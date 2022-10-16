



Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета Глав Государств-участников Содружества Независимых Государств



ОБЗОР ПРЕССЫ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемые коллеги!



Искренне рад приветствовать вас.



Присоединяюсь к словам признательности Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за организацию саммита и традиционное гостеприимство.



Наша сегодняшняя встреча является хорошей возможностью подвести основные итоги и наметить дальнейшие планы сотрудничества в рамках СНГ.



Уважаемые главы делегаций!



Накануне в ходе заседания Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии мы подробно обменялись мнениями о складывающейся ситуации в мире.



Всеми отмечались усиливающаяся напряженность и стратегическая неопределенность, подрыв основ и принципов современного миропорядка.



До опасного уровня выросли угрозы продовольственной и энергетической безопасности, провоцируя социальные потрясения и нестабильность во многих регионах.



К сожалению, пространство Содружества не стало исключением.



Все эти негативные тенденции препятствуют нашим общим усилиям по обеспечению устойчивого развития.



Очевидно, что только вместе можно решать проблемы такого масштаба. Именно поэтому мы должны максимально эффективно использовать площадку СНГ – глубоко проанализировать имеющийся потенциал нашей Организации и задействовать все возможности многопланового сотрудничества.



Уважаемые коллеги!



С удовлетворением хочу отметить, что, несмотря на вызовы, нам удается обеспечивать положительную динамику по всем направлениям партнерства в рамках СНГ. Так, товарооборот Узбекистана с государствами Содружества по итогам прошлого года увеличился на 35 процентов, а с начала этого года вырос еще на треть.



Успешно реализуются проекты кооперации в машиностроении, энергетике, химической, фармацевтической, текстильной и других отраслях. Только за последние месяцы с партнерами из стран СНГ запущено более 800 новых предприятий.



Интенсивно развиваются культурные связи. На регулярной основе проводятся фестивали, концерты, ярмарки, спортивные и другие мероприятия.



Уважаемые участники!



На данном этапе, на наш взгляд, важно сосредоточить общие усилия на решении следующих задач.



Первое. Необходимо принять действенные меры по скорейшему устранению барьеров во взаимной торговле. Мы много говорили на эту тему. Пришло время практических действий.



Узбекистан готов пойти на полную отмену имеющихся изъятий из режима свободной торговли в рамках СНГ.



Мы также приняли принципиальное решение о присоединении к Правилам определения страны происхождения товаров от 2009 года. Ожидаем встречных шагов от наших партнеров по Содружеству.



В целях реализации принятой Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года предлагаю поручить нашим профильным министрам в месячный срок провести консультации с выработкой конкретных мер по стимулированию роста взаимной торговли.



Второе. Ключевым направлением взаимодействия остается продовольственная безопасность. Важно создавать благоприятные условия для беспрепятственных поставок продовольствия на пространстве СНГ в целях недопущения искусственного роста цен и сдерживания инфляции.



Узбекистан готов обеспечивать своих партнеров плодоовощной продукцией, в том числе ранних сортов, с заключением долгосрочных фьючерсных контрактов.



В свою очередь мы заинтересованы в гарантированных поставках зерновых, масличных и кормовых культур.



Предлагаем поручить Совету глав правительств СНГ разработать и утвердить механизм согласования ежегодных квот на гарантированные поставки востребованных продовольственных товаров.



Третье. Учитывая серьезные вызовы для наших транспортных систем, считаем критически важным совместно развивать новые логистические коридоры.



Речь идет о проектах строительства железных дорог Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, а также Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Эти дороги будут органично дополнять действующие маршруты, способствуя превращению СНГ в ключевое звено трансконтинентальных транспортных перевозок, сокращая в разы их сроки и стоимость.



Убежден, что многовариантность транснациональных коридоров откроет новые обширные рынки сбыта для продукции государств Содружества.



Четвертое. В целях реализации принятых стратегических программных документов в области инновационного взаимодействия и молодежного сотрудничества предлагаем в следующем году провести в Узбекистане первый Конгресс молодых ученых стран СНГ под девизом «Молодежь – за инновации».



На его полях – организовать ярмарку стартап-проектов и инновационных разработок, презентации и мастер-классы от мировых лидеров индустрии четвертого поколения.



Пятое. В сфере гуманитарного сотрудничества готовы и далее активно содействовать реализации и участвовать в совместных проектах и программах в области образования, науки, здравоохранения, спорта, культуры и искусства.



Поддерживаем решение об объявлении города Санкт-Петербурга культурной столицей СНГ в 2023 году.



В качестве культурной столицы в 2024 году выдвигаем кандидатуру древнего Самарканда. Кроме того, выступаем с инициативой о ежегодном проведении открытого Кубка Содружества по шахматам.



Уважаемые коллеги!



Узбекская сторона поддерживает принятие документов, включенных в повестку дня нынешнего саммита.



Мы также приветствуем продление полномочий Сергея Николаевича Лебедева, председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ на очередной период.



Мы хорошо знаем его как опытного и ответственного руководителя, ценим его активные усилия по расширению многосторонних отношений между нашими странами.



В завершение хотел бы пожелать Президенту Кыргызской Республики Садыру Нургожоевичу Жапарову успехов в председательстве в нашей Организации в следующем году.



Убежден, что итоги сегодняшнего заседания будут способствовать повышению результативности практического сотрудничества на пространстве Содружества Независимых Государств.



Благодарю за внимание." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи