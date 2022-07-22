



Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 4-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии



ОБЗОР ПРЕССЫ, 22 июля. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемые коллеги!



Рад приветствовать всех участников нашей встречи.



Присоединяюсь к словам моих уважаемых коллег и выражаю признательность Президенту Кыргызстана, Садыру Нургожоевичу, за теплый прием и прекрасную организацию нашего саммита.



Приветствую также уважаемого Сердара Гурбангулыевича, который впервые принимает участие в Консультативной встрече.



Как неоднократно сегодня отмечалось, благодаря налаженному диалогу в этом формате нам удалось укрепить отношения дружбы и добрососедства, создать в регионе совершенно новую атмосферу конструктивного сотрудничества.



Мы последовательно решаем непростые задачи обеспечения безопасности и стабильности, устойчивого социально-экономического развития Центральной Азии.



На этом пути было устранено множество барьеров, созданы условия для свободного перемещения наших граждан, активных культурных и туристических обменов.



Сформирована благоприятная среда, которая способствует росту взаимной торговли и инвестиций.



Только за последние пять лет объемы внутрирегионального товарооборота увеличились в два раза.



Мы также приступили к реализации совместных проектов промышленной кооперации, создаем эффективные цепочки добавленной стоимости, развиваем транспортную и энергетическую инфраструктуру.



Самое важное – все эти положительные изменения чувствуют наши братские народы.



Уважаемые коллеги!



Согласен с прозвучавшими здесь оценками сложной ситуации в мире, которая непосредственно влияет и на наш регион.



Наблюдается стремительная трансформация международного порядка с трудно прогнозируемыми последствиями. Мы становимся свидетелями растущего дефицита диалога и доверия на глобальном уровне.



В результате усиления кризисных явлений в мировой экономике наши страны сталкиваются с проблемами разрыва традиционных логистических цепочек, растет импорт инфляции, многократно повысились риски продовольственной и энергетической безопасности.



В этих условиях еще больше возрастает востребованность координации и повышения эффективности многостороннего сотрудничества в рамках формата Консультативных встреч.



Подчеркну, что мир, стабильность и благополучие всего региона зависят от нашей сплоченности, готовности принимать решительные меры по защите общих интересов Центральной Азии.



Уважаемые главы государств!



В целях дальнейшего укрепления многоплановых отношений и развития практического регионального взаимодействия считаем целесообразным сфокусировать наши общие усилия на углублении партнерства в следующих ключевых измерениях.



Первое – это экономическое измерение. Анализ показывает, что несмотря на положительную динамику потенциал торгово-экономического сотрудничества наших стран все еще остается нераскрытым.



Сегодня на внутрирегиональную торговлю приходится от 5 до 10 процентов от общего товарооборота стран региона.



В этой связи мы предлагаем активно внедрять новые формы и механизмы стимулирования взаимной торговли.



Речь идет о создании системы зон приграничной торговли, с унифицированными правилами и процедурами поставок товаров.



Здесь важны понимание и поддержка усилий по замещению дорогостоящего и не всегда качественного импорта из третьих стран продукцией наших производителей.



Другой важной задачей является продвижение совместных проектов промышленной кооперации.



Наши бизнес-круги заинтересованы в создании производств, используя конкурентные преимущества и фактор взаимной дополняемости экономик стран региона.



В этой связи важно выработать Общие подходы к формированию Центральноазиатского пространства промышленной локализации и импортозамещения на основе национальных программ индустриального развития.



Особое внимание предлагаю уделить вопросам цифровизации отраслей экономики, что позволит снизить себестоимость и обеспечить конкурентоспособность продукции.



В целях дальнейшего развития торгово-экономических связей предлагаем также шире использовать потенциал прямого межрегионального взаимодействия и запустить ежегодный Форум регионов Центральной Азии.



Вместе с тем необходимо стремиться к созданию единого благоприятного делового климата для повышения общей региональной инвестиционной привлекательности.



Уважаемые друзья!



Пользуясь случаем, хотел бы выразить вам признательность за поддержку недавно принятой по инициативе Узбекистана специальной Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.



В развитие этой инициативы считаем важным разработать «дорожную карту» по продвижению альтернативных транспортных коридоров для выхода на рынки Индии, Пакистана и Китая.



Поддерживаю также предложения моих коллег по мерам обеспечения продовольственной безопасности.



В этом контексте считаю важным совместно разработать Комплексную схему гарантированного обеспечения населения широкой номенклатурой продовольственной продукции, которая в достаточном объеме производится в наших странах.



Прежде всего, это зерновые, масличные и кормовые культуры, свежая и переработанная плодоовощная продукция, мясные и молочные изделия и многое другое.



В этих вопросах мы должны наладить системную работу, исходя в первую очередь из общих интересов региона Центральной Азии.



Второе измерение – это многостороннее взаимодействие в экологическом направлении.



Выражаю благодарность за поддержку нашей инициативы о принятии программы «Зеленая» повестка для Центральной Азии».



В рамках данной программы предлагаем сфокусировать внимание на вопросах выполнения международных обязательств по декарбонизации экономики, опережающего развития альтернативной энергетики, прежде всего гидро-, солнечной и ветровой генерации, с организацией взаимных поставок электроэнергии, широкого внедрения водосберегающих и экологически чистых технологий, а также рационального использования водных ресурсов.



Мы должны признать, что, к сожалению, сильно отстаем от ведущих регионов мира в вопросах «зеленого развития».



Для обеспечения конкурентоспособности наших стран в долгосрочной перспективе необходимо поручить правительствам подготовить План конкретных действий по реализации принимаемой сегодня программы.



В гуманитарном измерении предлагаю усилить совместную работу по реализации программ сотрудничества в области культуры, образования, спорта и туризма, а также глубокого изучения нашей общей истории. Все это, безусловно, будет способствовать дальнейшему сближению наших братских народов.



Предлагаем поочередно проводить в наших странах Центральноазиатский фестиваль культуры, искусства и кино.



Особое внимание хотел бы уделить возможностям расширения нашего сотрудничества в сфере туризма.



Нам следует активно стимулировать внутрирегиональный туризм путем разработки специальных туристических маршрутов и продуктов, проведения единых пиар-кампаний.



В этих целях предлагаем создать совместную экспертную группу для подготовки конкретных предложений по увеличению взаимных туристических потоков.



Отдельно хотел бы остановиться на плодотворных итогах Центральноазиатского форума молодежи, прошедшего в Ташкенте в мае этого года.



Мы еще раз убедились, что у нашей молодежи схожие взгляды и устремления, мощный интеллектуальный потенциал.



Мы должны и далее всесторонне поддерживать их прорывные инициативы, креативные подходы и стартап-проекты.



Предлагаем к нашей очередной встрече подготовить многостороннее Соглашение об общих направлениях молодежной политики.



Уважаемые друзья!



Стратегическим направлением нашего регионального взаимодействия является сфера безопасности.



Подчеркну, что безопасность региона неделима и прежде всего зависит от того, как эффективно выстроено наше партнерство.



В этом плане нам необходимо и далее наращивать практическое взаимодействие в борьбе с традиционными угрозами экстремизма и терроризма, организованной преступности и наркотрафика.



Нашего особого внимания требуют новые вызовы, связанные с незаконной деятельностью в Интернете, масштабы которой возрастают.



Сегодня для этих угроз нет границ – они проникают через мобильные телефоны.



К сожалению, недавние трагические события в Узбекистане вновь подтвердили наличие деструктивных сил, которые пытаются нарушить наши планы, посеять хаос и нестабильность в нашем регионе.



В этой связи поддерживаем предложение о запуске регулярных консультаций руководителей советов безопасности и спецслужб стран региона по этим направлениям.



Нашим важнейшим приоритетом должно оставаться продолжение тесного сотрудничества в вопросах содействия обеспечению долгосрочного мира в Афганистане и его социально-экономическому восстановлению.



Мы, ближайшие соседи, как никто другой должны быть заинтересованы в стабильности в этой стране. Именно от нас во многом зависит и то, как данную проблему воспринимает международное сообщество.



Также выступаем за активное развитие торговых связей с этой страной, ее вовлечение в региональные экономические процессы, расширение гуманитарной помощи афганскому народу, продвижение важных социальных и инфраструктурных проектов.



Уважаемые коллеги!



Главным итогом нашего саммита, несомненно, является принимаемый солидный пакет документов, призванных укрепить отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами во имя мира и устойчивого развития Центральной Азии.



Хочу присоединиться к коллегам и выразить уверенность, что результаты Консультативной встречи послужат укреплению стратегического партнерства и доверия между нашими странами, дадут мощный импульс продвижению совместных программ и проектов практического взаимодействия.



Благодарю за внимание." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи