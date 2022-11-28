



Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева и Президента Французской Республики Э.Макрона



ОБЗОР ПРЕССЫ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. По случаю официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева во Францию, состоявшегося 21-22 ноября 2022 г., с целью содействия развитию всеобъемлющего партнёрства высокого уровня между двумя странами Президент Французской Республики и Президент Республики Узбекистан приняли совместное заявление.



Двусторонние политические отношения



1. В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Францией и оба президента с удовлетворением отметили значительное развитие двусторонних отношений в последние годы. Они подчеркнули позитивные перспективы модернизационных реформ, начатых Узбекистаном, и его приверженность добрососедским отношениям в Центральной Азии, которые содействуют углублению этого двустороннего партнёрства.



2. В ходе визита сторонами было подписано около десяти соглашений о сотрудничестве в области государственной службы, борьбы с коррупцией, образования, исследований, сохранения наследия и гражданской авиации. Стороны выразили готовность к проведению политических консультаций на различных уровнях с привлечением, в случае необходимости, соответствующих министерств по вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности в области безопасности и экономики. Они также подчеркнули свою заинтересованность в развитии межпарламентского сотрудничества и активизации деятельности групп дружбы обеих стран.



3. В культурном плане стороны приветствовали проведение выставок «Сокровища оазисов Узбекистана» в музее Лувр и «Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота» в Институте арабского мира, открытие которых состоялось 22 ноября 2022 г. Стороны подтвердили готовность укреплять партнёрство в области культуры и наследия и продолжат работу по созданию в Ташкенте Франко-узбекского культурного центра в соответствии с декларацией о намерениях от 6 января 2021 г.



4. В сфере образования стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества путём укрепления связей между учебными заведениями, а также посредством совершенствования подготовки учителей и преподавания французского языка. Они высоко оценили деятельность Французского лицея в Ташкенте, статус которого они желают закрепить и обеспечить поддержку его работы, а также предложили содействовать созданию нового Альянс Француз в Самарканде. Они выразили удовлетворение в связи с проведением второго франко-узбекского университетского форума, который состоится в Париже 27-28 ноября 2022 г.



Двусторонние экономические отношения



5. В экономической сфере стороны договорились развивать взаимодействие в отраслях, указанных в Экономической дорожной карте Франции и Узбекистана на 2020-2030 гг. В ходе визита был подписан целый ряд экономических соглашений в области энергетики, управления водными ресурсами, транспорта и туризма. План действий в области сельского хозяйства также позволит изучить будущие направления сотрудничества. Узбекская сторона выразила готовность оказать необходимое содействие для облегчения приезда французских инвесторов в страну и упрощения существующих процедур.



6. Лидеры двух стран положительно оценили деятельность Французского агентства развития (AFD) и приветствовали подписание Соглашения о стратегическом партнёрстве на 2022-2025 гг. в поддержку государственных инвестиций Узбекистана. В частности, они выразили совместное пожелание, чтобы AFD продолжило начатое сотрудничество в области «зеленой» экономики и реализовало проекты по развитию Приаралья.



7. Стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере туризма, в частности в области популяризации туристических объектов. Французская сторона поддержала предложение Узбекистана организовать проведение первого туристического форума «Европейский союз – Центральная Азия» в Хиве в 2023 г.



Региональная и международная политика



8. Франция и Узбекистан подтвердили своё стремление вносить вклад в укрепление безопасности, мира и стабильности на глобальном и региональном уровнях. Обе стороны выразили готовность усилить координацию своих действий в рамках Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других соответствующих международных организаций и региональных структур. Они напомнили о своей приверженности урегулированию конфликтов путём диалога при полном соблюдении международного права и Устава Организации Объединенных Наций.



9. Стороны приветствовали развитие отношений между Европейским союзом и Узбекистаном. Они выразили свою поддержку развитию межрегионального сотрудничества в рамках европейской стратегии «Глобальные ворота» (Global Gateway) и конференции по взаимосвязанности Европейского союза и Центральной Азии, которая прошла в Самарканде 17-18 ноября 2022 г. Обе стороны приветствовали завершение переговоров по расширенному соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Европейским союзом, парафированному в июле 2022 г., которое позволит еще больше укрепить отношения между Евросоюзом и Узбекистаном.



10. Стороны выразили общую заинтересованность в содействии стабилизации Афганистана и региональной безопасности, о чем свидетельствует участие Франции в Международной конференции по Афганистану в Ташкенте 26 июля 2022 г. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи