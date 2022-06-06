Узбекистан в сотрудничестве с ООН оказывает гуманитарную поддержку Афганистану

ОБЗОР ПРЕССЫ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. С обострением ситуации в Афганистане Термез – небольшой город на юге Узбекистана – превратился в «дорогу жизни» для миллионов афганцев: здесь разместились склады с гуманитарными грузами ООН. Управление по делам беженцев уже переправило из Термеза тысячу тонн помощи в Афганистан, а теперь часть грузов направляют и в Украину. На днях Термез посетила делегация ООН.



В начале 1990-х годов Узбекистан, страна в Центральной Азии, не имеющая выхода к морю и соседствующая со странами также без выхода к морю, вышла из состава Советского Союза и стала независимым государством. Это были трудные времена для государства с хрупкой экономикой и с промышленным сектором, находившимся тогда в стадии развития.



Тот период хорошо знаком Постоянному координатору и координатору по гуманитарным вопросам ООН в Афганистане Рамизу Алакбарову - он начинал свою карьеру, работая в региональном отделении для Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Он сам мог видеть все трудности, возникавшие тогда в Узбекистане в ходе налаживания системы здравоохранения и других услуг в стране.



«В те дни условия развития страны и возникавшие проблемы существенно отличались от нынешнего уровня прогресса и развития», – говорит Рамиз Алакбаров.



Тридцать лет спустя, когда Алакбаров снова посетил страну, он увидел, что Узбекистан теперь в совершенно ином положении: это ключевой и жизненно важный партнер ООН в усилиях по реагированию на одну из самых чрезвычайных гуманитарных ситуаций в мире.

С тех пор как в августе 2021 года талибы вернулись к власти в соседнем Афганистане, потребности в гуманитарной помощи по всей стране резко возросли. Девяносто пять процентов населения испытывают нехватку продовольствия. 6,6 млн человек грозит голод, миллион детей серьезно недоедают. Число афганцев, которые не выживут без гуманитарной помощи, только растет. Команда ООН в Афганистане, возглавляемая Рамизом Алакбаровым, работает в сотрудничестве со всеми ооновскими учреждениями и партнерами, чтобы обеспечить людей самым необходимым.



Ключевое значение регионального сотрудничества

Региональное сотрудничество сыграло ключевую роль в обеспечении успешного реагирования ООН в Афганистане. В этом представитель ООН убедился в ходе своей недавней поездки в Термез, город, расположенный на юге Узбекистана. Он побывал там в рамках совместной миссии с Постоянным координатором ООН в Узбекистане Роли Астаной и представителями ЮНИСЕФ и УВКБ.



Термез – небольшой город с населением чуть более 180 тысяч человек, но он играет огромную роль в поддержке операций ООН по оказанию чрезвычайной помощи через границу с Афганистаном. Термезский региональный гуманитарно-логистический центр расположен в 2 км от границы и стал первым пунктом посещения совместного визита постоянных координаторов.



Центр был создан в октябре 2021 года Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) при активной поддержке правительства Узбекистана. Его близость к границе позволяет быстро и легко доставлять гуманитарную помощь туда, где она больше всего нужна.

Представитель УВКБ в Афганистане Леонард Зулу объяснил, что расположение центра в Термезе имеет важное значение для обеспечения быстрого и гибкого гуманитарного реагирования через границу.



«На данный момент мы перевезли отсюда тысячу тонн в основном в Афганистан, но, в связи с недавним кризисом в Украине, мы также использовали часть гуманитарных запасов для помощи Украине», – отметил Леонард Зулу.



На складе центра площадью более девяти тысяч квадратных метров хранятся продовольственные пайки на случай чрезвычайной ситуации, средства гигиены и другие предметы первой необходимости, включая спальные коврики, брезент, одеяла и кухонные наборы. Основные продукты питания, в том числе муку, доставляют из Термеза во все уголки Афганистана.



Сотрудничество через границы

«Некоторые из этих продуктов направляются в Бадахшан через Душанбе в Таджикистане, а другие грузовиками отправляют по всему северу Афганистана, в Кабул, в Джелалабад и в Кандагар», – объясняет сотрудник ВПП по логистике Финне Люси.



Огромное количество грузов, ежедневно поступающих в центр и вывозимых из него, представляет собой не только впечатляющее логистическое достижение, но и является подтверждением тесного сотрудничества между различными агентствами ООН и правительством Узбекистана.



В беседе с коллегами в Узбекистане Алакбаров сказал, что был поражен уровнем межведомственного и трансграничного сотрудничества в Термезе. «Это – пример того, как ЮНИСЕФ, ВПП, УВКБ и наши координационные офисы объединяют усилия через границы для доставки помощи афганскому народу. Минувшей зимой мы доставили необходимую продовольственную помощь миллионам людей в Афганистане, и мы будем и дальше оказывать помощь, чтобы никто не остался без поддержки», – добавил Рамиз Алакбаров. По его мнению, наладить работу высокотехнологичного грузового узла в Термезе и транспортировку столь крупного объема помощи через границу было бы невозможно без содействия правительства Узбекистана.



Для Алакбарова солидарность, которую он увидел в Термезе, не стала неожиданностью. Вспоминая о своем пребывании в Узбекистане в конце 1990-х годов, он отметил, что даже тогда, в трудные времена, народ Узбекистана всегда был приветлив, всегда заботился о своих соседях.



«Отрадно видеть уровень развития страны сегодня, видеть это великодушие и открытое отношение к афганцам, готовность жителей Узбекистана делиться плодами своего развития», – сказал Постоянный координатор ООН в Афганистане.

Дух добрососедской солидарности между Узбекистаном и Афганистаном выходит за рамки оказания чрезвычайной гуманитарной помощи. В этом могли убедиться во время своего визита сами координаторы-резиденты, посещая в Термезе учебное заведение для афганских студентов.



Афганские юноши и девушки учатся в Узбекистане

Образовательный центр для обучения афганских граждан, который был создан в 2017 году правительствами Узбекистана и Афганистана, предоставляет афганцам, проживающим в Термезе, возможность получить высшее и профессиональное образование.



В декабре 2021 года, когда все больше молодых афганцев стали пересекать границу с Узбекистаном, при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) был запущен новый проект, направленный на расширение образовательных возможностей для афганских студентов в Термезе с особым акцентом на молодежь и женщин.



Центр предлагает широкий выбор курсов, от технического и профессионального обучения до изучения языков и гуманитарных наук. Во время экскурсии по центру представители ООН поговорили с одной из студенток, 17-летней Шекибой Самади, которая родилась и выросла в провинции Джаузджан, расположенной в северной части Афганистана. Она учится в центре уже три года. Изучает узбекский язык и литературу.

«Я очень люблю читать, увлекаюсь литературой. За последние три года пребывания в Узбекистане я познакомилась с узбекской историей и культурой, и с помощью учителей изучила иностранные языки. Теперь я могу читать литературу и книги на персидском, пушту, узбекском, турецком и русском языках», – рассказала девушка.



Ахмад Джавид Анис из афганской провинции Сари-Пуль также изучает язык. Он настолько овладел узбекским, что сейчас переводит на пушту книги, в том числе книгу, написанную президентом Узбекистана. «Моя мечта – продолжить в будущем исследования в области узбекского языка и литературы. Я также хочу обучать молодое поколение в моей родной стране и внести свой вклад в развитие Афганистана», – сказал студент.



Сегодня для многих афганцев будущее остается неопределенным, однако народ Афганистана может рассчитывать в это непростое время на поддержку своего северного соседа. Вместе с другими региональными учреждениями и партнерами ООН команда Постоянного координатора в Афганистане полна решимости расширить масштабы своей деятельности в стране.



«Мы не собираемся останавливаться. Мы намерены расширить масштабы гуманитарных операций, чтобы помочь каждой семье в Афганистане», – сказал Рамиз Алакбаров. По его словам, несмотря на трудности, солидарность, которую он наблюдал в Термезе, позволит достичь поставленных целей.



Этот материл подготовлен коллегами из Координационного бюро ООН по развитию при участии команд ООН в Афганистане и в Узбекистане.

УЗИНФОРМ