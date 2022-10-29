



Совместное заявление для прессы Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Европейского совета Шарля Мишеля



ОБЗОР ПРЕССЫ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. "28 октября 2022 года в г. Ташкенте состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Европейского совета Шарля Мишеля.



В ходе переговоров, прошедших в тёплой и дружественной атмосфере, Президент Шавкат Мирзиёев и Президент Шарль Мишель подтвердили, что за последние годы отношения между Узбекистаном и Европейским Союзом вышли на качественно новый уровень и приобрели всеобъемлющий характер.



Стороны приветствовали стремление Европейского Союза к укреплению связей и межрегионального сотрудничества с Узбекистаном и Центральной Азией.



Достигнута договорённость о принятии совместных усилий с целью придания отношениям между Узбекистаном и ЕС нового импульса и их дальнейшего углубления.



Позитивно отмечена плодотворная деятельность созданных совместных механизмов двустороннего и межрегионального взаимодействия. Выражена готовность к совместным усилиям в целях дальнейшего повышения эффективного использования их потенциала и возможностей.



Стороны приветствовали парафирование Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве, которое откроет новую страницу в отношениях между Узбекистаном и Евросоюзом, будет способствовать укреплению взаимодействия по широкому спектру вопросов в области политики, экономики, безопасности и человеческого измерения.



Президенты выразили надежду, что этот ключевой документ будет подписан и ратифицирован как можно скорее.



Стороны заявили, что в международных делах и двусторонних отношениях строго придерживаются Устава ООН и общепризнанных норм международного права, будут поддерживать и развивать сотрудничество на основе принципов равноправия, взаимопонимания и обоюдного учёта интересов.



Европейская сторона подтвердила твёрдую поддержку политике реформ, осуществляемых в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана, и выразила надежду, что они будут устойчивыми и необратимыми.



Президенты высоко оценили конструктивный диалог и активное взаимодействие в области прав человека, демократии и верховенства закона. Стороны твёрдо намерены и далее содействовать последующему укреплению сотрудничества между Узбекистаном и ЕС в этом направлении.



Глава Европейского совета с удовлетворением отметил растущее внимание руководства Узбекистана к вопросам обеспечения гендерного равенства, поддержки прав и интересов женщин, молодёжи и детей, а также заверил в готовности ЕС к продолжению всестороннего содействия в реализации проектов и программ в этих сферах. Европейский Союз отметил важность полного уважения прав и основных свобод человека.



Приоритетное внимание уделено вопросам привлечения прямых инвестиций, новейших технологий, передового опыта и высоких стандартов компаний ЕС в Узбекистан.



Президенты приветствовали динамичное развитие сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом в области экономики, торговли и инвестиций. Важным шагом в этом направлении стало предоставление Узбекистану в апреле прошлого года статуса страны-бенефициара системы «GSP+», что открыло доступ для беспошлинных поставок широкой номенклатуры узбекской продукции в страны ЕС.



Стороны обратили особое внимание на необходимость принятия совместных усилий в целях ускорения реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии, а также приветствовали проведение 18 ноября 2022 года в г. Самарканде Конференции «ЕС – Центральная Азия» по взаимосвязанности: «Глобальные ворота» для устойчивого развития».



Узбекская сторона готова предложить в ходе конференции принятие «дорожной карты» по реализации совместных проектов в приоритетных сферах сотрудничества.



В качестве системного фактора для наращивания взаимной торговли обозначено создание устойчивых транспортных коридоров, в том числе развитие Транскаспийского мультимодального маршрута.



Президенты указали на важность расширения портовых мощностей, увеличения паромного и железнодорожного парков, гармонизации таможенных процедур, внедрения цифровых решений для обработки грузов и пересечения границ. Реализация таких проектов полностью соответствует целям и задачам инициативы ЕС «Глобальные ворота».



Узбекская сторона отметила важность строительства железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», способствующей углублению взаимосвязанности.



Узбекская сторона выразила готовность создать необходимые условия для привлечения прямых иностранных инвестиций, в том числе компаний ЕС.



Стороны приветствовали утверждение и начало реализации Многолетней индикативной программы финансово-технического содействия ЕС на 2021-2027 гг. для Узбекистана.



Они подчеркнули важность использования имеющегося значительного потенциала взаимовыгодного сотрудничества в области цифровизации, «зелёной» экономики и энергоэффективности и водопользования, в том числе путём внедрения передового европейского опыта и осуществления совместных проектов в этих сферах.



Выражена благодарность Евросоюзу за неизменную поддержку инициатив Узбекистана по водно-экологическим вопросам, в частности по созданию Многопартнёрского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья. Стороны разделяют мнение о важности продолжения его деятельности.



Подчеркнута важность углубления сотрудничества в сфере образования и науки, в том числе используя потенциал программ «Erasmus+”» и «Horizon Europe». Стороны привествовали реализацию первого регионального проекта профессионального образования «DARYA».



Узбекская сторона предложила проведение в Узбекистане первого Форума «ЕС – Центральная Азия» по туризму в 2023 году.



Обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки.



Отмечена значимость продолжения совместных усилий по укреплению взаимосвязанности, обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии.



В данном контексте подчёркнута необходимость недопущения превращения Афганистана в источник перманентных угроз региональной и международной безопасности.



В качестве первоочередной обеспокоенности отмечено предотвращение надвигающейся гуманитарной катастрофы в зимний период, в частности оказание гуманитарной помощи афганскому народу.



Узбекская сторона особо отметила свою инициативу о создании Международной группы для ведения переговоров с временным правительством Афганистана в целях скорейшего согласования алгоритма выполнения взаимных обязательств сторон.



Стороны разделили мнения о необходимости инклюзивного политического процесса и обеспечения прав человека, в том числе прав женщин в Афганистане для достижения долгосрочной стабильности.



В заключение Президенты вновь подтвердили приверженность укреплению открытого и конструктивного диалога и партнёрства между Узбекистаном и ЕС, а также содействию дальнейшему расширению региональной кооперации и взаимосвязанности на основе принципов добрососедства, взаимного уважения, доверия и соблюдения основополагающих норм международного права в целях превращения Центральной Азии в регион мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи