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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

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Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева и Президента Французской Республики Э.Макрона
28.11.2022 14:04

ОБЗОР ПРЕССЫ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. По случаю официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева во Францию, состоявшегося 21-22 ноября 2022 г., с целью содействия развитию всеобъемлющего партнёрства высокого уровня между двумя странами Президент Французской Республики и Президент Республики Узбекистан приняли совместное заявление.

Двусторонние политические отношения

1. В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Францией и оба президента с удовлетворением отметили значительное развитие двусторонних отношений в последние годы. Они подчеркнули позитивные перспективы модернизационных реформ, начатых Узбекистаном, и его приверженность добрососедским отношениям в Центральной Азии, которые содействуют углублению этого двустороннего партнёрства.

2. В ходе визита сторонами было подписано около десяти соглашений о сотрудничестве в области государственной службы, борьбы с коррупцией, образования, исследований, сохранения наследия и гражданской авиации. Стороны выразили готовность к проведению политических консультаций на различных уровнях с привлечением, в случае необходимости, соответствующих министерств по вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности в области безопасности и экономики. Они также подчеркнули свою заинтересованность в развитии межпарламентского сотрудничества и активизации деятельности групп дружбы обеих стран.

3. В культурном плане стороны приветствовали проведение выставок «Сокровища оазисов Узбекистана» в музее Лувр и «Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота» в Институте арабского мира, открытие которых состоялось 22 ноября 2022 г. Стороны подтвердили готовность укреплять партнёрство в области культуры и наследия и продолжат работу по созданию в Ташкенте Франко-узбекского культурного центра в соответствии с декларацией о намерениях от 6 января 2021 г.

4. В сфере образования стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества путём укрепления связей между учебными заведениями, а также посредством совершенствования подготовки учителей и преподавания французского языка. Они высоко оценили деятельность Французского лицея в Ташкенте, статус которого они желают закрепить и обеспечить поддержку его работы, а также предложили содействовать созданию нового Альянс Француз в Самарканде. Они выразили удовлетворение в связи с проведением второго франко-узбекского университетского форума, который состоится в Париже 27-28 ноября 2022 г.

Двусторонние экономические отношения

5. В экономической сфере стороны договорились развивать взаимодействие в отраслях, указанных в Экономической дорожной карте Франции и Узбекистана на 2020-2030 гг. В ходе визита был подписан целый ряд экономических соглашений в области энергетики, управления водными ресурсами, транспорта и туризма. План действий в области сельского хозяйства также позволит изучить будущие направления сотрудничества. Узбекская сторона выразила готовность оказать необходимое содействие для облегчения приезда французских инвесторов в страну и упрощения существующих процедур.

6. Лидеры двух стран положительно оценили деятельность Французского агентства развития (AFD) и приветствовали подписание Соглашения о стратегическом партнёрстве на 2022-2025 гг. в поддержку государственных инвестиций Узбекистана. В частности, они выразили совместное пожелание, чтобы AFD продолжило начатое сотрудничество в области «зеленой» экономики и реализовало проекты по развитию Приаралья.

7. Стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере туризма, в частности в области популяризации туристических объектов. Французская сторона поддержала предложение Узбекистана организовать проведение первого туристического форума «Европейский союз – Центральная Азия» в Хиве в 2023 г.

Региональная и международная политика

8. Франция и Узбекистан подтвердили своё стремление вносить вклад в укрепление безопасности, мира и стабильности на глобальном и региональном уровнях. Обе стороны выразили готовность усилить координацию своих действий в рамках Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других соответствующих международных организаций и региональных структур. Они напомнили о своей приверженности урегулированию конфликтов путём диалога при полном соблюдении международного права и Устава Организации Объединенных Наций.

9. Стороны приветствовали развитие отношений между Европейским союзом и Узбекистаном. Они выразили свою поддержку развитию межрегионального сотрудничества в рамках европейской стратегии «Глобальные ворота» (Global Gateway) и конференции по взаимосвязанности Европейского союза и Центральной Азии, которая прошла в Самарканде 17-18 ноября 2022 г. Обе стороны приветствовали завершение переговоров по расширенному соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Европейским союзом, парафированному в июле 2022 г., которое позволит еще больше укрепить отношения между Евросоюзом и Узбекистаном.

10. Стороны выразили общую заинтересованность в содействии стабилизации Афганистана и региональной безопасности, о чем свидетельствует участие Франции в Международной конференции по Афганистану в Ташкенте 26 июля 2022 г.

УЗИНФОРМ

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