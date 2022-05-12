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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

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Выступление и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимира Норова на Форуме народной дипломатии ШОС
12.05.2022 13:01

ОБЗОР ПРЕССЫ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. 11 мая в Ташкенте в рамках председательства Республики Узбекистан в Шанхайской организации сотрудничества прошел Форум народной дипломатии ШОС на тему «Народная дипломатия – взаимопонимание во имя развития».

На открытии форума выступил и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов:

"Уважаемая Танзила Камаловна,

Уважаемая госпожа Шэнь ЮэЮэ,

Уважаемый господин Чжан Мин,

Дамы и господа,

Присоединяюсь к словам приветствия в адрес участников Форума народной дипломатии ШОС.

Хотел бы выразить особую признательность нашим гостям, прибывшим в солнечный Узбекистан.

В современном обществе народная дипломатия приобретает ключевое значение с присущей ей открытостью и непредвзятостью. В ней, в отличие от государственных каналов, без политических ограничений принимают участие ученые, деятели искусства, женские, молодежные и спортивные организации.

Именно поэтому, председательство Узбекистана придает приоритетное внимание дальнейшему развитию народной дипломатии в качестве механизма для укрепления взаимопонимания, взаимного уважения и доверия между нашими странами путем активизации культурно-гуманитарных отношений.

Наряду с сегодняшним Форумом, в рамках узбекского председательства, запланированы туристический форум, заседание Молодежного совета, форум «умных городов», конкурс «старт-ап» проектов среди молодежи, форум женщин и спортивные состязания, призванные содействовать расширению межкультурных связей на пространстве Организации.

Важная роль в укреплении диалога между цивилизациями отводится неправительственным учреждениям, обществам дружбы и другим институтам гражданского общества.

В этой связи, Президентом Узбекистана, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым, в 2017 году было принято решение об учреждении в Ташкенте Центра народной дипломатии ШОС для содействия укреплению взаимного доверия и добрососедства, межнационального, межконфессионального согласия и расширение межкультурных связей.

За короткое время Центр занял достойное место в деятельности Организации. Он наладил тесные связи с Китайским комитетом ШОС по дружбе и сотрудничеству, Центром дружбы и сотрудничества ШОС Таджикистана, а также другими аналогичными структурами в партнерских странах. Между ними осуществляется взаимодействие по научным обменам, реализации проектов в культурной и социально-гуманитарной сферах.

Уважаемые участники Форума,

Сегодня мир переживает масштабные перемены и геополитические напряжения, вступает в новую эпоху стремительного развития и глобальных преобразований.

В этих условиях Шанхайская организация сотрудничества, опираясь на уникальные принципы «шанхайского духа», вносит достойный вклад в укрепление полицентричного мироустройства, опирающегося на международное право, многосторонность и неделимую безопасность.

При этом государства-члены признают важную роль Центральной Азии в процветании и развития пространства Организации.

Центрально-азиатский регион, являющийся ядром ШОС, на протяжении веков находился на перекрестке нескольких цивилизаций и религиозных культур, сформировавшаяся здесь атмосфера толерантности способствовала мирному сосуществованию представителей разных народов и религий.

За последнее время Узбекистан, укрепив доверительные отношения и открытый диалог с странами региона, достиг взаимопонимания по решению большинства актуальных двусторонних и региональных вопросов на основе доверия и учета интересов друг друга.

Механизм межгосударственного диалога и сотрудничества - консультативные встречи глав государств Центральной Азии зарекомендовал себя в качестве действенного механизма для поддержки дружеских и добрососедских отношений в нашем регионе.

Уважаемые гости,

ШОС активно и последовательно способствует развитию диалога между цивилизациями, наводит мосты между народами с различной культурой и традициями.

Организация эффективно содействует восстановлению и обогащению связей между нашими народами, сформировавшихся на Великом Шелковом пути, который веками служил главной экономической и духовной артерией региона, способствовал росту благополучия людей, сближению и процветанию регионов и культуры.

Раскрытию и продвижению историко-культурных ценностей наших стран эффективно содействуют механизмы взаимодействия ШОС в области культуры, образования, туризма, молодежной и гендерной политики, международные марафоны ШОС и выставка «Восемь чудес ШОС».

В целях развития народной дипломатии на пространстве ШОС необходимо использовать огромный потенциал молодого поколения наших стран.

На пространстве ШОС проживает более 800 миллиона молодых людей, это почти половина молодого населения всего мира, которому необходимо давать верные направления и обеспечивать условиями для развития их потенциала.

Принятые по инициативе Узбекистана на саммите ШОС в Циндао в 2018 году Совместное обращении глав государств к молодежи и Программа по его реализации, а также подписанное по инициативе Таджикистана Соглашение о сотрудничестве по линии молодежи эффективно способствуют нам вовлекать молодое поколение в создание достойного будущего, духовное развитие и раскрытие их творческого потенциала.

Для этого ШОС располагает достаточно разветвленной системой общественных платформ, в числе которых Молодежный совет, Университет ШОС, Модель ШОС, молодежная платформа SCOLAR Network и др.

В целях популяризации культурного многообразия и богаторго туристического потенциала ШОС, по инициативе Узбекистана с текущего года внедряется практика ежегодного предоставления статуса культурной и туристической столицы ШОС. Впервые такой статус будет предоставлен индийскому городу Варанаси.

Высоко расценивая значимость обогащения концептуальных основ «шосовской народной дипломатии», глава Узбекистана выступил с инициативой об учреждении института «Посла доброй воли ШОС». 

Предоставление этого почетного звания деятелям культуры, искусства и науки сыграет важную роль в демонстрации целей и задач Организации среди широкой общественности в мире, продвижении её позитивного имиджа на международной арене.

В завершение, хочу выразить уверенность в том, что итоги сегодняшнего Форума, рождаемые в его рамках идеи и проекты станут очередным важным шагом на пути к дальнейшему сближению наших стран.

Узбекская сторона продолжит продвижение целей и задач народной дипломатии в целях обеспечения мира и стабильности на пространстве нашей Организации.

Желаю всем участникам плодотворной работы.

Благодарю за внимание!"

УЗИНФОРМ

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