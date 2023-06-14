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Государства-члены и партнеры НАТО обсуждают вопросы энергетической безопасности
14.06.2023 17:37

ОБЗОР ПРЕССЫ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. 5 июня Военный комитет НАТО провел встречу с некоторыми партнерами – Азербайджаном, Алжиром, Иорданией, Кувейтом и Узбекистаном – для обсуждения вопросов энергетической безопасности и последующих вызовов, а также приоритетных областей, в которых можно было бы получить выгоду от укрепления военного сотрудничества в рамках существующих партнерств. Эта встреча является второй в тематической серии.

Открывая встречу, заместитель председателя Военного комитета НАТО генерал-лейтенант Лэнс Ландрум поприветствовал военных представителей партнеров, подчеркнув при этом важность решения общих задач и обсуждения вопросов глобальной безопасности, поскольку партнерские отношения составляют основу нашей совместной безопасности. “Развивая тесную коммуникацию и сотрудничество с нашими партнерами, мы можем позитивно формировать стратегическую и глобальную среду, укреплять нашу безопасность и отстаивать наши ценности во все более конкурентном и сложном мире, одновременно защищая нормы, лежащие в основе международного порядка", - подчеркнул он.

В качестве первого докладчика директор Центра передового опыта НАТО в области энергетической безопасности полковник Дариус Узкурайтис проинформировал Комитет о важнейшей роли, которую его учреждение играет в поддержке НАТО и стран-партнеров, и подчеркнул, что энергетическая безопасность - это не отдельный вопрос, а целый ряд соображений, охватывающих все три подразделения НАТО. основные задачи. Он отметил, что страны несут ответственность за обеспечение своей жизнестойкости, особенно когда речь заходит о критически важной инфраструктуре и энергетической безопасности.

Затем Военный комитет НАТО заслушал представителей партнеров - Азербайджана и Иордании. Военный представитель в Азербайджане полковник Агаверди Гулиев и доктор Эсмира Джафарова рассказали о стратегии энергетической безопасности страны и отметили их усилия по диверсификации источников и маршрутов природного газа, а также по экспорту возобновляемых источников энергии. Военный представитель Иордании полковник Мохаммад Хассан рассказал о стратегическом видении своей страны, подчеркнув ее приоритеты в области энергетической безопасности, которые сосредоточены на снижении рисков путем уменьшения зависимости от импортируемой энергии, защите жизненно важных энергетических объектов, включая меры кибербезопасности, для обеспечения национальной стабильности; и построении стабильной, надежной и устойчивой энергетический сектор.

В своем заключительном слове генерал-лейтенант Ландрум подчеркнул важность сегодняшних обменов мнениями, которые поддерживают стремление НАТО повысить свою энергетическую безопасность. “Сотрудничество с партнерами имеет решающее значение для развития более стабильных и надежных поставок энергии, источников и альтернатив. Такое заседание Военного комитета обеспечивает идеальную платформу для обмена мнениями по этим аспектам. Сегодняшние дискуссии демонстрируют, что существует аппетит к дальнейшим обменам мнениями по этой теме, а также потенциал для расширения сотрудничества между союзниками и партнерами по НАТО”, - заключил он.

УЗИНФОРМ

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