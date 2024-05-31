Российская Федерация и Узбекистан подписали соглашение о строительстве атомной станции малой мощности

ОБЗОР ПРЕССЫ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 27 мая в ходе государственного визита Президента России в Узбекистан между двумя странами в присутствии глав государств России и Узбекистана был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции, суть которых состоит в расширении сотрудничества на строительство в Узбекистане атомной электростанции малой мощности по российскому проекту.

Также на полях мероприятия акционерное общество «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») и ГУП «Дирекция по строительству АЭС» при Агентстве по атомной энергии при Кабинете министров Республики Узбекистан подписали контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Узбекистане.

Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту мощностью 330 МВТ (6 ректоров мощностью 55 МВт каждый). «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены местные компании.

«"Росатом" подтвердил неоспоримое мировое лидерство в атомной энергетике, подписав первый в истории экспортный контракт на сооружение атомной станции малой мощности. И это не просто предварительное соглашение, мы сразу же, уже этим летом приступаем к строительству», - прокомментировал подписание Алексей Лихачев.

«По прогнозам, в Узбекистане спрос на энергоресурсы вырастет к 2050 году почти в 2 раза, и очевидно, что для стабильной работы энергосистемы и развития экономики наша страна должна обеспечить себя, помимо ВИЭ, базовым источником энергии. Во всем мире мы видим сейчас рост интереса к созданию новых атомных мощностей, как в части строительства АЭС большой мощности, так и в проектах малых модульных реакторов. И считаем, что расширение сотрудничества с “Росатомом” позволит нам усилить наш энергокомплекс передовыми технологиями в атомной энергетике», - прокомментировал подписание директор Агентства по атомной энергии при Кабинете министров Республики Узбекистан Азим Ахмедхаджаев.

Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее пригодность и безопасность, что значительно сократит сроки реализации проекта. Строительные работы на площадке начнутся уже летом этого года.

Справка «Росатома»:

В основе проекта сооружения АСММ в Джизакской области лежит новейшая российская разработка – водо-водяной реактор РИТМ-200Н, результат адаптации инновационной технологии судового исполнения под наземное размещение. Тепловая мощность РИТМ-200Н — 190 МВт, электрическая — 55 МВт, срок службы — до 60 лет. Реакторы серии РИТМ 200, на базе которых был сконструирован реактор РИТМ-200Н, прошли испытания в суровых условиях Арктики на новейших российских ледоколах. С 2012 года было изготовлено 10 реакторов РИТМ-200 для универсальных атомных ледоколов «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Первые три уже введены в эксплуатацию и успешно выполняют свои обязательства по проводке караванов судов в западном районе Арктики.

Также АСММ на базе реактора РИТМ-200Н уже строится в якутском поселке Усть-Куйга. Запуск первого энергоблока ожидается в 2027 году, ввод в эксплуатацию — в 2028-м. Объект обеспечит электроэнергией промышленные предприятия, в том числе по разработке месторождений Кючус, Депутатское, Тирехтях.

АЭС на основе РИТМ-200Н имеет полностью интегральную компоновку (позволяет достичь высокой экономической эффективности проекта и обеспечить высочайший уровень безопасности станции). Безопасность запланированной к строительству АЭС малой мощности будет достигаться за счет многоуровневых систем и барьеров-оболочек. Комбинация активных (для которых нужны источники энергоснабжения) и пассивных (работающих без источника энергии) систем безопасности позволяет достигать максимально высокого уровня безопасности станции. Указанные системы предотвращают возможность аварии, а несколько уровней барьеров, заложенных в конструкцию станции, исключают выброс радиоактивных веществ в окружающую среду.

Атомные станции малой мощности имеют ряд преимуществ. В первую очередь, это меньшие сроки строительства по сравнению с большими АЭС благодаря компактности. На сегодняшний день атомные электростанции малой мощности – это очевидный тренд дальнейшего развития мировой атомной энергетики. Согласно данным МАГАТЭ, во всем мире насчитывается примерно 50 проектов и концепций АСММ на различных стадиях разработки. При этом только у России имеется референтный опыт в сооружении станций малой мощности: Россия первая в мире ввела в эксплуатацию плавучую коммерческую атомную станцию малой мощности «Академик Ломоносов», которая снабжает энергией потребителей в отдаленном городе Певек в Чукотском автономном округе. Кроме того, АСММ с интегральной компоновкой на рынке предлагает только «Росатом».

Россия активно развивает научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.

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