



Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной открытию памятника Народному артисту Узбекистана Батыру Закирову



ОБЗОР ПРЕССЫ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. "Дорогие соотечественники!



Уважаемые деятели культуры и искусства!



Сегодня в нашей стране большой праздник искусства – в самом центре Ташкента открывается памятник славному сыну Узбекистана, Народному артисту республики Батыру Закирову.



Сердечно поздравляю с этим радостным событием всех вас, родных и близких выдающегося артиста, его учеников и поклонников, весь наш народ.



Уважаемые друзья!



Мы хорошо знаем, что в течение столетий наша благословенная земля взрастила множество великих ученых, поэтов и мыслителей, зодчих и инженеров, художников, певцов и композиторов. В XX веке в мир искусства вошел достойный последователь этих уникальных личностей – Батыр Закиров.



Он родился и вырос в интеллигентной среде, в семье Народного артиста Узбекистана Карима Закирова и певицы Шохисты Саидовой. Батыру Закирову судьбой было предначертано стать основателем узбекского эстрадного искусства.



В то время на сценах республики и бывшего Союза выступало немало замечательных исполнителей, уже достигших вершин славы. Конечно, нелегко было занять достойное место среди таких мэтров.



Однако благодаря дарованному Всевышним неповторимому таланту и высоким человеческим качествам Батыру Закирову удалось создать поистине непревзойденные шедевры. Для достижения столь высокого уровня творчества он прежде всего черпал вдохновение в древней истории и богатейшей культуре, классическом музыкальном наследии узбекского народа, национальных и общечеловеческих ценностях.



Батыр Закиров, несмотря на жизненные трудности, обладал сильной волей и стойкостью, всегда стремился к благородным целям.



В 1955 году певец был в самом расцвете творческих сил, когда его поразил тяжелый недуг. Он пережил несколько сложных хирургических операций. Врачи были вынуждены запретить артисту петь, чтобы сохранить жизнь.



Однако сын узбекской земли, в самом имени которого отражен его несгибаемый дух, говорил: «Петь – значит жить». И до конца своих дней оставался верен этому принципу, пел еще более вдохновенно, пробуждая в сердцах людей самые чистые и добрые чувства.



Такое мужество, такая преданность искусству, несомненно, достойны самого искреннего восхищения.



Дорогие соотечественники!



В тот непростой период были, к сожалению, и те, кто с завистью, недоброжелательно относился к успехам, славе и таланту Батыра Закирова. Но он, считавший жизнь ареной борьбы, мужественно преодолевал все преграды.



В кристально чистом голосе великого певца звучали вековые мечты и чаяния нашего народа, вера в светлые дни.



За короткое время он стал любимым артистом для многих тысяч поклонников в бывшем Союзе. С большим успехом представлял узбекское искусство во всех крупных городах СССР, многих культурных столицах мира. Песенный репертуар артиста был очень широким, как и его прекрасная душа. В Индии его воспринимали как индийского певца, французы – как французского, арабы – как арабского.



Особенно большую, мировую славу принесли Батыру Закирову парижские гастроли 1966 года. Мало кому в мире выпадало счастье дважды – обратите внимание, дважды – выступать на знаменитой сцене театра «Олимпия».



Мы можем по праву гордиться нашим легендарным артистом, своим уникальным талантом завоевавшим мировую сцену.



Уважаемые участники торжества!



Батыр Закиров прожил короткую жизнь – всего 49 лет. В 29 лет он был удостоен звания Народного артиста Узбекистана. В результате почти 30-летней деятельности он оставил после себя яркое и богатое творческое наследие.



Волшебный голос певца звучал в каждом доме в стране, занял прочное место в золотом фонде нашего искусства и в сердце народа.



Он был великой личностью, благородным и добрым человеком, на протяжении всей жизни стремился к новому, вел неустанный поиск. Следует отметить, что он сумел органично соединить восточный фольклор и современное эстрадное искусство и создал творческий коллектив «Мюзик-холл», как артист и композитор был заботливым наставником многих молодых дарований. В частности, неоценима заслуга Батыра Закирова в появлении в республике популярного ансамбля «Ялла».



Вот уже 50 лет этот музыкальный коллектив и его бессменный руководитель Фаррух Закиров, наш известный певец, удостоенный высокого звания «Народный артист» в шести странах, своими песнями прославляет во всем мире родной Узбекистан.



Я также рад видеть на нашем сегодняшнем мероприятии Народную артистку Узбекистана Гавхар Закирову, Равшана и Баходира Закировых, многих других представителей этой творческой династии. Особенно большую признательность хочу выразить Гавхар Закировой за ее самоотверженную и благородную работу в сфере духовности и просветительства, проводимую в наших городах и селах, высокие заслуги в воспитании молодежи.



Дорогие друзья!



Батыр Закиров был большим патриотом. Искренне и преданно любил родной Узбекистан, нашу столицу – Ташкент. Тема любви к Родине была лейтмотивом в его творческой деятельности как художника, литератора и актера.



В 70-е годы прошлого века он создал либретто к опере «Леопард из Согдианы» о народном герое Спитамене, премьера которой с успехом прошла на сцене Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои.



Все это свидетельствует о том, каким многогранным талантом он обладал.



Уважаемые соотечественники!



Обеспечение прав и интересов, возвеличивание достоинства человека является приоритетным направлением политики Нового Узбекистана. С этой целью в стране осуществляется также большая работа по увековечению немеркнущей памяти нашего выдающегося артиста Батыра Закирова, изучению его богатого творческого наследия.



В 2021 году было принято специальное постановление и широко отмечено 85-летие со дня рождения певца.



Именем Батыра Закирова названа эта прекрасная и благоустроенная улица, на которой расположена Государственная консерватория Узбекистана, где он учился.



Учреждена национальная премия имени великого артиста, регулярно проводится республиканский смотр-конкурс эстрадных исполнителей. Создаются научные и художественные произведения, документальные фильмы и спектакли, организуются научные конференции, творческие встречи и вечера, посвященные Батыру Закирову.



При Государственной консерватории Узбекистана создан Институт национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова. Уверен, что юноши и девушки, обучающиеся сегодня в этом вузе, станут такими же знаменитыми артистами, как Батыр Закиров, желаю им всем успехов.



Недавно прошел превратившийся в яркий праздник вечер памяти Батыра Закирова с участием представителей общественности страны и известных деятелей искусства – его друзей, прибывших из зарубежных государств. Этот музыкальный форум стал еще одним проявлением глубокого уважения к великому сыну нашего народа.



Дорогие друзья!



Несомненно, величественный монумент, который сегодня мы с вами открываем, является символом памяти Батыра Закирова. Но, думаю, вы согласитесь со мной, что самым достойным памятником великому артисту станут наши реформы, направленные на развитие культуры и искусства в Новом Узбекистане, и их эффективные результаты.



В настоящее время в действующих в республике сотнях школ музыки и искусства, техникумах и колледжах, институтах в сфере культуры, Государственной консерватории получают образование и воспитание тысячи талантливых юношей и девушек. Несомненно, Батыр Закиров был бы рад видеть, что эти одаренные молодые люди становятся достойными продолжателями традиций узбекского национального искусства, гармонично развитыми личностями, настоящими патриотами.



Следует особо отметить, что творческий феномен Батыра Закирова – это целая эпоха в истории нашего национального искусства.



В целях продолжения начатой нами работы по увековечению памяти великого артиста, глубокому изучению и популяризации в мире его богатого наследия Кабинету Министров поручается в двухмесячный срок подготовить проект соответствующего постановления. В нем, в частности, следует предусмотреть строительство в Ташкенте Мемориального музея Батыра Закирова, организацию Международного конкурса эстрадного искусства имени Батыра Закирова, учреждение государственной стипендии его имени для студентов высших учебных заведений в области культуры и искусства, создание художественного фильма о его жизни и деятельности, всестороннюю поддержку Фонда и Национального эстрадно-симфонического оркестра имени Батыра Закирова.



Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю признательность строителям и инженерам, скульпторам и архитекторам, всем соотечественникам, кто внес достойный вклад в благоустройство данной площади.



Еще раз поздравляю всех вас с сегодняшним ярким событием. Уверен, что эта площадь станет центром притяжения для жителей и гостей нашей столицы.



Пусть всегда процветает наша прекрасная земля, подарившая миру таких великих личностей, как Батыр Закиров!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи