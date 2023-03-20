advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
21.03.2023 / 04:42 msk / 06:42 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на внеочередном саммите Организации тюркских государств
20.03.2023 13:08

ОБЗОР ПРЕССЫ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/.

Ваше Превосходительство, уважаемый господин Реджеп Тайип Эрдоган!

Уважаемые главы государств и правительств!

Рад видеть Вас на внеочередном саммите Организации тюркских государств. От имени всех моих коллег выражаю глубокие соболезнования мужественному турецкому народу и нашему дорогому брату, Президенту Турецкой Республики уважаемому Реджепу Тайипу Эрдогану.

Выражаю отдельную благодарность Президенту Азербайджанской Республики уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за предложение о проведении нашего внеочередного заседания.

Уважаемые главы делегаций!

Наша сегодняшняя встреча и только что показанный видеосюжет – это наглядное, практическое подтверждение силы нашей дружбы и сплоченности, того, что и в самые трудные моменты мы являемся друг для друга крепкой опорой.

Беспрецедентное разрушительное землетрясение, произошедшее в дружественной стране, бесконечной болью отозвалось в наших сердцах. В результате страшной катастрофы погибли и пострадали наши братья и сестры, дети. Это ни с чем не сравнимая, невосполнимая утрата.

Следует подчеркнуть, что на протяжении тысячелетий наши братские народы вместе, в согласии и солидарности, мужественно преодолевали разные сложные ситуации и проблемы.

Когда наши турецкие братья оказались перед лицом труднейших испытаний, народ Узбекистана в едином порыве со словами «Турция! Мы с тобой!» поспешил на помощь.

Мы никогда не забудем о десятках тысяч людей, погибших в результате этого страшного бедствия.

Как дань светлой памяти всех безвременно ушедших предлагаю объявить в рамках Организации тюркских государств 6 февраля Днем памяти и солидарности.

Уважаемые участники саммита!

Хочу особо отметить, что сегодня Турция под руководством Президента страны, уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана принимает неотложные меры, в том числе реализует чрезвычайно важные планы и программы по обеспечению населения жильем, строительству сотен тысяч новых домов и восстановлению инфраструктуры.

Благодаря оперативным, четким и эффективным действиям были спасены жизни и здоровье многих людей, мобилизованы большие средства и начаты масштабные восстановительные работы. В такое непростое время братский турецкий народ сплотился вокруг лидера Турции и проявил огромное мужество, отвагу, непоколебимую волю и стойкость.

Мы все готовы помочь вам и направить свои усилия на восстановление разрушенных землетрясением и строительство новых городов и сел, социальных и промышленных объектов. В частности,  мы намерены внести достойный вклад в строительные работы в районе Овакент провинции Хатай, одном из эпицентров землетрясения, где работали наши спасатели.

Уверен, что современные дома, школы и объекты инфраструктуры, которые мы собираемся возвести, в будущем станут ярким символом нашей прочной дружбы и солидарности.

Кроме того, мы создадим необходимые условия для того, чтобы пожилые люди из пострадавших районов смогли поправить свое здоровье и отдохнуть в нашей стране, организуем также для них поездки по местам поклонения, связанным с именами наших великих предков – Имама Бухари, Имама Термези, Имама Матуриди, Бахауддина Накшбанда.

Было бы хорошо, если бы Совет старейшин нашей Организации взял на себя формирование таких групп.

Наряду с этим мы хотим пригласить молодежь из провинции Хатай побывать этим летом в Узбекистане, организовать для них содержательный досуг и экскурсии в древние города Самарканд, Бухару и Хиву, а также совместные мероприятия со сверстниками из нашей страны.

Уважаемые коллеги!

Как показывает анализ, территории стран нашей Организации по своим географическим и геологическим особенностям в высокой степени подвержены стихийным бедствиям и рискам.

К сожалению, в последние годы из-за глобальных изменений климата резко выросли масштабы разрушительных проявлений стихии и ущерб от них. Хочу обратить ваше внимание на ряд конкретных предложений по расширению в этой связи нашего практического сотрудничества.

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий предлагаю создать Платформу системного сотрудничества нашей Организации. Считаю неотложной задачей внедрение конкретных механизмов и принятие важных мер в рамках данной платформы.

Первое. Особое значение имеет скорейшая разработка в рамках нашей Организации многостороннего соглашения, направленного на предотвращение природных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. В этом плане полностью поддерживаем представленный турецкой стороной проект документа о создании системы гражданской защиты.

Второе. Необходимо существенно активизировать партнерские связи между нашими министерствами и ведомствами по чрезвычайным ситуациям. В ходе их следующего заседания целесообразно подготовить совместную программу действий по самым приоритетным направлениям.

Основное внимание нужно уделить: требованиям технической безопасности и внедрению в сферу самого передового мирового опыта; постоянному повышению осведомленности населения; росту квалификации и опыта специалистов спасательных служб, проведению совместных учений.

Третье. Целесообразно внедрить механизмы тесного взаимодействия и поддержки в преодолении социальных и экономических проблем во время непредвиденных тяжелых испытаний.

Речь идет о беспрепятственной доставке продовольствия и строительных материалов, запуске проектов кооперации, направленных на восстановление промышленности. Полагаем возможным привлечь в эти проекты и первые финансовые ресурсы официально учреждаемого сегодня Тюркского инвестиционного фонда.

Еще один важный вопрос. Несмотря на достижения в научной и технологической сферах, по-прежнему актуальной остается задача прогнозирования и раннего предупреждения о землетрясениях, селевых паводках и наводнениях, лесных пожарах, ураганах.

Несомненно, глубокое изучение этих процессов, широкое внедрение научных и технологических инноваций в сферу дадут большой положительный эффект. Убежден, что вы одобрите выдвинутую нами исходя из этого инициативу о создании Центра мониторинга и анализа стихийных бедствий в рамках  Организации и его размещении в Ташкенте.

Также выступаем за укрепление практического сотрудничества со специализированными международными структурами. Думаю, Секретариату Организации было бы целесообразно установить тесные связи с такими международными организациями, как Глобальный фонд по снижению риска стихийных бедствий и восстановлению, Секретариат Международной стратегии Организации Объединенных Наций по снижению риска стихийных бедствий, Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации.

Уважаемые участники саммита!

В завершение своего выступления хочу обратить Ваше внимание на еще один актуальный вопрос.

Ряд стран нашей Организации находится на пороге важных политических событий, в частности, выборов. Искренне желаю, чтобы эти значимые мероприятия прошли успешно и на высоком уровне.

В этом году будет отмечаться славная дата – 100-летие образования Турецкой Республики.

За последние двадцать лет под руководством моего дорогого брата Реджепа Тайипа Эрдогана значительно вырос авторитет Турецкой Республики на международной арене, все больше укрепляются место и роль страны в глобальной экономике и политике.

Самого высокого признания достойны беспрецедентные заслуги уважаемого Президента во всех сегодняшних достижениях и успехах современной, мощной Турции.

От имени всех наших братских народов обращаюсь к турецкому народу с призывом полностью поддержать кандидатуру уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах.

Считаю целесообразным отразить это в принимаемой нами сегодня Анкарской декларации, выражающей наше общее мнение.

Пользуясь случаем, искренне поздравляю вас с наступающим праздником весны и обновления – Наврузом и благословенным месяцем Рамазан.

Спасибо за внимание.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
ОДКБ в контексте трансграничных логистических регионов
Мультимодальный Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» связывает север Европы...
Посол цивилизованного Востока
Назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Испании...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на внеочередном саммите Организации тюркских государств
Обзор прессы с 13 по 19 марта
20.03.2023
Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан В.И.Норова на 29-й встрече СМИД ОБСЕ
Обзор прессы с 5 по 11 декабря
05.12.2022
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева и Президента Французской Республики Э.Макрона
Обзор прессы с 21 по 27 ноября
28.11.2022
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств
Обзор прессы с 7 по 13 ноября
12.11.2022
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ