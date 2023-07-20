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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 67     всего 100%

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Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом саммите глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива
20.07.2023 15:11

ОБЗОР ПРЕССЫ, 20 июля. /УЗИНФОРМ/. "Во имя Аллаха милостивого и милосердного!

Уважаемые главы делегаций!

Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Искренне рад приветствовать всех вас на первом саммите «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива».

Мы давно ждали этой исторической встречи в прекрасном городе Джидда, который является символическими воротами священной Мекки.

Присоединяюсь к словам благодарности в адрес Служителя двух святынь – Его Величества Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда, а также Его Королевского Высочества Наследного принца, Председателя Кабинета Министров, нашего брата Мухаммада бин Салмана Аль Сауда за инициативу проведения этого авторитетного саммита и его организацию на высоком уровне.

Уважаемые участники саммита!

Народы Центральной Азии и региона Залива издревле прочно связывают тесные торговые отношения, общие ценности и традиции, а главное, наша священная религия Ислам.

Мы гордимся огромными заслугами наших великих мыслителей и ученых в развитии исторических отношений между Мавераннахром и Аравийским краем.

Одним из них является выдающийся ученый-теолог Имам Аль Бухари, которого также называют «Султан всех мухаддисов».

Мы горды тем, что двое из шести самых известных богословов мусульманского мира родились и выросли в нашем регионе, а древняя Бухара получила славу как «Куббатул Ислам» - «Купол Ислама».

Известно, что в начале IX века в Академии «Дом мудрости» в столице государства Аббасидов свою научную деятельность осуществляли более 200 ученых из Центральной Азии. А такие наши великие ученые, как Муса Аль-Хорезми, Ахмад Фергани, Абу Рейхан Беруни, Ибн Сина, создали свои бесценные научные труды именно на прекрасном, совершенном арабском языке, прославившись на весь мир.

Священный Мусхафи Шариф – Коран Усмана в настоящее время бережно хранится в нашей столице, это также свидетельствует о том, что связи между нашей страной и арабской землей имеют древние
и глубокие корни.

Таких примеров можно привести еще много. Мы готовы направить все усилия на то, чтобы объединяющие нас великая история и наследие служили прочной основой для наших современных отношений.

Уважаемые главы делегаций!

Несмотря на существующие вызовы и угрозы, наши регионы продолжают оставаться пространством мира, стабильности и прогресса.

Неоценима роль государств Залива, обладающих огромными экономическими, природными и интеллектуальными ресурсами, в обеспечении глобальной стабильности и энергетической безопасности.

Сегодня страны Центральной Азии и Залива рассматривают друг друга в качестве надежных и долгосрочных партнеров. Хотел бы с удовлетворением особо отметить, что в последние годы отношения Узбекистана с государствами Залива вышли на новый уровень.

На сегодняшний день общий объем портфеля проектов, осуществляемых в нашей стране совместно с вашими ведущими компаниями и банками превышает 20 миллиардов долларов.

Основываясь на нашем положительном опыте, мы предлагаем расширить практическое сотрудничество между двумя регионами в следующих сферах.

Во-первых, в политической сфере. Мы выступаем за развитие широкомасштабных связей в разных форматах.

С целью сближения наших братских государств и народов было бы целесообразно совместно изучить вопрос разработки в будущем многостороннего Соглашения о дружбе, региональной взаимосвязанности и сотрудничестве.

Второе направление – это сотрудничество в области высоких технологий и инвестиций.

Нам необходимо создать платформы взаимодействия и рабочие механизмы в области инноваций, «искусственного» интеллекта, «зеленой» экономики, цифровизации, «умного» сельского хозяйства, нано- и биотехнологий.

В связи с этим предлагаю создать совместный Совет инвесторов с участием представителей бизнеса наших стран и провести его первое заседание в Самарканде.

Мы заинтересованы в эффективном использовании потенциала инвестиционных фондов и расширении деятельности ведущих банков, созданных в нашем регионе партнерами из Залива.

Также считаю важным принятие отдельной «Дорожной карты» с целью совместной реализации проектов в области «зеленой» энергетики.

На сегодняшний день совместно с такими ведущими компаниями, как АCWA Power, Мasdar, Мubadala, TACA, Nebras Power строим солнечные и ветряные станции общей мощностью более 15 гигаватт, а также реализуем проекты по энергохранилищам.

В следующем месяце совместно с Саудовской Аравией мы запустим крупный проект по производству «зеленого» водорода.

Третье направление – усиление торговой и транспортной взаимосвязанности.

Актуальным является введение режима свободной торговли со странами Залива, гармонизация технических регламентов и развитие электронной торговли. В связи с этим нашим экспертам следует проработать вопрос разработки и принятия многостороннего Торгового соглашения.

Мы готовы внедрить механизмы поставок органической сельскохозяйственной продукции в страны Залива в рамках обеспечения продовольственной безопасности.

В сфере транспорта и транзита предлагаю следующее: применение наиболее благоприятных тарифов на Срединном транспортном коридоре; широкое использование существующих мультимодальных коридоров, идущих через Афганистан; увеличение прямого авиасообщения через целевое субсидирование.

Призываю вас также принять активное участие в стратегическом проекте строительства Трансафганской железной дороги, которая соединит страны Залива с нашим регионом по ближайшему и наиболее удобному маршруту. Эта дорога позволит сократить транспортные расходы и сроки доставки грузов в два раза.

Налаживание регулярного диалога наших министров торговли и транспорта с целью разработки и реализации конкретных предложений в данных направлениях послужит общим интересам.

Следующее важное направление – экология и изменение климата.

В Дубае в текущем году состоится Глобальный климатический саммит, что свидетельствует о международном признании достижений стран Залива в этом направлении.

Важно также, что «Зеленая инициатива Ближнего Востока» Саудовской Аравии вносит значительный вклад в кардинальное улучшение экосистемы региона.

Уверен, что вы поддержите нашу идею разработке совместной международной исследовательской программы на базе созданного в нашей стране Университета по изучению окружающей среды и изменения климата Центральной Азии.

Хотел бы обратить ваше внимание на пятое направление – сферу туризма.

С целью увеличения числа туристов из стран Залива мы ввели безвизовый режим для жителей этих государств.

Было бы целесообразно создать единое безвизовое туристическое пространство «Залив – Центральная Азия», современные кластеры и увеличить количество совместных туристических продуктов.

Кроме того, предлагаю провести форум ведущих туроператоров наших регионов в городе Хиве, который объявлен Туристической столицей исламского мира в 2024 году.

В гуманитарном направлении – мы еще больше сблизим наши братские народы, организовав взаимные национальные недели культуры и выставки культурного наследия.

В настоящее время в Узбекистане хранится более ста тысяч редких рукописей. В этой связи с признательностью отмечаем реализацию в нашей столице крупного проекта в данной сфере при поддержке Султаната Оман.

Уважаемые участники заседания!

Мы должны совместно бороться с наблюдающимися в мире проявлениями исламофобии и предпринимать практические шаги в данном направлении в рамках Организации исламского сотрудничества.

В общем, считаю, что пришло время пересмотреть ответственность и задачи данной Организации.

Само время требует усиления наших контактов в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом и наркотрафиком, а также в защите молодежи от распространения подобных угроз через Интернет и другие средства.

Хочу также обратить ваше внимание на афганскую проблему. Без установления прочного мира в этой стране невозможно обеспечить не только региональную, но и глобальную безопасность.

В этом плане мы положительно оцениваем результаты первой встречи специальных представителей, состоявшейся в мае текущего года в Дохе по инициативе правительства Катара и Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

В целом наши регионы должны еще более активно, с высоких трибун привлекать внимание всего мира к проблемам Афганистана, внести достойный вклад в улучшение жизни афганского народа.

Уважаемые участники саммита!

Сегодняшний диалог, высказанные идеи и предложения продемонстрировали, что наши отношения имеют огромный потенциал развития.

Наши регионы начинают все больше открываться друг другу для широкомасштабного сотрудничества.

И за это я хотел бы еще раз выразить благодарность нашему брату, Его Королевскому Высочеству Наследному принцу Мухаммаду Аль Сауду.

В целях последовательного продолжения таких открытых и плодотворных встреч предлагаю провести наш следующий саммит в Узбекистане.

Безусловно, результаты нашего сегодняшнего исторического саммита послужат тому, что многогранные отношения между регионами Центральной Азии и Залива будут подняты на новый, еще более высокий  уровень.

Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ

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