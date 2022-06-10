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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

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Выступление и.о.министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимира Норова на третьей встрече министров иностранных дел в формате «Центральная Азия-Китай»
10.06.2022 17:14

ОБЗОР ПРЕССЫ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемый Мухтар Бескенулы,

Уважаемые коллеги,

Искренне приветствую вас и присоединяюсь к словам благодарности в адрес уважаемого заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Мухтара Бескенулы и наших казахстанских друзей за традиционно теплое гостеприимство.

Без преувеличения, созданный в 2020 году формат «Центральная Азия – Китай» с каждым днем доказывает свою актуальность и востребованность с учетом сохраняющихся угроз эпидемиологической, экономической, кибер- и других видов безопасности, нестабильности промышленных и логистических цепочек поставок.

Нашим странам удалось значительно нарастить уровень сотрудничества в сферах политики и экономики, промышленной и технологической кооперации, энергетики и транспорта, телекоммуникаций и сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, науки и культуры.

Это результат высокого уровня взаимодоверия и взаимопонимания, единых подходов и оценок основных региональных и глобальных процессов.

Состоявшийся в январский Саммит глав государств Центральной Азии и Китая по случаю 30-летия установления дипломатических отношений наших стран стал знаковым мероприятием, поставившим перед нами ключевые цели по дальнейшему углублению региональной взаимосвязанности.

За прошедшие 30 лет всесторонние стратегические отношения между Узбекистаном и Китаем приобрели динамичный и устойчивый характер.

Благодаря совместным усилиям товарооборот Узбекистана с Китаем за 30 лет увеличился в 140 раз. Объем китайских инвестиций в нашу экономику c 2017 года вырос в пять раз.

Вместе с тем эти показатели не в полной мере отражают имеющийся огромный потенциал.

В этой связи считаем важнейшей задачей – приступить к практической реализации выдвинутых главами наших государств инициатив, которые закреплены в принимаемой сегодня «Дорожной карте по развитию регионального сотрудничества на 2022-2025 годы».

Переходя к повестке дня нашей встречи, хотел бы отметить следующие приоритеты.

Первое. Выступаем за совместную с Китаем реализацию в Центральной Азии долгосрочных и взаимовыгодных проектов, которые будут способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития, интеграции стран региона в систему глобальной экономики и транспортно-логистических коридоров.

Рассчитываем на вашу поддержку инициативы о разработке совместной Стратегии Нового экономического диалога «Китай – Центральная Азия», направленной на принятие действенных мер по эффективному использованию имеющегося у наших стран огромного потенциала в области экономики, торговли, промышленной кооперации с привлечением китайских технологий.

Узбекистан намерен и далее наращивать сотрудничество с Китаем в рамках Инициативы «Один пояс, один путь», которая превратилась в действенную платформу для расширения региональной взаимосвязанности и торгово-экономического сотрудничества.

Вместе с тем, нынешние проблемы с логистикой и серьезные сбои в цепочках поставок продукции негативно отражаются на многих производственных отраслях, сроках и качестве реализации приоритетных инвестиционных проектов.

В этих условиях особую значимость приобретает принимаемая сегодня «Инициатива об углублении сотрудничества в области взаимосвязанности», которая, уверен, создаст прочные условия для обеспечения бесперебойной системы грузопотоков, наращивания пропускной способности пограничных пунктов, совершенствования системы «зеленых» коридоров, увеличения международных автомобильных и железнодорожных перевозок.

Считаем необходимым создание Координационного совета по транспортной инфраструктуре на уровне заместителей глав правительств стран Центральной Азии и Китая в целях выработки системных решений для обеспечения бесперебойного грузопотока, предупреждения логистических сбоев и развития трансрегиональных логистических сетей.

Для более глубокой интеграции Центральной Азии в систему межрегиональных транспортно-логистических коридоров считаем важным приступить к практической реализации проектов строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», а также «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар». Соединение этих железнодорожных проектов позволит диверсифицировать транспортно-логистические узлы в и из стран Центральной Азии, будет способствовать развитию региональной взаимосвязанности Центральной и Южной Азии, а также обеспечению устойчивого экономического роста и сокращения бедности в регионе.

Практическое значение для наращивания объемов взаимной торговли между странами Центральной Азии с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском и Ближневосточном регионах имеет улучшение инфраструктуры и эффективное использование мультимодального транспортного коридора «Ляньюньган – Ланьчжоу – Кашгар – Иркештам – Ош – Андижан» и транспортного коридора «Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман».

Второе. В условиях интенсивного перехода к четвертой промышленной революции и постпандемического периода все более возрастающее значение имеет развитие многостороннего партнерства в области развития цифровой экономики и торговли, электронного правительства, технологий блокчейн и искусственного интеллекта.

С целью достижения практических результатов в данном направлении рассчитываем на поддержку инициативы, выдвинутой Президентом Узбекистана в ходе онлайн саммита, о создании на базе IT-парков наших стран совместной платформы «Интеллектуального Шелкового пути».

В этом контексте полностью поддерживаем «Инициативу по сотрудничеству в области цифровых данных», которая нацеленная на обеспечение сбалансированного подхода к технологическому прогрессу, экономическому развитию и созданию не дискриминационной деловой среды, с одной стороны, и защите национальной безопасности и общественных интересов, с другой.

Третье. Сегодня уже не подлежит сомнению, что обеспечение устойчивого развития Центральной Азии невозможно достичь без решения всего комплекса насущных проблем изменения климата, таких как сокращение объемов стока главных рек и биоразнообразия, масштабное загрязнение атмосферы и увеличение парниковых газов.

В этих условиях совместное продвижение «климатической» повестки и достижение целей «зеленого» развития выступает приоритетным направлением нашего сотрудничества.

Подчеркиваем ключевую роль Международного фонда спасения Арала и Трастового фонда ООН по человеческой безопасности региона Приаралья в продвижении совместных инициатив и программ, в том числе за счет широкого внедрения «зеленых» технологий, направленных на преодоление экологического кризиса и улучшение социально-экономического положения в регионе. Заинтересованы в реализации совместных проектов на основе китайского опыта экологических инноваций и технологий.

Рассчитываем на широкую поддержку Инициативы о разработке в рамках проекта «Зеленый Шелковый путь» дорожной карты, по привлечению китайских инвестиций и технологий в сферу альтернативной энергетики, локализации комплектующих и оборудования для солнечных и ветровых электростанций, подготовке профильных кадров.

Предлагаем также запустить специальную программу привлечения молодежи к построению «зеленой» экономики. Это позволит в будущем сформировать культуру «зеленого» потребления.

Четвертое. В условиях негативных экономических последствий пандемии COVID-19 и нестабильных цепочек поставок считаем критически важным выработать совместные комплексные решения для обеспечения продовольственной безопасности.

В этой связи своевременным является совместное инициирование принятия отдельной резолюции Генеральной ассамблеи ООН по обеспечению продовольственной безопасности в условиях пандемии, которая будет способствовать эффективному восстановлению экономик наших стран и ускорению достижения Целей устойчивого развития.

Важно воздержаться от политизации резолюции и учесть в ней вопросы увеличения в период пандемии инвестиций в продовольственный сектор и формирования эффективных механизмов взаимных поставок с созданием «зеленых коридоров».

Пятое. Успешно реализованная Китаем Концепция формирования общества «средней зажиточности» и историческая победа над крайней бедностью находят огромный интерес в нашей стране.

Мы полностью поддерживаем идею о превращении «Одного пояса, одного пути» в «путь к ликвидации бедности и экономическому росту».

Заинтересованы в организации тренингов и семинаров по изучению передового опыта Китая в вопросах модернизации и внедрения инноваций в сельскохозяйственный сектор, налаживании производственных цепочек между городом и селом, повышении трудовых навыков сельских жителей, укреплении сельской инфраструктуры, развития электронной торговли на селе.

Шестое. Принимая во внимание практическую помощь Китая в период пандемии и ценный вклад в развитие системы здравоохранения наших стран, считаем важным продолжить взаимодействие в области медицины на основе широкого внедрения передового китайского опыта, знаний и технологий.

Готовы в рамках «Шелкового пути здоровья и безопасности глобального здравоохранения» расширять сотрудничество в области профилактики и контроля эпидемий.

Полностью поддерживаем инициативу Китая по созданию Союза индустрии здравоохранения Китая – Центральной Азии.

Заинтересованы в наращивании нашего сотрудничества в традиционной фармацевтике по разработке антивирусных препаратов на основе лекарственных растений Узбекистана, а также повышении квалификации врачей и партнерстве между профильными медицинскими учреждениями и высшими учебными заведениями.

Седьмое. Дальнейшему сближению народов стран Центральной Азии и Китая, безусловно, способствует всестороннее развитие и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества.

Высоко ценим многолетний и неоценимый вклад Китая в повышение кадрового потенциала государств региона.

Считаем своевременным решение китайской стороны о выделении 1200 государственных стипендий для студентов из Центральной Азии, а также 5 тысяч квот для обучения специалистов в области здравоохранения, сельского хозяйства, коммуникаций, информационных технологий.

Выступаем за расширение студенческих обменов, проведению молодежных фестивалей, форумов и спортивных соревнований.

Предлагаем создать механизм, обеспечивающий регулярный диалог на академическом и экспертном уровнях в целях интеллектуального сопровождения сотрудничества в рамках формата «Центральная Азия – Китай».

И наконец, одна из ключевых составляющих стабильности и экономического процветания нашего региона – нормализация ситуации и недопущение нарастания гуманитарного кризиса в Афганистане.

К сожалению, на фоне других международных вопросов мы наблюдаем некоторое снижение внимания международного сообщества к Афганистану.

Все страны региона заинтересованы в становлении Афганистана в качестве мирного, независимого и процветающего государства.

Со своей стороны, Узбекистан продолжит оказывать поддержку афганскому народу – в виде гуманитарных поставок продовольствия, медикаментов, строительных материалов.

Высоко ценим конструктивную роль Китая в предотвращении гуманитарного кризиса в Афганистане.

Заинтересованы в совместной реализации с китайскими партнерами инфраструктурных проектов в Афганистане, которые будут способствовать восстановлению мира и стабильности в этой стране.

Приглашаем спецпредставителей по Афганистану и ведущих экспертов из стран-участниц данного Формата принять участие в открытом диалоге по выработке консолидированного подхода к постконфликтному развитию Афганистана, в рамках Международной конференции в конце июля текущего года в г. Ташкенте.

Уважаемые коллеги,

В целом, поддерживаем озвученные инициативы и предложения по ключевым вопросам дальнейшего укрепления нашего многопланового партнерства.

Готовы к совместной реализации достигнутых нами договоренностей и проектов, закрепленных в Совместном заявлении по итогам сегодняшней встречи.

Всемерно поддерживаем ключевую роль формата «Центральная Азия – КНР» в решении региональных вопросов безопасности, выработки коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы устойчивому развитию наших стран.

Позвольте еще раз поблагодарить организатора сегодняшней встречи, Премьер-министра – министра иностранных дел Мухтара Бескенулы и вас, уважаемые коллеги, за плодотворный и конструктивный диалог.

Спасибо за внимание."

УЗИНФОРМ

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