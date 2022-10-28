



Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом саммите в формате «Центральная Азия – Европейский Союз»



ОБЗОР ПРЕССЫ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемые коллеги!



Уважаемый господин Мишель!



Ещё раз искренне приветствую всех участников первого саммита «Центральная Азия – Европейский Союз».



Присоединяюсь к словам признательности в адрес Президента Республики Казахстан, уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за организацию нашего мероприятия.



Мы рассматриваем этот формат как важную, востребованную платформу для продвижения практического сотрудничества, укрепления доверия, партнёрства и взаимосвязанности.



Поддерживаем придание нашим встречам регулярного характера.



Уважаемые участники саммита!



Несмотря на последствия пандемии и современные вызовы, мы продолжаем реализацию стратегии необратимых реформ в Новом Узбекистане.



Нашей приоритетной задачей является формирование сильного правового государства с эффективно действующими рыночными механизмами, а также высоким уровнем и комфортными условиями жизни.



Сегодня в Узбекистане, где уже проживает свыше половины населения Центральной Азии, наблюдается активный демографический рост, что создаёт прочный фундамент и мощный ресурс для долгосрочного устойчивого развития нашей страны.



Мы не останавливаемся на достигнутом и намерены наращивать масштабы преобразований.



Речь идёт прежде всего о безусловном верховенстве закона, всемерной поддержке институтов гражданского общества, обеспечении прав человека и гендерного равенства, свободы слова и вероисповедания.



В экономическом измерении мы будем и далее создавать самые благоприятные условия для предпринимателей, продолжать бескомпромиссную борьбу с коррупцией, поощрять развитие конкурентной и инновационной бизнес-среды.



Пользуясь случаем, хочу искренне поблагодарить Вас, уважаемый Президент Мишель, всех европейских друзей и партнёров за постоянную поддержку наших усилий.



Уважаемые главы делегаций!



Мы понимаем, что долгосрочное и устойчивое развитие нашей страны неразрывно связано со стабильностью и благополучием всей Центральной Азии.



Именно поэтому Узбекистан неуклонно продвигает повестку добрососедства и регионального партнёрства. В результате совместных усилий в Центральной Азии сформировалась совершенно новая политическая атмосфера.



За несколько лет урегулированы многие проблемы, копившиеся десятилетиями, в решение которых практически никто не верил. Как уже отмечали мои коллеги, создан эффективный механизм регулярных Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.



Мы доказали, прежде всего самим себе, что способны идти на компромиссы в интересах общерегиональной безопасности и процветания.



Господин Мишель, я приведу несколько примеров, которые помогут Вам понять всю глубину изменений.



Ещё шесть лет назад наши границы с отдельными странами региона были закрыты. Практически не развивалась взаимная торговля, мы искали экономических партнёров за пределами региона. Не было устойчивых коммуникаций, транспортного сообщения, активных гуманитарных обменов.



Сегодня ситуация кардинально изменилась. Мы ввели безвизовый режим, открыли все пункты пропуска. Восстановили и нарастили частоту авиарейсов и наземных перевозок.



Товарооборот Узбекистана со странами региона увеличился в десятки раз.



Усиливаются кооперационные связи, созданы совместные инвестиционные компании и другие финансовые инструменты реализации крупных проектов.



Конечно, в регионе ещё есть нерешённые вопросы. Но мы убеждены в том, что наша сильная политическая воля и общий созидательный настрой будут способствовать дальнейшему сближению братских стран и народов региона.



И я искренне рассчитываю, что Европейский Союз продолжит оказывать поддержку в достижении этих благородных целей.



Уважаемые коллеги!



Мы выступаем за последовательное углубление взаимодействия нашего региона с Европейским Союзом в следующих приоритетных направлениях.



Накануне саммита мы в Узбекистане проанализировали положение дел в сфере торгово-экономического сотрудничества.



Действительно, впечатляет динамика роста товарооборота со странами ЕС после включения нашей страны в систему преференциальной торговли «GSP+». Только с начала года экспорт узбекских товаров с высокой добавленной стоимостью вырос почти в два раза.



Однако, к сожалению, показатели в абсолютном выражении пока не соответствуют имеющимся значительным возможностям.



Мы понимаем: чтобы достойно конкурировать на европейском рынке с готовой, несырьевой номенклатурой, нашим странам нужно решить целый комплекс вопросов.



Во-первых, это обеспечение соответствия наших промышленных товаров высоким европейским стандартам и техническим регламентам.



Во-вторых, создание эффективных транспортно-логистических коридоров для оптимального выхода на рынки ЕС с учётом нынешних ограничений, прежде всего развитие Транскаспийского мультимодального маршрута.



В-третьих, проведение совместных маркетинговых исследований, целевых мероприятий и акций для того, чтобы товары из стран Центральной Азии были узнаваемы и востребованы европейскими потребителями.



Помимо этого, во многих странах нашего региона – думаю, коллеги меня поддержат, – есть большая потребность в европейских инвестициях и технологиях. К примеру, в Узбекистане действует всего порядка 900 совместных предприятий и проектов с компаниями из Европы.



В этих условиях мы привлекаем инвестиции и кредиты из других регионов мира. Ниши на наших рынках, которые могли бы занять европейские компании, осваивают конкуренты из третьих стран.



Для системного решения всех этих вопросов предлагаем учредить комитет экономического сотрудничества «Евросоюз – Центральная Азия» на уровне вице-премьеров наших правительств.



В рамках деятельности этой структуры целесообразно разработать долгосрочную стратегическую программу по углублению торгово-экономического сотрудничества и развитию транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, с охватом целей и задач инициативы «Глобальные ворота».



Первую встречу комитета предлагаем провести весной следующего года в Самарканде накануне ежегодного заседания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития.



Уважаемые участники саммита!



Евросоюз является нашим ключевым партнёром в области «зелёного» развития.



Предлагаем европейской стороне активно подключиться к реализации принятой в нашем регионе программы «Зелёная повестка», в частности, в следующих конкретных направлениях: широкое внедрение экоинноваций, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, цифровизация отраслей экономики, развитие «умного» сельского хозяйства с помощью европейской сети «Smart-AKIS», задействование потенциала возобновляемых источников энергии.



Поддерживаем проведение очередной Конференции высокого уровня «Евросоюз – Центральная Азия» по окружающей среде и водным ресурсам в феврале следующего года в Риме.



Считаем важным по её итогам выработать совместную «дорожную карту» с конкретными, практическими шагами и мероприятиями.



В гуманитарной сфере необходимо активизировать наше сотрудничество в таких направлениях, как образование и инновационные обмены, культурные и туристические связи.



В рамках программ «Erasmus+» и «Горизонт Европа» предлагаем реализовать Проект по внедрению передовой европейской методики образования, организовать проведение совместных фундаментальных и прикладных исследований.



Кроме того, заинтересованы в увеличении количества филиалов ведущих европейских вузов в наших странах. К примеру, сегодня в Узбекистане успешно действуют филиалы 7 университетов из стран Европы.



Готовы принять активное участие в реализации первого регионального проекта профессионального образования.



В целях широкого ознакомления европейских партнёров с уникальным историческим наследием, богатой культурой и традициями народов нашего региона мы планируем во второй половине ноября провести крупные выставочные мероприятия в парижском Лувре.



Выступаем за совместное проведение таких мероприятий на ежегодной основе – в столицах и культурных центрах европейских стран.



Огромный потенциал имеется в сфере туризма. Сегодня страны Европы являются безусловными лидерами в мировой туристической отрасли. Они имеют колоссальный опыт сохранения и реконструкции объектов исторического наследия, создания современной инфраструктуры и управления туристическими потоками.



В ходе первого Туристического форума «ЕС – Центральная Азия» в городе Хиве в следующем году предлагаем представить вниманию ведущих европейских операторов Концепцию общего регионального туристического продукта.



На наш взгляд, подобные мероприятия будут способствовать лучшему взаимопониманию и укреплению гуманитарных связей между народами Европы и нашего региона.



Уважаемые коллеги!



Ключевым направлением является обеспечение региональной безопасности.



Мы ценим практическое содействие Евросоюза в рамках совместных программ по борьбе с терроризмом, радикализмом и экстремизмом, организованной преступностью, наркотрафиком и другими общими вызовами.



Исходя из международной практики предлагаем наладить взаимодействие по линии наших спецслужб и правоохранительных органов для обмена информацией и совместного противодействия современным угрозам.



Кроме того, признательны европейским партнёрам за поддержку нашей позиции по вопросу афганского урегулирования.



Мы неоднократно открыто обсуждали эту проблему с господином Мишелем – у нас схожие опасения и тревоги.



Мы регулярно оказываем гуманитарную помощь афганскому народу. Даже в самый сложный период не прекращали поставки электроэнергии, нефтепродуктов и продовольствия. Не останавливали транзитные перевозки грузов через нашу страну в направлении Афганистана.



Нас сильно беспокоит обострение гуманитарной ситуации в Афганистане с приходом зимы. Речь идёт о критическом положении проживающих там миллионов людей, фактически лишённых социальных гарантий.



Эту комплексную проблему не способны самостоятельно решить ни нынешние власти страны, ни государства-соседи. Здесь необходимы скоординированные усилия и реальная поддержка всего международного сообщества.



Мы готовы также продолжить плодотворное сотрудничество с европейскими партнёрами в использовании потенциала логистического и образовательного хабов в нашем приграничном городе Термезе.



Уважаемые главы делегаций!



Как отмечалось, со времени принятия обновлённой Стратегии Европейского Союза по Центральной Азии прошло уже три года.



К сожалению, в связи с пандемией многие мероприятия и задачи не были реализованы в полном объёме.



Кроме того, кардинально изменилась глобальная и региональная ситуация, которая сегодня требует более активной поддержки европейскими партнёрами процессов интеграции в Центральной Азии.



В этой связи мы предлагаем рассмотреть возможность принятия многостороннего программного документа – «дорожной карты» для ускорения выполнения Стратегии и укрепления наших партнёрских связей.



Уверен, что эти вопросы будут предметно рассмотрены в ходе предстоящей совместной Министерской конференции по взаимосвязанности, которая состоится в следующем месяце в Самарканде.



В завершение своего выступления хочу ещё раз подтвердить нашу приверженность открытому, системному и продуктивному диалогу в формате «Центральная Азия – Европейский Союз» в интересах стабильности, устойчивого развития и процветания наших стран.



Благодарю за внимание." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи