита!

В целях дальнейшего укрепления традиционно тесных, дружественных и многоплановых отношений с Индией предлагаем определить в качестве стратегических приоритетов следующие направления регионального сотрудничества.

Первый приоритет – развитие человеческого капитала через активное взаимодействие в области образования и здравоохранения на основе широкого внедрения передового опыта, знаний и технологий Индии.

За последние годы совместно с индийскими партнерами в нашей стране создан ряд современных многопрофильных медицинских центров.

Дальнейшее расширение сети таких клиник намерены организовать при филиалах ведущих медицинских университетов Индии в Узбекистане.

В целях дальнейшего углубления сотрудничества с Индией в сфере здравоохранения считаем важным продвигать совместные проекты по выпуску фармацевтических препаратов, ускорить взаимное признание сертификатов о вакцинации, запустить программы подготовки врачей-вирусологов, на основе учений аюрведы и практики йоги, а также трактатов Ибн Сины широко внедрять методы традиционной медицины, которая будет дополнять достижения современного здравоохранения.

Для системной реализации этих инициатив предлагаем ежегодно проводить Форум здравоохранения "Индия – Центральная Азия".

Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность индийской стороне за оказанную помощь в преодолении последствий пандемии.

С удовлетворением отмечаем плодотворное партнерство в области образования. Сегодня в Узбекистане действуют три ведущих индийских университета, в которых обучаются порядка четырех тысяч студентов.

Кроме того, компании Индии начали инвестировать в создание в нашей стране международных школ по программе "IB". Внедряется индийская методика языкового обучения.

В целях углубления дальнейшего взаимодействия в сфере образования предлагаем разработать "дорожную карту", ориентированную на открытие филиалов вузов и центров профессионального образования, налаживание научного и академического обмена, поддержку инновационных разработок и стартапов.

Широкие перспективы для нас открывает партнерство в сфере информационных технологий. Будучи одним из глобальных лидеров в области цифровизации, Индия вносит большой вклад в развитие нашей IT-индустрии.

В наших ближайших совместных планах – экспорт на рынки третьих стран программных продуктов и услуг, включая аутсорсинг бизнес-процессов.

В целях развития регионального сотрудничества в IT-сфере предлагаем разработать программу действий по таким направлениям, как внедрение цифровых инноваций, фин-тэк и блокчейн-технологий, обеспечение кибербезопасности, подготовка специалистов.

Для практической реализации данной инициативы готовы задействовать платформу Узбекско-Индийского Центра информационных технологий имени Джавахарлала Неру.

Вторым важнейшим стратегическим приоритетом нашего взаимодействия является углубление экономического партнерства.

За последние пять лет товарооборот Узбекистана и Индии увеличился почти в два раза, количество совместных предприятий возросло до четырехсот.

Реализуются крупные проекты в области промышленности, инфраструктуры и строительства. Успешно развивается кооперация Андижанской области и штата Гуджарат.

В целях стимулирования прямых контактов на уровне бизнеса и регионов наших стран предлагаем придать новую динамику деятельности Делового совета "Индия – Центральная Азия".

Совет должен активно содействовать налаживанию долгосрочных партнерских связей между нашими предпринимателями для выявления новых точек роста в сфере инвестиций и торговли на основе фактора взаимодополняемости.

Вместе с тем, основным сдерживающим фактором в динамичном развитии наших экономических отношений остается отсутствие прямого наземного транспортного сообщения между Индией и Центральной Азией.

В этой связи мы приступили к проработке нового коридора через порт Чабахар. Этот порт может и должен стать ключевым звеном в доставке грузов между нашими странами в рамках инициативы “Север – Юг”.

Поддерживаем предложение о запуске формата встреч министров транспорта наших стран.

Важно обеспечить конкретную содержательность и практическую результативность данного механизма.

В повестку дня первого заседания министров предлагаем включить вопросы разработки Программы развития сети "сухих" портов, предоставления зеркальных скидок и льготных тарифов при грузоперевозках, упрощения процедур таможенного оформления грузов.

Важное внимание мы уделяем вопросам энергоэффективности и "зеленого" развития. В этой связи большой интерес для нас представляет имеющийся успешный опыт и технологии Индии.

Намерены присоединиться к Международному солнечному альянсу, созданному по инициативе уважаемого премьер-министра Индии.

Предлагаем предметно обсудить вопросы регионального сотрудничества в области "зеленой" энергетики в ходе международного форума, который пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций в сентябре этого года в Приаралье.

Третье приоритетное направление – это сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

В целях сохранения нашего общего наследия для будущих поколений предлагаем выработать совместную программу мероприятий, которая предусматривает сотрудничество музеев, организацию выставок и конференций, в том числе в онлайн-формате, цифровизацию фондов рукописей и создание совместных виртуальных библиотек, изучение общего историко-археологического наследия.

В год 30-летия установления дипломатических отношений с Индией также предлагаем провести в странах Центральной Азии Неделю индийского кино и Фестиваль индийской культуры.

Уважаемые участники саммита!

Важнейшим условием успешной реализации намеченных нами планов является обеспечение региональной безопасности и стабильности.

В центре нашего общего внимания остается сложная ситуация в Афганистане.

Важно не допустить усугубления гуманитарного кризиса, а также содействовать мирному процессу в стране.

Это откроет новые возможности для реализации важных инфраструктурных проектов, которые будут способствовать обеспечению мира в Афганистане и усилению взаимосвязанности между Центральной Азией и Индией.

Уважаемые коллеги!

Уверен, что реализация прозвучавших сегодня важных предложений и инициатив заложит прочную основу для дальнейшего укрепления многостороннего партнерства наших стран в формате "Индия – Центральная Азия".

В данном контексте поддерживаем итоговую Делийскую декларацию.

В завершение выступления хочу еще раз выразить искреннюю благодарность господину премьер-министру Моди за организацию саммита.

Желаю всем участникам успехов и благополучия.

Благодарю за внимание!".

УЗИНФОРМ