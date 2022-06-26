



Выступление Президента Республики Узбекистан в ходе Диалога высокого уровня по вопросам глобального развития в формате «БРИКС плюс»



ОБЗОР ПРЕССЫ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемый господин Председатель!



Уважаемые главы делегаций!



Искренне рад приветствовать всех участников форума.



С удовольствием присоединяюсь к словам моих коллег и выражаю признательность Председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпину за инициативу проведения и приглашение принять участие в Диалоге высокого уровня по вопросам глобального развития.



Разделяю высказанные сегодня оценки относительно особого значения диалога в формате «БРИКС плюс» как востребованной платформы для инклюзивного партнёрства в продвижении Повестки устойчивого развития.



Уважаемые участники форума!



Современный мир переживает глубинную трансформацию, сопровождаемую рядом тревожных тенденций. Всё более усиливается международная напряжённость и проявляются признаки системного экономического кризиса.



В этих условиях мы в Узбекистане последовательно продолжаем реализацию реформ на основе принципа «Интересы человека превыше всего».



Главными приоритетами строительства Нового Узбекистана являются совершенствование государственного управления, сокращение бедности и вхождение к 2030 году в число стран с уровнем дохода выше среднего, обеспечение инклюзивного социального развития, укрепление добрососедства и стабильности в регионе Центральной Азии.



Мы открыты и привержены широкому международному сотрудничеству в совместном достижении Целей устойчивого развития, включая взаимодействие в формате «Юг-Юг».



Уважаемые главы делегаций!



Наблюдаемые в мировой экономике кризисные явления создают препятствия для всей системы глобальной торговли и инвестиций.



В подобных условиях важно принимать скоординированные меры по устранению барьеров и созданию новых производственных и торгово-логистических цепочек, привлечению инвестиций в проекты промышленной кооперации и модернизации инфраструктуры, трансферу технологий и внедрению инноваций, углублению сотрудничества в области искусственного интеллекта, цифровизации, биотехнологий, включая разработку вакцин.



Для продвижения совместных проектов и инициатив предлагаем запустить постоянную площадку бизнес-диалога – Форум деловых кругов «БРИКС плюс».



Выступаем за усиление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности и включение нашего региона в транс-континентальные маршруты «Север-Юг» и «Запад-Восток».



Поддерживаем призыв Организации Объединённых Наций к решительным действиям по обеспечению стабильного и открытого оборота продовольственных товаров на рынках. Считаем, что важную роль здесь должны играть именно страны БРИКС, на которые приходится до пятидесяти процентов мирового сельхозпроизводства. Необходимо использовать этот колоссальный потенциал для углубления кооперации в целях формирования надёжной системы поставок и доступности продовольствия.



Одним из ключевых направлений сотрудничества видим реализацию программ в области сокращения бедности и поддержки предпринимательства. Отмечу, что использование успешного опыта Китая позволило нам за последние годы, даже в условиях пандемии, усилить социальную поддержку и реально повысить уровень жизни нашего населения.



С учётом глобальных тенденций всё более актуальным становится многостороннее взаимодействие по климатической повестке. В этой связи предлагаем консолидировать усилия в борьбе с опустыниванием, в сохранении биоразнообразия и обеспечении водного баланса, продвижении проектов «зелёной» экономики.



Инклюзивный рост невозможен без должного внимания к развитию человеческого капитала. Заинтересованы участвовать в программах БРИКС – Лига университетов и Сетевой университет, а также расширять сотрудничество в сфере профессионального образования и молодёжной политики.



Уважаемые коллеги!



Узбекистан в качестве председателя в Шанхайской организации сотрудничества предлагает разработать механизмы практического взаимодействия БРИКС и ШОС по приоритетным направлениям нашего партнёрства.



В завершение хочу отметить, что проведение Диалога в формате «БРИКС плюс» ещё раз демонстрирует наш решительный настрой на скорейшее преодоление общих вызовов.



Уверен, что реализация озвученных сегодня инициатив будет способствовать глобальной стабильности и устойчивому развитию наших стран.



Благодарю за внимание." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи