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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

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Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан В.И.Норова на 29-й встрече СМИД ОБСЕ
05.12.2022 12:34

ОБЗОР ПРЕССЫ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемый господин председатель!

Главы делегаций, дамы и господа!

Присоединяюсь словам признательности министру иностранных дел Польши господину Збигневу Рау за теплое гостеприимство и прекрасную организацию нашей встречи.

С удовлетворением отмечаем растущую динамику взаимодействия Узбекистана с ОБСЕ и ее структурами по всем трем измерениям.

В ходе визитов в Республику в этом году действующего  председателя господина Рау, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств господина Абдрахманова и Генерального секретаря ОБСЕ госпожи Шмид и проведенных встреч на высшем уровне подчеркнута обоюдная готовность сторон к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества между Узбекистаном и ОБСЕ в целях безопасности и устойчивого развития нашей страны.

Выступаем за сбалансированное увеличение числа востребованных проектов по всем трем измерениям.

Уважаемые участники совещания!

Новый Узбекистан выбрал путь масштабных и динамичных  реформ , направленных на глубокие демократические преобразования во всех сферах жизнедеятельности страны.

Цели и задачи принятой в этом году Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 гг. полностью отражают принципы ОБСЕ.

Намерены  решительно защищать права и достоинство человека, обеспечивать открытость СМИ, независимость судебных органов и верховенство закона, свободу религии, бороться с коррупцией.

Мы настроены на расширение и углубление сотрудничества с ОБСЕ в этих направлениях.

Начатый процесс конституционной реформы, направлен на создание прочной правовой основы для реализации долгосрочных стратегий развития Нового Узбекистана и обеспечения необратимости демократических реформ.

Проект новой Конституции вынесен на всенародное обсуждение и будет принят  путем референдума.

Уважаемые друзья!

Сегодня в регионе Центральной Азии,  сформирована абсолютно новая атмосфера взаимного доверия.

Устранено множество барьеров, созданы условия для свободного перемещения граждан, сформирована благоприятная среда для роста взаимной торговли и инвестиций, развития региональной взаимосвязанности, обеспечения безопасности  и устойчивого социально-экономического развития.

В Центральной Азии особую актуальность сохраняют проблемы экологической повестки.

Темпы изменения климата в нашем регионе в два раза превышают среднемировой показатель.

Предлагаем ОБСЕ принять активное участие в действиях по смягчению последствий экологической катастрофы Аральского моря и реализации востребованных социально-экономических проектов и программ в регионе Приаралья.

Приглашаем наших партнеров на Первый Форум высокого уровня по Приаралью в г.Нукусе в следующем году.

Проведенная 17-18 ноября 2022г. в г.Самарканде Конференция по взаимосвязанности в формате «ЕС – Центральная Азия» имеет историческое значение для обеспечения устойчивого развития стран региона.

При этом подчеркнуто, что имеется возможность для взаимодействия между ЕС и ОБСЕ в осуществлении проектной деятельности в регионе.

Высоко ценим европейскую инициативу «Команда Европа», в рамках которой запланированы реализация ряда проектов по таким основным направлениям, как эффективное управление водными и энергетическими ресурсами, преодоление вызовов, связанных с окружающей средой, а также укрепление цифровой взаимосвязанности региона ЦА.

Дамы и господа!

Перспективы устойчивого развития и безопасности нашего региона неразрывно связаны с обеспечением мира в соседнем Афганистане.

Считаем крайне важным не допустить его изоляции .

Состоявшаяся 26 июля этого года  в г.Ташкенте Международная конференция по Афганистану продемонстрировала заинтересованность мирового сообщества в оказании содействия афганскому народу в восстановлении мирной жизни.

По нашему убеждению, приоритетными задачами международного сообщества должны стать предотвращение гуманитарной катастрофы, восстановление экономики и интеграция Афганистана в региональные торгово-экономические связи, осуществление в этой стране значимых инфраструктурных и социальных проектов.

Реализация стратегически важного проекта  - создания железнодорожного коридора Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар откроет широкие возможности для усиления взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией», вовлечения Афганистана в экономическое взаимодействие и превращения его в мост, соединяющий эти два региона.

Считаем, что реализация инициативы Президента Узбекистана о создании под эгидой ООН международной переговорной группы позволит создать крайне необходимую площадку для выработки и согласования с афганскими властями алгоритма поэтапного выполнения ими установленных мировым сообществом обязательств.

Узбекистан вносит весомый вклад в социально-экономическое восстановление и оказание гуманитарной помощи Афганистану.

Предлагаем нашим партнерам по ОБСЕ воспользоваться Международным транспортно-логистическим хабом в Термезе для оказания гуманитарной помощи многострадальному афганскому народу.

Призываем также поддержать создание в г.Термезе Образовательного кластера по подготовке специалистов для афганской экономики .

Уважаемые коллеги!

Сегодня ОБСЕ переживает трудные времена, наблюдается снижение уровня доверия между государствами-участниками, участились конфликтные ситуации.

В этих условиях диалог, свободный от геополитического соперничества и идеологических противоречий, а также совместный поиск решения всех сложных проблем, с которыми сталкиваются государства-участники, чрезвычайно востребованы и должны оставаться краеугольным камнем повестки дня ОБСЕ.

В этой связи, выдвинутая Президентом Узбекистана «Самаркандская инициатива солидарности во имя общей безопасности и процветания» призвана объединить усилия государств и народов мира для смягчения существующих противоречий и разногласий путем наращивания культурно-цивилизационного, межнационального, межрелигиозного взаимодействия.

Призываем наших партнеров поддержать данную инициативу

Уважаемые участники встречи!

В заключение, позвольте еще раз выразить благодарность польскому председательству за достойное выполнение своих обязанностей и пожелать успехов Северной Македонии, которая примет председательство в ОБСЕ в следующем году.

Благодарю за внимание."

(г.Лодзь, 1-2 декабря 2022г.)

УЗИНФОРМ

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