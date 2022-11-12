



Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств



ОБЗОР ПРЕССЫ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемые главы государств и правительств!



Дорогие друзья!



Мне доставляет большое удовольствие видеть вас в городе Самарканде – одном из центров мировой цивилизации, расположенном на перекрестке Великого шелкового пути.



Выражаю всем вам особую признательность за ваше участие в саммите нашей организации, получившей новое название Организации тюркских государств.



Добро пожаловать в Узбекистан, дорогие друзья!



Уважаемые участники встречи!



Прежде всего искренне благодарю Вас за поддержку инициативы об объявлении города Самарканда, являющегося символом мира и дружбы, центром науки и просвещения, Столицей тюркской цивилизации.



Как известно, древняя тюркская земля тысячелетиями соединяла Восток и Запад, сближая мировые цивилизации и обогащая культуры.



Мы по праву гордимся нашими общими великими предками, вписавшими яркие страницы в древнюю историю тюркского мира.



Для всех нас важнейшая задача – сохранить их бесценное наследие, глубоко изучить его и передать будущим поколениям.



Еще одним важным аспектом сегодняшнего саммита является то, что наша тюркская семья, имеющая многотысячелетнюю историю, собралась в таком составе в рамках обновленной организации.



Нет сомнений в том, что мы вместе вступаем в совершенно новый этап развития под девизом «Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему прогрессу и процветанию».



Уважаемые коллеги!



В повестку дня заседания включены наиболее актуальные вопросы наших многоплановых отношений. Уверен, что сегодня мы обстоятельно обсудим нынешнее состояние и перспективы, приоритетные направления нашего многостороннего сотрудничества и примем важные решения.



Хотел бы также подчеркнуть, что вопросы, концептуальные документы и программы, включенные в повестку дня, наши важнейшие инициативы созвучны Целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций.



Уважаемые главы делегаций!



Сегодня все мы сталкиваемся со сложными испытаниями, связанными с нарастающим геополитическим противостоянием, негативными последствиями глобального экономического кризиса и изменения климата. Поэтому в нынешней тревожной ситуации нашим странам крайне важно определить общие подходы и скоординировать усилия в решении самых актуальных проблем.



Мы сможем преодолеть любые трудности благодаря дружбе, сотрудничеству и взаимной поддержке.



Хочу особо отметить, что за последний год в ходе председательства Турции в нашей Организации была проделана значительная и многогранная работа, наше сотрудничество еще более активизировалось.



В период своего председательства Узбекистан намерен эффективно реализовать концепцию «Видение тюркского мира – 2040» и принимаемую сегодня пятилетнюю Стратегию Организации тюркских государств, укрепить авторитет Организации, охватывающей обширный регион с населением свыше 170 миллионов человек, и самое главное – вывести на еще более высокий уровень сотрудничество наших братских стран и народов, имеющих общую историю, язык и культуру.



Уважаемые коллеги!



В процессе подготовки к саммиту мы глубоко проанализировали деятельность нашей Организации.



Важно отметить, что совместно была проделана значительная работа по развитию многосторонних отношений между нашими странами. В то же время надо признать, что наш огромный потенциал и возможности не задействованы в полной мере.



Прежде всего целесообразно укрепить основы торгово-экономического сотрудничества.



Взаимный товарооборот между нашими странами составляет всего 4 процента от общего объема внешней торговли. Остальная часть приходится на долю третьих стран. Конечно, никто из нас не может быть удовлетворен таким положением дел.



Кроме того, в торговле между нашими странами остаются высокими некоторые таможенные тарифы.



Чтобы в корне изменить ситуацию на этом стратегическом направлении, обеспечить свободное продвижение торговли, инвестиций и услуг, мы выдвигаем инициативу о создании в рамках нашей Организации «Пространства новых экономических возможностей».



Для реализации данного плана предлагаю ежегодно проводить Международный тюркский экономический форум с активным участием стран – членов и наблюдателей Организации, а также ведущих представителей мирового бизнеса. Проведение в рамках форума совместных мероприятий в формате «государство и бизнес», встреч предпринимателей и «круглых столов», презентаций инновационных проектов и выставок даст большой практический результат. Важно по итогам этих мероприятий ежегодно принимать «дорожные карты», ориентированные на реализацию совместных программ и проектов.



Эти меры направлены прежде всего на кардинальное увеличение объемов взаимной торговли и совместный выход на рынки третьих стран, создание непрерывных цепочек добавленной стоимости, высокотехнологичных кластеров и венчурных компаний.



Мы также всецело поддерживаем предложение о запуске совместного инвестиционного фонда.



Еще один актуальный вопрос повестки дня, имеющий стратегическое значение, – это укрепление взаимосвязанности в транспортной сфере.



В частности, мы много говорим о Транскаспийском международном коридоре, но, чтобы добиться значимых результатов, нам предстоит сделать гораздо больше. Например, Узбекистан транспортирует через этот коридор 10 процентов своих внешнеторговых грузов.



Для полного использования нашего транспортно-транзитного потенциала важно найти ответы на вопросы: какие конкретные шаги предпринять? какие еще необходимы меры, в какие сроки и кем они будут реализованы?



В этой связи мы предлагаем, чтобы наши министры транспорта до конца года разработали детальный план и действенные механизмы сотрудничества на основе принимаемой сегодня Программы.



Основное внимание следует уделить повышению конкурентоспособности транзитных коридоров в нашем регионе, введению максимально благоприятных тарифов для бизнеса, созданию современной транспортной инфраструктуры.



Вместе с тем, мы призываем страны – члены Организации присоединиться к системе электронного обмена разрешениями в сфере транспорта, внедренной недавно между Турцией и Узбекистаном.



Состоявшийся в этом году в Ташкенте первый Тюркский агрофорум наглядно продемонстрировал огромный потенциал в области обеспечения продовольственной безопасности.



Организация имеет возможность не только обеспечивать сельскохозяйственной и продовольственной продукцией наши страны, но и поставлять ее на зарубежные рынки. Мы должны усилить совместную практическую работу в этом направлении и углублять сотрудничество на основе конкретных проектов.



В частности, предлагаю следующее.



Во-первых, настало время принять в рамках нашей Организации многостороннее соглашение о создании эффективной системы поставок продовольствия, исходя из потребностей глобального и внутренних рынков, а также производственных возможностей наших стран.



Во-вторых, в целях ускоренного внедрения в сферу инноваций, современных знаний и передовых технологий важно наладить полномасштабное партнерство между Организацией тюркских государств и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций.



В-третьих, на основе положительного опыта регулярно проводить Тюркский агрофорум и в рамках второго мероприятия этого формата организовать международную выставку «умного сельского хозяйства».



Уважаемые участники саммита!



По предложению Узбекистана 2022 год в Организации тюркских государств был объявлен Годом поддержки молодежных инициатив. Город Бухара получил статус молодежной столицы тюркского мира.



Мы намерены последовательно продолжить начатую нами благородную работу по всесторонней поддержке молодого поколения, раскрытию его таланта и реализации потенциала.



В следующем году предлагаю провести в нашей стране Международный конгресс науки и инноваций молодежи тюркского мира. На его площадке планируем организовать встречи министров инноваций и образования, ректоров вузов и молодых лидеров, талантливых юношей и девушек, старейшин нашей Организации.



Для придания этой работе системности и обеспечения ее эффективности предлагаем ввести должность заместителя Генерального секретаря Организации по делам молодежи.



Еще одно приоритетное направление – обеспечение безопасности в нашем регионе.



Обостряющиеся в последнее время конфликты в разных уголках планеты оказывают влияние и на общую безопасность тюркского мира.



В столь сложной обстановке наши правоохранительные органы и специальные службы должны находиться в постоянном контакте и укреплять взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализацией молодежи, торговлей людьми, наркотрафиком, в сферах обеспечения общественной и кибербезопасности.



Выражаем также готовность провести очередную встречу секретарей Советов безопасности стран Организации в Узбекистане.



Хочу обратить ваше внимание на еще одну актуальную проблему. Безусловно, все мы сегодня серьезно обеспокоены положением в соседнем Афганистане. Вопрос урегулирования ситуации в этой стране не должен выходить из нашего поля зрения.



Мы выступаем за регулярный диалог между министрами иностранных дел стран – членов Организации с целью выработки общих подходов к афганскому вопросу.



Дорогие друзья!



Сегодня я рад сообщить вам, что Узбекистан стал полноправным членом Международной организации тюркской культуры.



Мы полностью поддерживаем предложение о проведении в следующем году в рамках празднования 30-летия Организации Фестиваля культуры тюркских народов.



Недавно мы издали 100-томное собрание «Жемчужины тюркской литературы» на узбекском языке, в которое вошли лучшие образцы литературы стран – членов и наблюдателей нашей Организации. Если мы издадим это бесценное духовное сокровище на языках всех стран-участниц и наблюдателей, оно станет прочной основой для сближения наших братских стран, в первую очередь молодого поколения.



Мы безмерно рады, что в рамках нашей встречи впервые будет торжественно вручена Международная премия имени Алишера Навои, великого поэта, мыслителя и государственного деятеля, внесшего неоценимый вклад в укрепление единства тюркского мира.



Надеюсь, что вы поддержите наше предложение о ежегодном присуждении этой международной премии.



Уважаемые главы делегаций!



Наша самая актуальная задача – вывести деятельность Организации тюркских государств на качественно новый уровень, повышать ее авторитет, в полной мере задействовать потенциал нашего сотрудничества, обеспечивать выполнение принятых нами решений и договоренностей.



Под эгидой Организации созданы разные структуры и механизмы, проводится множество встреч на уровне министров, других мероприятий. Однако, следует признать, что еще многое предстоит сделать для обеспечения их системной координации и достижения результативности.



Думаю, необходимо объединить усилия с тем, чтобы наша Организация в будущем работала на основе совершенно новой, эффективной системы.



В этих целях предлагаем провести в Организации институциональные реформы. Прежде всего – создать отдельные комитеты на уровне министров по приоритетным направлениям – политика и безопасность, торговля и инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, энергетика, информационные технологии, туризм, инновации и образование, медицина, молодежь и другим. Большую эффективность им, несомненно, придаст активное вовлечение в их деятельность экспертов и ученых, представителей государственного и частного секторов.



Вместе с тем, время требует кардинального повышения роли и значимости Секретариата нашей Организации. Он должен организовать результативную работу по каждому направлению, стать мощной силой нашего плодотворного многостороннего сотрудничества.



Рассчитываю, что с учетом высказанных сегодня мнений мы утвердим новую структуру Секретариата уже на следующем саммите.



Еще один вопрос связан с усилением системы строгого контроля за всеми решениями и документами, принимаемыми главами государств. Считаю, что мы должны привлечь к этому процессу Совет старейшин нашей Организации, использовать их богатый опыт и знания.



Дорогие друзья!



У тюркского мира великая история, достойная восхищения, великие предки и ни с чем не сравнимое богатство.



И я убежден, что тюркский мир ждет великое будущее.



Мы обязательно построим это будущее вместе с нашими трудолюбивыми, великодушными и благородными народами.



Наш саммит в древнем городе Самарканде положит начало новому этапу развития цивилизации тюркского мира в современной истории.



Сегодня будет принята Самаркандская декларация, которая отразит эту благородную идею.



Также хочу выразить благодарность за поддержку нашего предложения об объявлении 2023 года в нашей Организации Годом развития тюркской цивилизации.



Уважаемые участники саммита!



Пользуясь случаем, от имени наших коллег хотел бы пожелать Президенту Республики Казахстан уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву и дружественному казахстанскому народу успешного проведения предстоящего важного политического мероприятия – президентских выборов.



Уверены, что мудрый народ Казахстана проголосует за дальнейшее продолжение реализуемых важных реформ, за мир и прогресс в своей стране.



В заключение выступления хотел бы выразить отдельную признательность господину Багдаду Амрееву, завершающему свою деятельность в качестве Генерального секретаря нашей Организации. Желаю Вам успехов в будущих начинаниях.



Также искренне поздравляю нового Генерального секретаря, опытного дипломата, господина Кубанычбека Омуралиева. Желаю больших успехов в Вашей ответственной работе.



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