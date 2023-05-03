



Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с проведением конституционного референдума в Узбекистане



ОБЗОР ПРЕССЫ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. "30 апреля в Республике Узбекистан состоялся референдум по принятию Конституционного закона «О Конституции Республики Узбекистан».



По оценке российских наблюдателей, которые активно работали в составе мониторинговых миссий СНГ, ШОС, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, БДИПЧ ОБСЕ и других объединений, голосование носило открытый характер, прошло в спокойной обстановке. Органы власти республики создали все условия для проведения плебисцита в полном соответствии с международными нормами и общепринятыми демократическими принципами.



Согласно озвученной ЦИК Узбекистана предварительной информации, явка на референдум составила 84,54%, из них за принятие Конституционного закона высказалось 90,21% проголосовавших.



Итоги референдума наглядно демонстрируют высокую степень поддержки узбекистанским обществом политического курса Президента Узбекистана Ш.М.Мирзиёева и свидетельствуют о заинтересованности узбекистанцев в продолжении проводимых руководством республики реформ.



Приветствуем успешное проведение конституционного референдума в дружественном Узбекистане как важный этап политического развития страны. Подтверждаем принципиальный настрой на дальнейшее укрепление многопланового российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи