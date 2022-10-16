



Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на VI саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии



ОБЗОР ПРЕССЫ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемые главы делегаций!



Дамы и господа!



Искренне рад приветствовать всех участников саммита.



Присоединяюсь к словам признательности в адрес Президента Республики Казахстан уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за прекрасную организацию нашей встречи.



Разделяю прозвучавшие сегодня оценки деятельности Совещания.



За прошедший период эта структура показала свою востребованность в качестве важной площадки для широкого и открытого диалога по вопросам обеспечения безопасности, укрепления взаимного доверия и устойчивого развития в Азии.



Выражаем готовность принять участие в совместной работе по вопросу трансформации нашего форума.



Уважаемые участники саммита!



Сегодня мы являемся свидетелями беспрецедентного дефицита диалога и доверия, растущей неопределенности в международных отношениях. Все это подрывает основы многостороннего сотрудничества, провоцирует эскалацию конфликтов, ведет к системным сбоям в глобальной экономике.



Новые геополитические реалии негативно сказываются на стабильности всего Азиатского региона. Кризисные явления напрямую затрагивают и государства Центральной Азии, сдерживают наши усилия по углублению экономической интеграции.



С учетом этого в интересах общей безопасности, развития и процветания нам необходимо сосредоточиться на следующих приоритетах.



Первое. Особого внимания требует ситуация в Афганистане.



К сожалению, на фоне других острых международных проблем вопрос афганского урегулирования стал уходить на второй план. Нельзя допустить повторения печального опыта прошлого, когда эта страна фактически превратилась в международный террористический хаб.



Необходимо выработать общие, скоординированные подходы к взаимодействию с временным правительством Афганистана. В целях достижения широкого консенсуса по афганской проблематике и принятия практических мер на глобальном уровне предлагаем рассмотреть возможность совместного обращения стран Азии к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций с инициативой о формировании международной переговорной группы высокого уровня для подготовки и согласования с властями Афганистана алгоритма поэтапного выполнения обязательств сторон.



Второе. Мы все больше сталкиваемся с широкой экспансией радикальных идей.



Используя новые методы пропаганды и идеологического воздействия, деструктивные силы активно вовлекают молодежь в экстремистские организации. В этой связи нам нужно наладить системное сотрудничество, чтобы уберечь нашу молодежь от радикализма, направить ее энергию на созидательный путь. Молодые люди должны поверить в себя, почувствовать сопричастность к формированию справедливого будущего, иметь возможность реализовать свой потенциал и надежды.



Как сопредседатели Молодежного совета Совещания предлагаем также запустить новый формат – Диалог поколений, призванный содействовать лучшему взаимопониманию между людьми разного возраста, совместному поиску решений наиболее актуальных проблем молодежи. Готовы провести первую такую встречу в рамках Форума молодежных лидеров в Самарканде в апреле 2023 года.



Третье. Ключевым вопросом повестки сегодняшней встречи является адаптация наших экономик к нарастающим негативным последствиям глобального кризиса.



Здесь важно не допускать усиления протекционизма, а также ввода новых ограничений, которые дестабилизируют глобальные рынки, усиливать взаимосвязанность в Азиатском регионе прежде всего за счет создания производственно-логистических цепочек и транспортных коридоров, эффективно соединяющих Центральную Азию с Южной и Восточной Азией, а также Ближним Востоком.



Четвертое. Преодолению вызовов устойчивому развитию послужит продвижение экономики знаний как основы для перехода на новый этап глобальной промышленной революции.



Считаем целесообразным более полно задействовать потенциал трансфера инноваций, активно стимулировать цифровизацию, развитие «облачных» технологий, искусственного интеллекта, Интернета вещей. По этим направлениям страны Азии имеют все возможности для совместного достижения глобального лидерства.



Пятое. Большинство государств нашего континента являются также основными импортерами продуктов питания и остро ощущают на себе последствия продовольственного кризиса.



По оценкам Всемирной продовольственной организации, около половины населения планеты, страдающего от голода, проживает именно в Азии. Парадокс заключается в том, что одновременно наши страны являются и ведущими мировыми производителями продовольствия.



В этой связи сегодня особенно необходимы новые подходы в таких направлениях, как формирование устойчивых схем производства продовольствия и оптимальных цепочек его доставки, гармонизация технических регламентов для роста внутрирегиональной торговли, создание целостной системы мониторинга продовольственной безопасности в Азии.



Все эти вопросы предлагаем обсудить на Международной конференции под эгидой ФАО, которая пройдет в Узбекистане в следующем году.



Шестое. Для решения проблем экологии и изменения климата предлагаю объединить наши усилия и запустить регулярные экспертные консультации в рамках концептуальной программы «Зеленая Азия» по вопросам интенсивного озеленения наших стран и поддержки уязвимых экосистем.



Уважаемые друзья!



Убежден, что эффективно преодолевать современные вызовы возможно только путем диалога, учета интересов друг друга и соблюдения общепризнанных норм международного права. Именно поэтому главной целью выдвинутой нами Самаркандской инициативы солидарности во имя общей безопасности и процветания определено вовлечение в конструктивный диалог всех, кому небезразлично будущее человечества, кто стремится к миру, согласию и совместному процветанию.



Уважаемые главы делегаций!



Участники саммита!



Мы поддерживаем намерение Казахстана продолжить председательство в Совещании до 2024 года и желаем успехов нашим казахстанским партнерам.



Уверен, что общими усилиями, укрепляя партнерство и доверие, мы сможем достичь благородных целей – обеспечить мир, стабильность и процветание наших стран.



Благодарю за внимание." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи