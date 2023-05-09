Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на встрече с членами палат Олий Мажлиса, представителями политических партий и общественности

ОБЗОР ПРЕССЫ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. "Уважаемые члены парламента, представители политических партий и общественности!

Уважаемые участники встречи!

Как известно, 30 апреля этого года в жизни нашей страны произошло очень важное, поистине историческое событие. Впервые на основе всенародного референдума мы приняли обновленную Конституцию.

Абсолютное большинство наших граждан, участвовавших в референдуме, голосовали с гордостью, осознавая: “Это – моя Конституция”.

Референдум наглядно показал, насколько в последние годы возросли политическое сознание, правовая культура и мировоззрение нашего народа. Этим историческим выбором народ Узбекистана еще раз продемонстрировал высокое доверие и полную поддержку реформ, начатых нами шесть лет назад. Таким образом, решением народа заложен прочный фундамент дальнейшего устойчивого развития нашей государственности и экономики.

Не это ли является свидетельством того, что каждый соотечественник, независимо от национальности, языка и религии, на собственном примере и жизни своей семьи ощущает происходящие в стране кардинальные преобразования?

Во всенародном обсуждении проекта Конституции, проводившемся на всех этапах до ее принятия, активно участвовали миллионы наших граждан. В связи с этим у нас есть все основания утверждать, что настоящим автором обновленной Конституции является наш народ.

Самое важное, теперь мы никогда не свернем с пути реформ, будем идти вперед и только вперед на основе новой системы “человек – общество – государство”.

Безусловно, волеизъявление нашего народа на референдуме, его высокое доверие возлагают на всех нас большую ответственность, призывают к достижению новых рубежей во имя обеспечения благополучия соотечественников, придают еще больше сил и энергии, воодушевляют на последовательное продолжение реформ.

Низко кланяюсь нашему многонациональному, мужественному и благородному народу, который, достойно выполнив свой высокий гражданский долг, активно участвовал со своими практическими предложениями и инициативами, идеями и мнениями в принятии Основного закона страны.

Выражаю искреннюю признательность уважаемым представителям старшего поколения, деятелям науки и культуры, интеллигенции, дорогим учителям и наставникам, медицинским работникам, предпринимателям, рабочим и служащим, умелым дехканам и фермерам, работникам кластеров, придающим новый импульс развитию отечественной экономики, председателям махаллей, помощникам хокимов, молодежным лидерам, женщинам-активистам и инспекторам профилактики, являющимся опорой общества, целеустремленной молодежи – строителям нашего будущего, одним словом, всем патриотам Узбекистана, которые самоотверженно участвуют в процессах обновления и преобразований, поддерживают нас во всех наших благих начинаниях.

Особую благодарность выражаю членам Конституционной комиссии, всем депутатам и сенаторам, представителям политических партий, которые вели диалог с народом, изучали мнения населения, внесли свой вклад в совершенствование Основного закона, а также ученым, отечественным и зарубежным экспертам, активно участвовавшим в разработке проекта закона на основе международных стандартов, работникам средств массовой информации, открыто освещавшим процесс референдума, международным наблюдателям, высказавшим свое объективное мнение.

Дорогие соотечественники!

Несомненно, 30 апреля – день, когда наш народ, сделав свой выбор, проголосовал за обновленную Конституцию, будет вписан яркой, незабываемой страницей в историю страны. Именно в этот день наш народ, многое повидавший на своем веку, высоко ценящий мирную жизнь, честь и достоинство человека, еще раз на деле подтвердил свою приверженность идеалам демократии, свободы, равенства, социальной справедливости и солидарности.

Продолжение добрых традиций, берущих истоки в нашей древней истории, обеспечение прав и свобод человека как высшей ценности, оказание уважения старшим, постоянный диалог с народом – именно в этом мы видим настоящую демократию.

Не случайно наш народ говорит: “Там, где царят сплоченность и согласие, есть и развитие”. Действительно, в стране, где народ живет в дружбе и взаимопонимании, обязательно будут благополучие и прогресс.

Наше главное богатство – это наш великий многонациональный народ, считающий Узбекистан своей священной Родиной. Самый высокий долг для каждого из нас – беречь как зеницу ока межнациональную дружбу и согласие в нашей прекрасной стране.

Уважаемые участники встречи!

В статье 1 обновленной Конституции твердо закреплено имеющее историческое значение положение о том, что Узбекистан – суверенное, демократическое, правовое, социальное и светское государство. Данные принципы, закрепленные волеизъявлением народа в Основном законе, – эти “пять основ”, определивших путь развития и судьбу нашей страны, – никогда не будут изменены.

Как известно, каждый день мир сталкивается со все новыми испытаниями, угрозами и вызовами. Даже самые авторитетные политологи и эксперты, “мозговые центры” не могут прогнозировать исход происходящих в мире противостояний и конфликтов.

В таких сложных условиях по каждому направлению работы, во всех принимаемых нами законах и решениях самым главным приоритетом для нас должны быть только интересы нашего народа, нашей Родины.

Для этого, во-первых, все мы должны всегда помнить, что нашей жизненно важной задачей является сохранение, дальнейшее укрепление и передача будущим поколениям независимости – несравненного, величайшего блага, вековой мечты наших предков.

Наш народ-созидатель, численность которого сегодня приближается к сорока миллионам, имеет трехтысячелетнюю историю государственности, богатую и уникальную культуру. Мы все ответственны за его судьбу, будущее и благополучную жизнь. В связи с этим сохранение и укрепление мира и стабильности в стране и впредь будет оставаться нашей важнейшей задачей.

С этой целью мы поднимем на новый уровень работу, направленную на обеспечение национальной безопасности, повышение боевого потенциала Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

Для обеспечения мирной и спокойной жизни в стране будем ускоренными темпами осуществлять концепции “Безопасный город”, “Безопасная махалля”, “Безопасная улица”. Поэтому государством и обществом будет всесторонне поддержана новая система – “пять опор махалли”. Мы мобилизуем все силы и возможности для дальнейшего укрепления атмосферы гражданского согласия, межнациональной дружбы и толерантности.

В нынешней сложной обстановке в мире мы продолжим миролюбивую внешнюю политику, будем развивать дружественные связи, сотрудничество во всех сферах с государствами ближнего и дальнего зарубежья.

В целях дальнейшего укрепления суверенитета страны будем разрабатывать новые инициативы и программы по преодолению проблем, связанных с глобальными климатическими изменениями, продовольственной безопасностью, энергетикой, логистикой, негативным воздействием дефицита водных ресурсов, активно работать в этих направлениях совместно с нашими партнерами.

Во-вторых, мы провозгласили Узбекистан социальным государством.

В стране более 2 миллионов 200 тысяч семей нуждаются в социальной защите. 55 процентов населения составляет молодежь.

В этой связи хочу обратить ваше внимание на один вопрос. В обновленной Конституции социальные обязательства государства увеличиваются в 3 раза. Сказать это легко, но чтобы осуществить это на практике, нам нужно немало потрудиться. На данные цели из Государственного бюджета необходимо ежегодно выделять дополнительно 30-40 триллионов сумов, в том числе для строительства сотен новых детских садов, школ и больниц.

В качестве приоритетной задачи задействуем также новые возможности для того, чтобы поднять на более высокий уровень молодежную политику, развитие сфер образования и воспитания, науки, культуры и спорта.

Еще больше расширим спектр социальных услуг для наших ветеранов, одиноких пожилых людей, лиц с инвалидностью, граждан, нуждающихся в особом внимании и заботе. Будем регулярно повышать размеры заработной платы, пенсий, пособий и стипендий.

Давайте зададимся вопросом: почему наш народ был так активен на референдуме? Почему он поддержал наши реформы? Потому что своими глазами видит огромную созидательную работу повсюду – в селах и аулах Каракалпакстана и областей, в махаллях и на улицах нашей столицы.

Приведу один пример. С прошлого года мы начали внедрение системы «Открытый бюджет» и все видим положительные результаты реализации этой инициативы на настроения людей.

Вместе с тем для удовлетворения растущих потребностей населения мы должны работать вдвое больше, чем сегодня.

Как вы хорошо знаете, мы признали наличие в стране бедности и осуществляем значимую работу по ее сокращению на основе отдельных программ.

С этой целью в деле обеспечения занятости и повышения доходов населения, особенно молодежи и женщин, налажены системы “трех тетрадей”, социального реестра, и мы достигли в этом весомых результатов.

Наши граждане ждут многого от обновленной Конституции и внедряемой новой системы.

Для создания достойных условий жизни населения необходимо прежде всего обеспечение экономического роста. Мы должны задействовать все имеющиеся возможности для доведения объема валового внутреннего продукта с нынешних 80 миллиардов долларов до 160 миллиардов долларов в ближайшие годы. Это означает, что объем ВВП на душу населения достигнет 4 тысяч долларов.

Ускоренными темпами мы продолжим работу по поддержке частного сектора, дальнейшему упрощению налогового администрирования, уменьшению участия государства в экономике. Будут привлечены крупные инвестиции, особенно в сферы сельского и водного хозяйства, промышленности, энергетики, транспорта, строительства.

В целом правительство до 1 августа разработает отдельную программу по каждому новому обязательству, взятому государством, с конкретным указанием средств, механизмов реализации, ответственных министерств и хокимиятов, а также должностных лиц, и представит ее в парламент.

В-третьих, в нашей Конституции мы впервые определили Республику Узбекистан как правовое государство.

В Конституции количество норм о гарантиях прав человека также увеличено в 3 раза. Это означает, что прежде всего будет обеспечено верховенство закона во всех сферах. Отныне все неясности в законах будут толковаться в пользу человека.

Самое важное, критерием деятельности каждого члена общества, особенно должностных лиц, должен стать подход: “Закон – священен, при любых обстоятельствах должна восторжествовать справедливость!”.

Наряду с этим для надежной защиты прав и свобод человека мы должны на практике обеспечить беспристрастное, справедливое и независимое рассмотрение дел в суде.

С этой целью в Основном законе определено, что без решения суда лицо не может быть задержано на срок более 48 часов, закреплено положение о том, что ограничение свободы возможно только на основе решения суда. Впервые отдельно установлено, что обвиняемый вправе не свидетельствовать против себя, то есть имеет право хранить молчание. Повышен статус адвокатов, закреплено, что они имеют равные правомочия со следователем и прокурором.

Конечно, внедрение в практику этих прогрессивных новшеств, внесенных в Основной закон, будет нелегкой задачей, многие общества лишь мечтают о таких изменениях. Для этого мы должны улучшать кадровый потенциал и укреплять материально-техническую базу судебно-правовых органов.

Самое важное, наряду с повышением знаний и квалификации, духовно-нравственного уровня следователя, прокурора, судьи, адвоката требуется также повышение правовой культуры населения, изменение мировоззрения каждого из нас.

Как бы ни было трудно, само время требует осуществить эту работу.

В-четвертых, мы решительно продолжим путь демократического развития.

В Основном законе мы еще больше усилили гарантии этого принципа. Нам необходима компактная и эффективная система управления, облегчающая проблемы человека и бизнеса, оказывающая им качественные услуги. Именно с этой целью мы приступили к административным реформам. На первом этапе сделаны компактными структуры правительства и министерств, изменены методы их работы. Очередная задача – повысить качество управления также на уровне областей и районов.

Моя самая большая мечта – создать по-настоящему демократичную систему, при которой махалля самостоятельно решает проблемы, волнующие людей. В связи с этим намечается передать на уровень махалли не менее 30 процентов полномочий органов сфер финансов, налогов и занятости.

Изменения в обновленной Конституции предусматривают также ряд политических реформ. В этом направлении осуществляются важные преобразования в деятельности парламента. В частности, количество исключительных полномочий Законодательной палаты с действующих 5 доведено до 12, а Сената – с 14 до 18.

В то же время конкретизированы полномочия палат. Так, вопросы формирования правительства, осуществления парламентского контроля за его деятельностью отныне отнесены к полномочиям Законодательной палаты.

Вместе с тем настало время нашим депутатам основное внимание уделить повышению качества и действенности законов, тесно работать совместно с правительством по эффективной организации их исполнения.

Необходимо направить деятельность Сената на решение вопросов, касающихся регионов, оказание всесторонего содействия местным Кенгашам, обеспечение исполнения законов на местах, особенно в махаллях.

Все это, естественно, возлагает большую ответственность на наших депутатов и сенаторов. Они должны больше встречаться с людьми на местах, слышать их проблемы, совместно с министрами и хокимами находить конкретные решения по каждому вопросу. От этого наша общая работа только выиграет.

В настоящее время самой действенной силой, доносящей голос и мнение народа до широкой общественности, государственных органов, являются средства массовой информации, журналисты.

В целях последовательного продолжения политики открытости в обществе твердо гарантируются свобода деятельности средств массовой информации, реализация их права на получение, использование и распространение информации.

Вместе с тем свобода слова означает и ответственность. Поэтому мы должны помнить, что главными требованиями к деятельности в информационном пространстве являются достоверность и объективность.

Также отдельное внимание будем уделять развитию институтов гражданского общества путем повышения роли негосударственных организаций и гарантирования их прав.

В-пятых, Узбекистан – светское государство. Так будет и впредь.

Это воля нашего народа, его твердый выбор, выраженный на референдуме.

Мы и далее будем обеспечивать свободу совести каждого гражданина независимо от его национальности, языка, вероисповедания и социального положения, создавать необходимые условия для свободной деятельности конфессий.

Последовательно продолжим политику обеспечения согласия и взаимного уважения между представителями разных наций и конфессий в стране. Мы никогда не допустим никаких проявлений радикализма в нашем обществе, использования религии в политических целях.

Уважаемые друзья!

С первого дня своей деятельности на посту Президента я постоянно повторяю: “Мы призваны служить нашему народу. Мы призваны создать для него достойную жизнь”.

Когда мы приступили к реформам, то столкнулись с очень многими проблемами и испытаниями, которых ранее себе не представляли. Вместе с нашим народом находим пути их решения, каждый вопрос решаем на месте. Ведь сутью и содержанием, главной целью обновленной Конституции является создание достойных условий для благополучной жизни народа. На пути к этой цели, как бы ни было трудно, мы изыскиваем необходимые, иногда даже более того, средства, используем все возможности.

Наш народ является самым справедливым судьей. Убежден – сегодня каждый наш соотечественник может сказать, что в его жизни происходят позитивные перемены.

Сейчас мы стоим на пороге еще более ответственного, решающего исторического этапа, вступаем в принципиально новый период развития страны. Приняв обновленную Конституцию, мы создали правовой фундамент Третьего Ренессанса в Узбекистане. Сегодня каждый соотечественник, стремящийся внести достойный вклад в достижение такой великой цели нашего народа, должен действовать, опираясь прежде всего на этот фундамент.

Основной закон открывает безграничные возможности для воплощения в жизнь надежд и устремлений прежде всего подрастающего поколения, формирования прочной основы его будущего.

В связи с этим сегодня я подписал два важных Указа.

Первый Указ предусматривает конкретные задачи по внедрению в жизнь обновленной Конституции, широкому разъяснению среди населения ее сути и содержания с целью обеспечения исполнения.

В этом смысле в целях превращения каждого положения и статьи нашего Основного закона в норму жизни общества, особенно молодежи, расширения ее знаний и мировоззрения в этом направлении, глубокого изучения в каждой махалле, образовательном учреждении, организации и на предприятии необходимо создание учебных программ, учебников и пособий.

Также, пользуясь полномочиями, предоставленными Президенту страны статьей 128 обновленной Конституции, я подписал второй важный Указ. В соответствии с ним в стране будут проведены досрочные Президентские выборы.

Безусловно, возникает естественный вопрос, какова объективная необходимость принятия такого решения.

Почему я по собственной инициативе отказываюсь от оставшихся трех с половиной лет президентского срока?

Как вы сами видите, согласно Основному закону, во-первых, реформируются все звенья власти, серьезно меняются отношения и баланс между ними.

Во-вторых, обновленная Конституция выдвигает перед Президентом, парламентом, правительством, министрами, хокимами безотлагательные, новые политические и социально-экономические задачи.

В-третьих, народ ждет от нас чрезвычайно важных и актуальных преобразований и реформ во всех сферах.

В-четвертых, в настоящее время, когда в мире и в нашем регионе происходят сложные процессы, поиск и реализация правильного и эффективного пути развития становятся самым острым, безотлагательным вопросом.

В связи с этим хочу обратиться ко всему нашему народу.

Уважаемые соотечественники, как все вы знаете, сегодня мы ставим перед собой еще более высокие цели и рубежи.

Мы и впредь по каждому вопросу, касающемуся жизни общества и государства, нашего сегодняшнего и завтрашнего развития, всегда будем советоваться и действовать только в согласии с вами, нашим мудрым и великодушным народом.

Ведь в нашем Основном законе закреплено, что народ является единственным источником государственной власти. С этой точки зрения вполне закономерно, что в системе обновленной государственной власти наш народ, еще раз повторю, только народ дает мандат руководителю, которому он доверяет.

Думаю, что в нынешних условиях это будет самым правильным и справедливым решением.

Выборы пройдут в полном соответствии с законом, открыто и прозрачно. Убежден, что при этом политические партии, кандидаты в Президенты выдвинут новые идеи и инициативы, которые послужат миру и процветанию страны, росту благосостояния народа.

Дорогие соотечественники!

Хочу еще раз подчеркнуть: какими бы высокими и сложными ни были намеченные нами рубежи, у нас есть все возможности, чтобы их достичь.

Источником сил и энергии на этом пути станут для нас наследие великих предков, созидательная мощь, интеллектуальный и духовный потенциал, предприимчивость и трудолюбие нашего народа.

Убежден, что вместе с вами, со всем нашим народом мы обязательно достигнем стоящих перед нами благородных целей. Новый Узбекистан мы построим вместе, сплотившись плечом к плечу, в согласии и единстве.

Желаю всем вам здоровья, новых успехов, счастья на этом пути.

Пусть Всевышний всегда поддерживает нас во всех наших благих начинаниях!

Благодарю за внимание."

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