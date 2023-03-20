Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на внеочередном саммите Организации тюркских государств

ОБЗОР ПРЕССЫ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/.

Ваше Превосходительство, уважаемый господин Реджеп Тайип Эрдоган!

Уважаемые главы государств и правительств!

Рад видеть Вас на внеочередном саммите Организации тюркских государств. От имени всех моих коллег выражаю глубокие соболезнования мужественному турецкому народу и нашему дорогому брату, Президенту Турецкой Республики уважаемому Реджепу Тайипу Эрдогану.

Выражаю отдельную благодарность Президенту Азербайджанской Республики уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за предложение о проведении нашего внеочередного заседания.

Уважаемые главы делегаций!

Наша сегодняшняя встреча и только что показанный видеосюжет – это наглядное, практическое подтверждение силы нашей дружбы и сплоченности, того, что и в самые трудные моменты мы являемся друг для друга крепкой опорой.

Беспрецедентное разрушительное землетрясение, произошедшее в дружественной стране, бесконечной болью отозвалось в наших сердцах. В результате страшной катастрофы погибли и пострадали наши братья и сестры, дети. Это ни с чем не сравнимая, невосполнимая утрата.

Следует подчеркнуть, что на протяжении тысячелетий наши братские народы вместе, в согласии и солидарности, мужественно преодолевали разные сложные ситуации и проблемы.

Когда наши турецкие братья оказались перед лицом труднейших испытаний, народ Узбекистана в едином порыве со словами «Турция! Мы с тобой!» поспешил на помощь.

Мы никогда не забудем о десятках тысяч людей, погибших в результате этого страшного бедствия.

Как дань светлой памяти всех безвременно ушедших предлагаю объявить в рамках Организации тюркских государств 6 февраля Днем памяти и солидарности.

Уважаемые участники саммита!

Хочу особо отметить, что сегодня Турция под руководством Президента страны, уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана принимает неотложные меры, в том числе реализует чрезвычайно важные планы и программы по обеспечению населения жильем, строительству сотен тысяч новых домов и восстановлению инфраструктуры.

Благодаря оперативным, четким и эффективным действиям были спасены жизни и здоровье многих людей, мобилизованы большие средства и начаты масштабные восстановительные работы. В такое непростое время братский турецкий народ сплотился вокруг лидера Турции и проявил огромное мужество, отвагу, непоколебимую волю и стойкость.

Мы все готовы помочь вам и направить свои усилия на восстановление разрушенных землетрясением и строительство новых городов и сел, социальных и промышленных объектов. В частности, мы намерены внести достойный вклад в строительные работы в районе Овакент провинции Хатай, одном из эпицентров землетрясения, где работали наши спасатели.

Уверен, что современные дома, школы и объекты инфраструктуры, которые мы собираемся возвести, в будущем станут ярким символом нашей прочной дружбы и солидарности.

Кроме того, мы создадим необходимые условия для того, чтобы пожилые люди из пострадавших районов смогли поправить свое здоровье и отдохнуть в нашей стране, организуем также для них поездки по местам поклонения, связанным с именами наших великих предков – Имама Бухари, Имама Термези, Имама Матуриди, Бахауддина Накшбанда.

Было бы хорошо, если бы Совет старейшин нашей Организации взял на себя формирование таких групп.

Наряду с этим мы хотим пригласить молодежь из провинции Хатай побывать этим летом в Узбекистане, организовать для них содержательный досуг и экскурсии в древние города Самарканд, Бухару и Хиву, а также совместные мероприятия со сверстниками из нашей страны.

Уважаемые коллеги!

Как показывает анализ, территории стран нашей Организации по своим географическим и геологическим особенностям в высокой степени подвержены стихийным бедствиям и рискам.

К сожалению, в последние годы из-за глобальных изменений климата резко выросли масштабы разрушительных проявлений стихии и ущерб от них. Хочу обратить ваше внимание на ряд конкретных предложений по расширению в этой связи нашего практического сотрудничества.

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий предлагаю создать Платформу системного сотрудничества нашей Организации. Считаю неотложной задачей внедрение конкретных механизмов и принятие важных мер в рамках данной платформы.

Первое. Особое значение имеет скорейшая разработка в рамках нашей Организации многостороннего соглашения, направленного на предотвращение природных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. В этом плане полностью поддерживаем представленный турецкой стороной проект документа о создании системы гражданской защиты.

Второе. Необходимо существенно активизировать партнерские связи между нашими министерствами и ведомствами по чрезвычайным ситуациям. В ходе их следующего заседания целесообразно подготовить совместную программу действий по самым приоритетным направлениям.

Основное внимание нужно уделить: требованиям технической безопасности и внедрению в сферу самого передового мирового опыта; постоянному повышению осведомленности населения; росту квалификации и опыта специалистов спасательных служб, проведению совместных учений.

Третье. Целесообразно внедрить механизмы тесного взаимодействия и поддержки в преодолении социальных и экономических проблем во время непредвиденных тяжелых испытаний.

Речь идет о беспрепятственной доставке продовольствия и строительных материалов, запуске проектов кооперации, направленных на восстановление промышленности. Полагаем возможным привлечь в эти проекты и первые финансовые ресурсы официально учреждаемого сегодня Тюркского инвестиционного фонда.

Еще один важный вопрос. Несмотря на достижения в научной и технологической сферах, по-прежнему актуальной остается задача прогнозирования и раннего предупреждения о землетрясениях, селевых паводках и наводнениях, лесных пожарах, ураганах.

Несомненно, глубокое изучение этих процессов, широкое внедрение научных и технологических инноваций в сферу дадут большой положительный эффект. Убежден, что вы одобрите выдвинутую нами исходя из этого инициативу о создании Центра мониторинга и анализа стихийных бедствий в рамках Организации и его размещении в Ташкенте.

Также выступаем за укрепление практического сотрудничества со специализированными международными структурами. Думаю, Секретариату Организации было бы целесообразно установить тесные связи с такими международными организациями, как Глобальный фонд по снижению риска стихийных бедствий и восстановлению, Секретариат Международной стратегии Организации Объединенных Наций по снижению риска стихийных бедствий, Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации.

Уважаемые участники саммита!

В завершение своего выступления хочу обратить Ваше внимание на еще один актуальный вопрос.

Ряд стран нашей Организации находится на пороге важных политических событий, в частности, выборов. Искренне желаю, чтобы эти значимые мероприятия прошли успешно и на высоком уровне.

В этом году будет отмечаться славная дата – 100-летие образования Турецкой Республики.

За последние двадцать лет под руководством моего дорогого брата Реджепа Тайипа Эрдогана значительно вырос авторитет Турецкой Республики на международной арене, все больше укрепляются место и роль страны в глобальной экономике и политике.

Самого высокого признания достойны беспрецедентные заслуги уважаемого Президента во всех сегодняшних достижениях и успехах современной, мощной Турции.

От имени всех наших братских народов обращаюсь к турецкому народу с призывом полностью поддержать кандидатуру уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах.

Считаю целесообразным отразить это в принимаемой нами сегодня Анкарской декларации, выражающей наше общее мнение.

Пользуясь случаем, искренне поздравляю вас с наступающим праздником весны и обновления – Наврузом и благословенным месяцем Рамазан.

Спасибо за внимание.