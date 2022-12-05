Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан В.И.Норова на 29-й встрече СМИД ОБСЕ

ОБЗОР ПРЕССЫ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемый господин председатель!



Главы делегаций, дамы и господа!



Присоединяюсь словам признательности министру иностранных дел Польши господину Збигневу Рау за теплое гостеприимство и прекрасную организацию нашей встречи.



С удовлетворением отмечаем растущую динамику взаимодействия Узбекистана с ОБСЕ и ее структурами по всем трем измерениям.



В ходе визитов в Республику в этом году действующего председателя господина Рау, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств господина Абдрахманова и Генерального секретаря ОБСЕ госпожи Шмид и проведенных встреч на высшем уровне подчеркнута обоюдная готовность сторон к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества между Узбекистаном и ОБСЕ в целях безопасности и устойчивого развития нашей страны.



Выступаем за сбалансированное увеличение числа востребованных проектов по всем трем измерениям.



Уважаемые участники совещания!



Новый Узбекистан выбрал путь масштабных и динамичных реформ , направленных на глубокие демократические преобразования во всех сферах жизнедеятельности страны.



Цели и задачи принятой в этом году Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 гг. полностью отражают принципы ОБСЕ.



Намерены решительно защищать права и достоинство человека, обеспечивать открытость СМИ, независимость судебных органов и верховенство закона, свободу религии, бороться с коррупцией.



Мы настроены на расширение и углубление сотрудничества с ОБСЕ в этих направлениях.



Начатый процесс конституционной реформы, направлен на создание прочной правовой основы для реализации долгосрочных стратегий развития Нового Узбекистана и обеспечения необратимости демократических реформ.



Проект новой Конституции вынесен на всенародное обсуждение и будет принят путем референдума.



Уважаемые друзья!



Сегодня в регионе Центральной Азии, сформирована абсолютно новая атмосфера взаимного доверия.



Устранено множество барьеров, созданы условия для свободного перемещения граждан, сформирована благоприятная среда для роста взаимной торговли и инвестиций, развития региональной взаимосвязанности, обеспечения безопасности и устойчивого социально-экономического развития.



В Центральной Азии особую актуальность сохраняют проблемы экологической повестки.



Темпы изменения климата в нашем регионе в два раза превышают среднемировой показатель.



Предлагаем ОБСЕ принять активное участие в действиях по смягчению последствий экологической катастрофы Аральского моря и реализации востребованных социально-экономических проектов и программ в регионе Приаралья.



Приглашаем наших партнеров на Первый Форум высокого уровня по Приаралью в г.Нукусе в следующем году.



Проведенная 17-18 ноября 2022г. в г.Самарканде Конференция по взаимосвязанности в формате «ЕС – Центральная Азия» имеет историческое значение для обеспечения устойчивого развития стран региона.



При этом подчеркнуто, что имеется возможность для взаимодействия между ЕС и ОБСЕ в осуществлении проектной деятельности в регионе.



Высоко ценим европейскую инициативу «Команда Европа», в рамках которой запланированы реализация ряда проектов по таким основным направлениям, как эффективное управление водными и энергетическими ресурсами, преодоление вызовов, связанных с окружающей средой, а также укрепление цифровой взаимосвязанности региона ЦА.



Дамы и господа!

Перспективы устойчивого развития и безопасности нашего региона неразрывно связаны с обеспечением мира в соседнем Афганистане.



Считаем крайне важным не допустить его изоляции .



Состоявшаяся 26 июля этого года в г.Ташкенте Международная конференция по Афганистану продемонстрировала заинтересованность мирового сообщества в оказании содействия афганскому народу в восстановлении мирной жизни.



По нашему убеждению, приоритетными задачами международного сообщества должны стать предотвращение гуманитарной катастрофы, восстановление экономики и интеграция Афганистана в региональные торгово-экономические связи, осуществление в этой стране значимых инфраструктурных и социальных проектов.



Реализация стратегически важного проекта - создания железнодорожного коридора Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар откроет широкие возможности для усиления взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией», вовлечения Афганистана в экономическое взаимодействие и превращения его в мост, соединяющий эти два региона.



Считаем, что реализация инициативы Президента Узбекистана о создании под эгидой ООН международной переговорной группы позволит создать крайне необходимую площадку для выработки и согласования с афганскими властями алгоритма поэтапного выполнения ими установленных мировым сообществом обязательств.



Узбекистан вносит весомый вклад в социально-экономическое восстановление и оказание гуманитарной помощи Афганистану.



Предлагаем нашим партнерам по ОБСЕ воспользоваться Международным транспортно-логистическим хабом в Термезе для оказания гуманитарной помощи многострадальному афганскому народу.



Призываем также поддержать создание в г.Термезе Образовательного кластера по подготовке специалистов для афганской экономики .



Уважаемые коллеги!



Сегодня ОБСЕ переживает трудные времена, наблюдается снижение уровня доверия между государствами-участниками, участились конфликтные ситуации.



В этих условиях диалог, свободный от геополитического соперничества и идеологических противоречий, а также совместный поиск решения всех сложных проблем, с которыми сталкиваются государства-участники, чрезвычайно востребованы и должны оставаться краеугольным камнем повестки дня ОБСЕ.



В этой связи, выдвинутая Президентом Узбекистана «Самаркандская инициатива солидарности во имя общей безопасности и процветания» призвана объединить усилия государств и народов мира для смягчения существующих противоречий и разногласий путем наращивания культурно-цивилизационного, межнационального, межрелигиозного взаимодействия.



Призываем наших партнеров поддержать данную инициативу



Уважаемые участники встречи!



В заключение, позвольте еще раз выразить благодарность польскому председательству за достойное выполнение своих обязанностей и пожелать успехов Северной Македонии, которая примет председательство в ОБСЕ в следующем году.



Благодарю за внимание."

(г.Лодзь, 1-2 декабря 2022г.)

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