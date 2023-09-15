Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

ОБЗОР ПРЕССЫ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. Уважаемые главы делегаций!

Искренне приветствую всех участников очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Прежде всего хочу присоединиться к словам признательности в адрес Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона за традиционно тёплое гостеприимство и прекрасную организацию саммита.

Рад видеть на нашей встрече Президента Азербайджанской Республики, уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева. Ваше участие является ещё одним подтверждением глубокой исторической взаимосвязанности и нынешнего высокого уровня сотрудничества стран региона с Азербайджаном.

Приветствую также высокого представителя Организации Объединённых Наций господина Каху Имнадзе. Отмечу, что возглавляемый им Региональный центр превентивной дипломатии играет важную роль в развитии многопланового партнёрства в Центральной Азии.

Уважаемые коллеги!

Проведение нынешней, пятой Консультативной встречи и выдвинутые сегодня инициативы демонстрируют наше стремление укреплять отношения доверия, добрососедства и партнёрства, наращивать практическое взаимодействие.

Благодаря общим усилиям удалось серьёзно продвинуться в решении жизненно важных вопросов и наполнить наше сотрудничество качественно новым содержанием.

Регулярный характер приобрели наши политические контакты и межпарламентские обмены. Запущены различные платформы для диалога и сотрудничества.

В эти дни в Душанбе успешно проходят ставшие традиционными встречи женщин-лидеров, ректоров, учёных, молодёжи, экономический форум и выставки, целый ряд культурно-гуманитарных мероприятий.

Самое главное – в Центральной Азии укрепляются стабильность и единство. Наш регион становится одним из важных центров экономического роста и инвестиционной активности, вновь возвращает себе историческую роль транспортного хаба, соединяющего Запад с Востоком и Север с Югом.

За последние годы совокупный валовой продукт стран региона увеличился на 40 процентов. Наблюдается устойчивый рост торговли между странами Центральной Азии. Так, товарооборот вырос более чем в 2,5 раза. Объёмы взаимных инвестиций увеличились почти в 6 раз, приток прямых иностранных инвестиций – на 45 процентов. Кроме того, почти в два раза выросли показатели внутрирегионального туризма.

Уважаемые участники встречи!

Результатом общих усилий стала тесная координация стран региона на международных площадках. Сегодня мы выступаем с единой позицией по многим актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.

С 2017 года наши страны инициировали принятие 8 резолюций Организации Объединённых Наций по важным аспектам развития и партнёрства в Центральной Азии.

Всё это получает высокую оценку и широкое признание со стороны международного сообщества. Свидетельством тому является учреждение более10 форматов сотрудничества «Центральная Азия плюс». Считаем важным на уровне министров иностранных дел выработать общие подходы к нашей совместной работе в рамках этих форматов.

Уважаемые коллеги!

Сегодня все наши страны в полной мере ощущают последствия наблюдающегося нарастания геополитического соперничества и противоречий.

Речь идёт о нарушении торговых и транспортно-логистических цепочек, ограничениях в доступе к инвестициям и технологиям, обострении проблем энергетической и продовольственной безопасности. Особую обеспокоенность вызывают климатические изменения.

Возможность эффективного противодействия этим угрозам напрямую зависит от консолидации совместных усилий, направленных на углубление многопланового партнёрства.

В этой связи хочу высказать ряд предложений по перспективам нашего дальнейшего взаимодействия.

Первое. Торгово-экономическое сотрудничество является основным драйвером регионального партнёрства и интеграции. Мы в Узбекистане создаём все необходимые условия для развития практического взаимодействия в этом направлении со всеми странами региона.

Считаем, что в целях увеличения объёмов товарооборота необходимо скорейшее формирование полноценной зоны свободной торговли без изъятий и ограничений.

В этой связи предлагаем принять комплексную региональную Программу, предусматривающую формирование устойчивых торгово-логистических цепочек в регионе, открытие и расширение центров приграничной торговли и кооперации, гармонизацию законодательства и устранение барьеров во взаимной торговле, создание единых электронных платформ таможенного администрирования, санитарного и фитосанитарного контроля, сертификации происхождения товаров, запуск региональной площадки электронной торговли.

Для реализации этих задач предлагаем запустить механизм регулярных встреч министров, ответственных за внешнеторговую деятельность.

Второе. Развитие промышленной кооперации. У нас уже есть примеры успешного партнёрства в данной сфере. Это выпуск легковых автомобилей, бытовой техники, текстильной продукции и продовольственных товаров, приграничные зоны кооперации с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном, а также Азербайджаном.

Перспективными направлениями дальнейшего углубления сотрудничества и реализации крупных промышленных проектов могут стать производство минеральных удобрений, полимеров, готовых изделий из металлов, сборка сельхозтехники, выпуск готовой текстильной и пищевой продукции с экспортом в третьи страны.

Для придания системного характера нашим совместным усилиям предлагаем разработать Стратегию развития промышленной кооперации стран Центральной Азии на долгосрочную перспективу.

Третье. Транспортная взаимосвязанность. С учётом географической отдалённости от основных внешних рынков доля затрат на транспортировку грузов в наших странах доходит до 50 процентов от конечной стоимости товаров. В то же время среднемировой показатель не превышает 11 процентов. В результате наши экономики вынуждены нести транспортную нагрузку в два – три раза больше, чем в развитых странах.

В целях дальнейшего повышения транспортного потенциала наших стран предлагаю в рамках встреч отраслевых министров разработать Соглашение о транспорте и транзите в Центральной Азии, сформировать конкретные механизмы продвижения эффективных транспортных коридоров для выхода на рынки Китая, стран Южной Азии и Ближнего Востока, Евросоюза с применением сквозных тарифов, выгодных для бизнеса, подготовить Программу мер по либерализации рынка транспортных услуг, оптимизации разрешительных процедур, рассмотреть вопросы создания интегрированной цифровой Платформы международных перевозок.

Предлагаю к нашей совместной работе активно подключить азербайджанских партнёров.

Четвёртое. Обеспечение энергетической безопасности. К сожалению, темпы развития энергетической инфраструктуры в регионе не успевают за скоростью индустриализации и урбанизации, а также демографическим ростом. Сегодня это серьёзный вызов долгосрочному устойчивому развитию наших стран.

В этих условиях выступаем за дальнейшее расширение взаимодействия наших отраслевых министерств и национальных компаний в области проведения геологоразведочных работ и освоения перспективных месторождений, расширения действующей и создания современной инфраструктуры хранения и поставок энергоносителей.

Кроме того, важным направлением нашего сотрудничества должно стать строительство новых магистралей для передачи электроэнергии.

Наш регион обладает также значительным потенциалом для развития гидроэнергетики. Мы совместно прорабатываем проект строительства ГЭС на реке Зарафшан в Таджикистане, активно решаем вопросы реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане.

Вместе с тем считаем, что устойчивое развитие региона невозможно без диверсификации источников энергии, привлечения инвестиций и технологий в сферу альтернативной энергетики и производство «зелёного» водорода.

Пятое. Обеспечение продовольственной безопасности. Недавно в Самарканде мы провели международную конференцию под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций с участием министров и экспертов из более чем 30 стран мира.

В ходе дискуссий были вновь отмечены уязвимые точки в нашем регионе. Это недостаточное научно-технологическое развитие аграрного сектора, острый дефицит водных ресурсов, длинные и неэффективные цепочки создания дополнительной стоимости, неустойчивость к климатическому кризису и логистическим сбоям, вопросы здорового питания.

Считаем важным объединить усилия и подготовить при поддержке ФАО региональную Программу партнёрства в этой сфере.

Подчеркну, что возможности наших стран позволяют не только в полном объёме обеспечивать потребности внутрирегионального рынка, но и стать важным экспортёром продовольствия.

Шестое. Противодействие климатическим вызовам становится важнейшим фактором обеспечения устойчивого развития региона.

В этой связи намерены весной следующего года провести первый Самаркандский международный форум, посвящённый климатической повестке Центральной Азии. Приглашаю делегации стран региона принять активное участие в его работе.

Надеемся, что по итогам работы форума будет подготовлен проект резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций «Центральная Азия перед глобальными климатическими вызовами: консолидация ради общего процветания».

Нашим практическим вкладом в обеспечение климатической устойчивости и «зелёного» развития может стать также принятие Региональной стратегии по вопросам адаптации к изменению климата.

Для формирования единой климатической повестки региона и совместного принятия действенных мер предлагаем учредить многостороннюю платформу «Центральноазиатский климатический диалог» на уровне министров экологии.

Уважаемые коллеги!

Нашим ключевым приоритетом традиционно является культурно-гуманитарное сотрудничество, которое основывается на общих истории, традициях, культуре и ценностях – единстве и разнообразии уникальной Центральноазиатской цивилизации.

Проведение совместных Дней культуры, искусства и кино, «вечеров дружбы», молодёжных форумов, встреч творческой интеллигенции, научных симпозиумов и спортивных соревнований должно стать доброй традицией.

В целях обеспечения системности работ в данном направлении предлагаем принять План действий по углублению культурно-гуманитарного взаимодействия стран Центральной Азии.

Одновременно необходимо активно использовать возможности средств массовой информации и неправительственных организаций, современные информационно-коммуникационные технологии в продвижении на международной арене нашего уникального культурно-исторического и духовного наследия. Практическим шагом в данном направлении станет создание Международной медиа-платформы «История и культура Центральной Азии: одно прошлое и общее будущее» с привлечением учёных и представителей широкой общественности для формирования общерегионального контента. Всё это послужит укреплению взаимопонимания и общерегиональной идентичности.

Уважаемые участники саммита!

Несомненно, наше будущее – это наша молодёжь. В этом плане подписываемое сегодня Соглашение об общих направлениях молодёжной политики государств Центральной Азии приобретает особое значение.

Для консолидации наших усилий по развитию компетенций молодых людей, содействию их профессиональной подготовке и обеспечению занятости предлагаем при участии профильных международных организаций создать Центр расширения возможностей и самореализации молодёжи Центральной Азии.

Также считаем важным учредить региональные научно-образовательные гранты и стипендии для талантливой молодёжи наших стран в честь таких великих центральноазиатских мыслителей, учёных и философов, как Аль-Хорезми, Фараби, Джами, Махтумкули, Чингиз Айтматов.

В целях ограждения молодого поколения от экстремистской идеологии полагаем необходимым разработать Комплексную региональную программу сотрудничества в сфере противодействия радикализации молодёжи.

Уважаемые главы государств!

Одним из важных направлений считаем расширение сотрудничества в сфере безопасности.

Нам нужен постоянный и доверительный обмен мнениями для выработки коллективных решений по упреждению и противодействию общим вызовам и угрозам.

В этой связи поддерживаем предложение о проведении регулярных Совещаний по вопросам безопасности при координирующей роли Секретарей Советов безопасности наших государств.

Предлагаем приступить к разработке Межгосударственной программы по защите и укреплению границ стран Центральной Азии.

Важно продолжить совместные учения по отработке сценариев противодействия традиционным и новым угрозам безопасности.

Считаем востребованным формирование Региональной системы прогнозирования, предотвращения, раннего оповещения и совместного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Уважаемые участники саммита!

Одним из ключевых факторов, напрямую влияющих на безопасность и стабильность в Центральной Азии, остаётся обстановка в Афганистане.

Крайне важен постоянный и открытый диалог с нынешними властями Афганистана, интеграция этой страны в региональные экономические процессы.

Узбекистан намерен и далее оказывать необходимое содействие афганскому народу, предоставлять в этих целях Международный хаб в Термезе для гуманитарной помощи, продолжить обучение афганских граждан в специально созданном Образовательном центре.

Наряду с дальнейшим продвижением проекта строительства Трансафганской железной дороги считаем крайне востребованным восстановление внутренних транспортных артерий Афганистана.

Кроме того, важен диалог с афганской стороной по вопросам безопасности границ, водопользования и развития торговли.

Убеждён, что взаимодействие с афганскими властями должно исходить из общего понимания наших интересов, носить согласованный характер. Для этого предлагаем создать Контактную группу на уровне спецпредставителей стран Центральной Азии по Афганистану.

Уважаемые коллеги!

Считаем необходимым выработать механизмы повышения эффективности наших встреч и реализации договорённостей. В этой связи поддерживаем предложение об учреждении Совета национальных координаторов по делам Консультативных встреч.

Кроме того, для расширения практического взаимодействия по всему комплексу торгово-экономической повестки предлагаем создать Экономический совет государств Центральной Азии.

В завершение хочу выразить уверенность, что результаты сегодняшней встречи послужат дальнейшему укреплению дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства наших стран, развитию полномасштабного регионального сотрудничества.

Благодарю за внимание.

УЗИНФОРМ