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Самаркандская Декларация четвертой встречи министров иностранных дел соседних с Афганистаном государств
17.04.2023 14:02

ОБЗОР ПРЕССЫ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/.

Четвертая встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном государств состоялась 13 апреля 2023 года в г.Самарканд, Республика Узбекистан. 

Во встрече приняли участие министры иностранных дел и старшие должностные лица МИД Китая, Ирана, Пакистана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В откровенной и прагматичной атмосфере взаимопонимания стороны провели всестороннее, глубокое и конструктивное обсуждение нынешней ситуации в Афганистане, перспектив ее развития, и заявили следующее:

Подтвердили приверженность развитию Афганистана как мирного, единого, суверенного и независимого государства, свободного от угроз терроризма и наркотрафика.

Подчеркнули важность формирования в Афганистане инклюзивной системы управления на основе широкого представительства, отражающего интересы всех сегментов афганского общества.

Отметили сложившуюся в Афганистане ситуацию в области безопасности, связанную с терроризмом, которая по-прежнему остается тяжелой, и подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества в сфере противодействия терроризму и безопасности между соседними странами и выстраиванию единого фронта борьбы с терроризмом.

Стороны указали, что все террористические группы, а именно – «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), «Аль-Каида», «Исламское движение Восточного Туркестана» (ИДВТ), «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП), «Освободительная армия Белуджистана» (ОАБ), «Джундалла», «Джаиш-Аль-Адль», «Джамаат Ансарулла», «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ) и другие террористические организации, базирующиеся в Афганистане, продолжают представлять серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности.

Подчеркнули важность борьбы с наркоугрозой, призвали оказать поддержку развитию программ по замене наркосодержащих культур, а также в борьбе с производством и торговлей наркотиками.

Подчеркнули необходимость поддержания международным сообществом диалога и связи с Афганистаном и призвали к принятию дальнейших мер для улучшения условий жизни людей и выразили уверенность в соблюдении афганскими властями основных прав человека, включая права всех этнических групп, женщин и детей, и предоставлении каждому гражданину Афганистана равных прав на участие в общественно-политической, экономической и культурной жизни страны.

Отметили актуальность координации региональных и международных усилий по обеспечению безопасности и стабильности в регионе, подчеркивая положительный вклад существующих региональных форумов, включая Ташкентскую международную конференцию "Афганистан: Безопасность и экономическое развитие" и Консультации по Афганистану в Московском формате. 

Выразили глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией, бедственным экономическим положением страны, заявив о готовности и далее оказывать гуманитарную помощь афганскому народу и поддержку в экономическом восстановлении Афганистана.

Отметили ключевую роль ООН в оказании гуманитарной помощи Афганистану, призвав международное сообщество активизировать чрезвычайную гуманитарную помощь народу Афганистана.

Подтвердили важность противодействия попыткам политизации гуманитарной помощи, в которой нуждается народ Афганистана, и подчеркнули, что распределение и использование гуманитарной помощи должно служить на благо простого афганского народа.

Подчеркнули, что содействие Кабулу в восстановлении национальной экономики позволит создать достойные условия жизни для населения и сократить миграционный поток за рубеж. 

Отметили основополагающее значение крупных международных энергетических, транспортных, коммуникационных, инфраструктурных и других проектов, реализуемых соседними странами для социально-экономического развития Афганистана, его активной интеграции в мировую экономику. 

Отметили инициативу Узбекистана по созданию Международной переговорной группы под эгидой ООН и инициативу Таджикистана по созданию "пояса безопасности" вокруг Афганистана и ожидают получения от инициаторов всеобъемлющих концептуальных записок.

Призвали страны, несущие основную ответственность за нынешнее бедственное положение в Афганистане, добросовестно выполнять обязательства по экономическому восстановлению и будущему развитию Афганистана.

Подтвердили запуск в ближайшее время трех заседаний рабочих групп: политико-дипломатической, экономической и гуманитарной, безопасности и стабильности.

Выразили признательность и благодарность узбекской стороне за проведение на высоком организационном уровне 4-го Совещания министров иностранных дел, а также поддержали предложение о проведении Пятой встречи министров иностранных дел в Ашхабаде в 2024 году или, при необходимости, в более ранние сроки.

УЗИНФОРМ

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