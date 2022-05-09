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фото WWF


В Узбекистане обнаружен новый вид ящерицы
09.05.2022 16:29

ОБЗОР ПРЕССЫ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. В ходе реализации малого гранта «Сохранение ключевых природных комплексов на территории Ферганской долины» специалисты Michael Succow Foundation обнаружили новый вид ящерицы
С 2021 года, в рамках малого гранта WWF проводятся комплексные исследовательские экспедиции, направленные на изучение флоры и фауны территории Ферганской и Наманганской областей в Республике Узбекистан, с целью разработки природоохранных мер по сохранению местного биоразнообразия там, где интересующие исследователей виды встречаются наиболее часто. На данной территории сформировался уникальный животный и растительный мир, однако сегодня район представляет собой густонаселенную местность. В связи с этим, новые локации, которые ранее считались непригодными для использования, вовлекаются в активную сельскохозяйственную деятельность, что влечет за собой угрозу потери местообитаний и исчезновения редких эндемичных видов.

Так, на грани исчезновения оказались многие животные, в том числе и редкие виды ящериц, которые встречаются именно в этой местности страны. В данный момент исследователями уже проведены учеты их численности, а также начат генетический анализ из взятых образцов тканей. 

Одним из ярких достижений работ стало открытие нового вида ящерицы – геккончика (Alsophylax sp). Помимо заметных морфологических отличий от других видов, у этого пресмыкающегося были подтверждены и генетические отличия. Полученное филогенетическое древо подтвердило, что данный геккончик относится к новому для науки виду. Наиболее близкие к нему – пискливый (Alsophylax pipiens) и гладкий геккончики (Alsophylax laevis) обитают на существенном удалении от проектной территории.

«Это открытие имеет большое значение для биоразнообразия Узбекистана и еще раз подтверждает уникальность Ферганской долины и экосистемы «Язъяванские пески». Становится все более очевидным, что данной природной территории необходимо уделять пристальное внимание. Я надеюсь, что в результате проекта будут приняты меры по дополнительному сохранению этой местности и населяющих ее эндемичных видов», – говорит Елизавета Протас, руководитель программы по сохранению ключевых территорий биоразнообразия в горных регионах Центральной Азии.

 В дальнейшем специалисты планируют предоставить более расширенные результаты исследований по герпетологическому направлению для публикации в международном издании Animals.

Программа по сохранению редких животных и уникальных природных территорий «Очаг биоразнообразия в Центрально-Азиатском горном регионе» координируется WWF России и финансируется Партнерским фондом сохранения ключевых территорий биоразнообразия, который является совместной инициативой Французского агентства по развитию, организации Conservation International, Европейского союза, Глобального экологического фонда, правительства Японии и Всемирного банка. Одной из основных целей фонда является обеспечение участия гражданского общества в сохранении биоразнообразия.

УЗИНФОРМ

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